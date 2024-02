¿Por qué no estoy recibiendo los mensajes de verificación de iPhone y cómo solucionarlo?

No estás recibiendo mensajes de verificación de iPhone? He estado enfrentando este problema en mi proveedor AT&T. Sin embargo, soluciones específicas como la verificación del número de teléfono funcionaron para mí y las he enumerado a continuación en esta guía. Veamos todo lo que necesitas saber.

¿Por qué no recibo códigos de verificación de texto en mi iPhone?

No recibes un código de verificación de texto en tu iPhone debido a un problema con el servicio de tu proveedor. A veces tu cuenta podría estar bloqueada o restringida debido a varias razones desconocidas, por lo tanto, deberás ponerte en contacto con tu proveedor para lo mismo.

Otra razón posible podría ser un filtro de SMS que está habilitado en tu iPhone y que filtra automáticamente los números de spam; así, no recibirás mensajes de verificación en tu aplicación de mensajes. Sin embargo, hay soluciones que puedes seguir a continuación para solucionar este error.

Cómo arreglar el problema de no recibir mensajes de verificación de iPhone

Afortunadamente, hay varios pasos de solución de problemas que ayudan a resolver el problema de los mensajes de verificación del iPhone. Para mí, el problema se solucionó después de verificar el número de teléfono.

1. Activar y desactivar el modo avión

Si no estás recibiendo mensajes de verificación de iPhone, prueba activando y desactivando el modo avión. Esto puede ayudar a solucionar problemas temporales o problemas de conectividad de red. Así es como puedes hacerlo.

Desliza hacia abajo el Centro de Control en tu iPhone.

Toca el icono del avión para activar el modo avión.

Luego, espera unos segundos y tócalo de nuevo para desactivarlo.

Ahora deberías recibir los mensajes de verificación en tu aplicación de mensajes.

2. Verifica tu número de teléfono

Necesitas asegurarte de que tu número de teléfono esté configurado correctamente en tu aplicación de teléfono. Así es como puedes comprobar esto.

Abre Configuración y ve a la aplicación de Teléfono.

Luego, toca Mi número.

Aquí puedes comprobar el número de móvil guardado. Si está mal, ingresa el correcto y guárdalo.

Una vez que hayas terminado con esto, puedes reiniciar tu iPhone y esperar unos segundos para recibir los mensajes de verificación.

3. Desactiva el filtro de SMS

Los filtros de SMS son una gran herramienta para clasificar mensajes en diferentes categorías. Son especialmente útiles para filtrar mensajes de spam. Si esto está habilitado en tu iPhone, es posible que no recibas notificaciones para ciertos mensajes señalados como spam.

Por lo tanto, necesitas desactivarlo desde tu Configuración.

Abre Configuración y ve a la aplicación Mensajes.

Desplázate hacia abajo y toca en Desconocidos y Spam.

Aquí, desactiva la opción Filtrar remitentes desconocidos.

4. Contacta a tu proveedor

Si ninguno de los métodos anteriores funciona para ti, intenta ponerte en contacto con tu proveedor de servicios. Por ejemplo, si tu proveedor es AT&T, puedes llamar y proporcionarles toda la información sobre el error que estás enfrentando. Ellos verificarán si hay bloqueadores de spam habilitados en tu número y resolverán cualquier otro error. En un día, recibirás los mensajes de verificación en tu iPhone.