Palworld llega a GeForce Now

¿Recuerdas Palworld? ¡Por supuesto que sí! Este es el juego que causó sensación en Internet hace unos meses al ser conocido como “Pokemon con armas”. Bueno, ahora Palworld está disponible a través de GeForce Now. Esto significa que puedes jugarlo mediante la transmisión en la nube.

Para ponerte al día, Palworld se lanzó hace unos meses y fue uno de los juegos más interesantes que hemos visto. Toma la exploración de mundo abierto, supervivencia y elaboración, y los mezcla todos con criaturas al estilo de Pokémon esparcidas por allí. La guinda en la cima de este divertido helado es un arsenal de diferentes armas.

Cuando se lanzó por primera vez, fue una sensación internacional, rompiendo récords en diferentes plataformas. Ha alcanzado los 2.1 millones de jugadores concurrentes en Steam, y eso no es poca cosa. La mayoría de los juegos más grandes del mundo no pudieron alcanzar ese número. El único juego capaz de superar esa cifra fue PUBG, y ese juego tiene un pico de 3,257,248 jugadores.

Palworld también es el juego más popular en Xbox Game Pass, y también fue enorme en Xbox Cloud gaming. Así que, se puede decir que Palworld es un juego bastante popular. La cantidad de jugadores actuales ha disminuido, pero eso es de esperarse con todos los juegos. Actualmente, se encuentra por encima de los 25,000 jugadores, lo cual no es lo mejor. Sin embargo, esperamos que la cantidad de jugadores vuelva a aumentar cuando la compañía lance nuevas actualizaciones al juego.

Palworld ahora está disponible en GeForce Now

Si eres una persona que no quiere estar atada a una sola plataforma, entonces Nvidia GeForce Now es una de las numerosas opciones de juegos en la nube que tienes. Los usuarios de GeForce Now ahora pueden añadir Palworld a sus opciones.

Si no tienes el servicio, hay una barrera de entrada bastante baja para él. Hay una membresía gratuita que te ofrece sesiones de juego de hasta una hora, acceso estándar a los servidores de juego y una configuración básica de computadora. Esto significa que no tendrás acceso a técnicas gráficas especiales como el trazado de rayos RTX, juegos en 4K, velocidades de cuadro más altas, etc. Además, verás anuncios.

El primer nivel de pago te costará $9.99 al mes. Con él, tendrás sesiones de juego de seis horas de duración, juegos de hasta 60FPS, sin anuncios, acceso premium a servidores y una configuración más potente con RTX habilitado.

Sin embargo, si quieres lo mejor de GeForce Now, puedes obtener el plan Ultimate por $19.99 al mes. Con él, obtendrás una potente configuración G-Force RTX 4080, acceso exclusivo a servidores RTX 4080, sesiones de juego de ocho horas de duración, hasta una resolución de 4K, hasta 240FPS y sin anuncios.

