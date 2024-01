Canadá cambia de opinión después de bloquear la ciudadanía de activista ruso anti-guerra.

Canadá ha cambiado de rumbo después de bloquear inicialmente a una activista rusa anti guerra para recibir la ciudadanía porque había transgredido las leyes de Moscú que criminalizan el disenso sobre la invasión de Ucrania.

La situación de Maria Kartasheva había desconcertado a abogados de inmigración y expuesto la realidad confusa de la burocracia de inmigración de Canadá. El año pasado, la joven de 30 años fue acusada y condenada por fiscales rusos por violar una ley que prohíbe la crítica al ejército. Y aunque sus opiniones reflejaban la política exterior de Canadá, la condena amenazaba con desbaratar su solicitud de ciudadanía canadiense.

“Estoy siendo castigada por escribir sobre lo que Canadá cree que es la verdad sobre las acciones de Rusia”, dijo.

El martes por la mañana, Kartasheva recibió una llamada telefónica del departamento de inmigración de Canadá, invitándola a asistir a una ceremonia de ciudadanía más tarde ese día. Ella dijo al Guardian que se sentía “ansiosa” por el aparente avance en su caso.

Horas más tarde, el ministro de inmigración, Marc Miller, publicó un enlace a la cobertura del Guardian sobre el caso, y dijo que “las reglas de elegibilidad para la ciudadanía están diseñadas para atrapar criminales, no para reprimir o castigar el disenso político legítimo”. Dijo que Kartasheva no enfrentaría deportación y había sido invitada a convertirse en ciudadana canadiense.

Kartasheva, fundadora de la Alianza Democrática Ruso Canadiense, huyó de su patria en 2019 por preocupación por la creciente represión de Vladimir Putin al disenso. En 2022, mientras vivía en Ottawa, se enteró de que dos de sus publicaciones de blog sobre una masacre en la ciudad ucraniana de Bucha por tropas rusas habían llamado la atención de los funcionarios de Moscú.

Fue acusada en ausentia de difundir “información deliberadamente falsa” sobre las fuerzas rusas. Fue condenada a ocho años de cárcel.

Desde la invasión de Rusia en 2022, Canadá ha sido un firme partidario de Ucrania, prometiendo miles de millones en ayuda y acogiendo al presidente Volodymyr Zelenskiy. El gobierno de Justin Trudeau ha sido profundamente crítico del estado ruso, sancionando a numerosos funcionarios, incluido el juez que supervisó el arresto de Kartasheva en ausencia.

Kartasheva, que había solicitado la ciudadanía, notificó a los funcionarios canadienses sobre la condena. Según la ley de inmigración canadiense, si se acusa a un solicitante de un delito en otro país que tenga un equivalente en el código penal de Canadá, la solicitud puede ser denegada.

Aún así, fue invitada a su ceremonia virtual de ciudadanía. Momentos antes de la ceremonia, en su mayor parte como formalidad, a los solicitantes se les pregunta si han sido acusados penalmente.

“Creí que estaban familiarizados con mi caso porque había enviado toda la documentación, y la explicación es que la ley era una ley política utilizada para perseguir a aquellos que hablan en contra del gobierno”, dijo. “Así que dije que había sido acusada y condenada en Rusia.”

Kartasheva luego fue informada por los funcionarios de que su respuesta significaba que no podía asistir a la ceremonia. “Me sentí desolada”, pero pude ver a mi esposo recibir su ciudadanía.

En diciembre, los funcionarios canadienses le dijeron en una carta que su condena en Rusia se alineaba con un delito del código penal relacionado con la difusión de información falsa. Un oficial citó el subinciso 372(1) del código penal, que prohíbe a las personas “transmitir información que saben que es falsa, o hacen que tal información sea transmitida por carta o cualquier medio de telecomunicación”.

La estatua de 1985, rara vez usada, conlleva una sentencia máxima de dos años de cárcel.

“Basándome en la información actualmente disponible para mí, parece que usted puede estar sujeto a prohibiciones en virtud de la Ley de Ciudadanía”, decía la carta.

El caso de Kartasheva, reportado por primera vez por la CBC, parecía estar atrapado en un absurdo enredo administrativo.

La profesora de derecho de la Universidad de Toronto, Audrey Macklin, dijo que el caso parecía ser el resultado de un oficial de ciudadanía “demasiado celoso”.

Como resultado de la decisión, Kartasheva dijo que se preocupaba por el riesgo de deportación a Rusia. “Sé que las posibilidades son bajas, pero tantas cosas han salido mal. ¿Cómo no preocuparme de que pueda ser deportada?”

“Esto parece una comedia surrealista, en la que todo sale mal. Pero el problema es que esta es mi vida”, dijo.

El miembro del parlamento conservador Tom Kmiec le dijo a la Canadian Press: “No hay ninguna ley en Canadá que diga que no puedes criticar a nuestro ejército, no puedes criticar a los políticos, no puedes criticar a nuestro gobierno – eso es parte de vivir en una democracia.”

El departamento de inmigración de Canadá dijo que había “examinado cuidadosamente” el caso de Kartasheva.

“Las personas involucradas tendrían la oportunidad de explicar lo sucedido y proporcionar cualquier otra información relacionada con la acusación o condena, y el oficial tomaría esa información en cuenta al tomar su decisión. [El departamento de inmigración de Canadá] se compromete a salvaguardar la integridad de todos nuestros programas de inmigración y ciudadanía”, dijo el departamento. “Hasta que se tome una determinación final, los casos están sujetos a revisión”.

Kartasheva dijo: “Estoy preocupada, porque no hay transparencia en nada de esto. Les he enviado todo lo que puedo, pero ni siquiera sé si lo han leído. ¿Les importa? ¿O terminaré en prisión por culpa de la burocracia?”