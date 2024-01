Cómo encontrar el ícono de la vida de la batería en Apple Watch con watchOS 10.

No puedes encontrar el icono de vida de la batería en tu Apple Watch desde la actualización a watchOS 10? No te preocupes, no eres el único. El truco es aprender el nuevo método para abrir el Centro de Control en watchOS 10.

¿Cómo encontrar el icono de vida de la batería en Apple Watch en watchOS 10?

Anteriormente, con watchOS 9 o versiones anteriores, tenías que deslizar hacia arriba en la parte inferior de la pantalla de tu Apple Watch para abrir el Centro de Control. En watchOS 10, abrir el Centro de Control es un poco diferente. Así es como se hace:

Pulsa rápidamente el botón lateral de tu Apple Watch para abrir el Centro de Control.

Aquí, puedes ver el icono de Vida de la Batería, que mostrará tu porcentaje de batería actual.

Eso es todo lo que tienes que hacer. Si aún no puedes encontrar el icono en el Centro de Control, desplázate hacia abajo y pulsa en Más. Luego puedes buscar el icono de vida de la batería que podría haber sido eliminado por error del Centro de Control. Pulsa en el ícono verde más para agregarlo.