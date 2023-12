Refugiados ucranianos en Alemania enfrentan una difícil decisión: quedarse o volver a casa.

Desde que huyó de Ucrania con su hija, Iryna Khomich ha convertido un pequeño espacio en una aldea de unidades prefabricadas en el suroeste de Alemania en un hogar. Un recorrido completo por su única habitación solo toma unos momentos: una litera de hierro y un armario, zapatos esparcidos cerca de la puerta, ropa secándose en los radiadores. En una tarde reciente, su gato Dimka entraba y salía, mientras su hija, Sofiia, de 8 años, leía un libro de texto en alemán en su escritorio.

Pero, al igual que otros ucranianos desplazados que huyeron al oeste para esperar a que termine la guerra contra Rusia, la Sra. Khomich, de 37 años, vive cada día luchando con una decisión angustiosa: ¿debería regresar a Ucrania, donde el conflicto se prolonga interminablemente, o echar raíces en Alemania, convirtiendo efectivamente una separación temporal en algo más duradero?

Es un dilema cruel que enfrentan innumerables refugiados ucranianos dispersos por Europa a medida que la guerra llega al final de su segundo año, uno que enfrenta el anhelo de la familia y un sentido de deber compartido para reconstruir su país devastado contra la realización de que la muerte y la destrucción es improbable que terminen en el corto plazo. Y lo están debatiendo en lugares como Freiburg, una ciudad ubicada en el borde de la Selva Negra cerca de la frontera francesa que ha ofrecido un gran apoyo, una extensa red de seguridad social y la atractiva promesa de una vida sin guerra.

“El corazón dice que regrese”, dijo la Sra. Khomich. “Pero quiero el mejor futuro para mi hija”.

Alemania ha sido acogedora en su abrazo a los ucranianos desplazados, albergando actualmente a 1.2 millones, junto con Polonia, la mayor cantidad de cualquier país europeo. Bajo una ley acordada por los países de la Unión Europea a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, esos ucranianos tienen derecho a trabajar y vivir en cualquier lugar del país, y tienen acceso a la generosa educación, atención médica y beneficios sociales disponibles para los alemanes comunes.

Aunque recientemente ha habido algún malestar en la opinión pública hacia la mayor inmigración, y todos los partidos políticos apoyan el endurecimiento de las fronteras de Alemania, la acogida de ucranianos se considera un éxito. Recientemente, los líderes alemanes incluso han señalado el deseo de ofrecer a los refugiados un futuro a largo plazo en el país.

“¡Integren a los ucranianos que están aquí con nosotros en sus empresas!” dijo la canciller Olaf Scholz en un discurso en octubre, en el que instaba a las empresas alemanas a aumentar la contratación.

Sin embargo, si bien algunos ucranianos ven un futuro en Alemania, según las estadísticas del gobierno, actualmente solo alrededor de un quinto de los que tienen edad laboral están empleados, y recientes encuestas indican que alrededor de la mitad todavía ven la posibilidad de regresar a su país.

“They are torn,” said Ingrid Braun, a social worker who works with Ukrainians in Freiburg at the village of white, prefabricated units resembling shipping containers, stacked three stories high.

Para muchos de los ucranianos, el viaje inicial a Alemania los llevó a ciudades importantes como Berlín. Allí, en el aeropuerto desactivado de Tegel, alrededor de 3,000 han sido alojados por la ciudad en grandes salas blancas alineadas cerca de una antigua pista.

El centro estaba destinado a proporcionar unos días de refugio temporal antes de que los refugiados se mudaran, generalmente a alojamientos privados en Berlín o más allá. Pero un indicativo de cómo incluso la capacidad de Alemania para absorber a los refugiados tiene límites, algunos ucranianos han estado viviendo en las pequeñas unidades durante un año, sus vidas de refugiados calcificadas en permanencia por la falta de vivienda asequible en otros lugares.

Algunos han podido encontrar trabajo, en algunos casos en una fábrica de coches Tesla en Brandeburgo, dijeron los funcionarios. Otros, sin embargo, se quejaron de que no habían podido inscribir a sus hijos en escuelas sin una dirección privada y de que sin clases ni cuidado infantil no podían buscar trabajo.

Valerie Mykhailova, de 25 años, dijo que tenía la intención de quedarse en Alemania con su hija, Emily, que acaba de cumplir 8 años. La Sra. Mykhailova, originaria de Donetsk, dijo que ha vivido con la guerra desde que era una adolescente, cuando Rusia invadió por primera vez el este de Ucrania. Sin embargo, ahora ha encontrado novio, un hombre marroquí de Járkov que vivía en el centro, y espera abrir una pastelería en Berlín.

“Extraño mucho a Ucrania”, dijo, “pero estoy empezando a vivir mi juventud”.

Desde centros como Tegel, los refugiados son enviados a centros regionales como el de Freiburg, una ciudad universitaria en el estado relativamente rico de Baden-Wurtemberg. El estado es hogar de más de 100,000 refugiados ucranianos, más que en toda Francia, según datos de Eurostat, la agencia de estadística europea.

Aún antes de la guerra, Freiburg tenía fuertes lazos con Ucrania: es una ciudad hermana de Leópolis, y cuando Rusia invadió el año pasado, acogió a un orfanato entero de Kiev y a sus 157 niños.

El año pasado, cuando las condiciones en Ucrania parecían estar mejorando, varios cientos de refugiados que habían estado viviendo en la ciudad regresaron a casa. Pero al menos 2,800 permanecen, la mayoría mujeres con hijos o jubilados.

“Los primeros 8, 10, 12 meses se trataba más de esperar y pensar: ‘Entonces volveremos, reconstruiremos una nueva Ucrania después de la guerra'”, dijo Martin Horn, alcalde de Freiburg. “Pero ahora, están aprendiendo alemán y buscando trabajo.”

Reconoció las angustiosas decisiones emocionales involucradas en la decisión de quedarse, pero dijo que desde la perspectiva de la ciudad, los ucranianos eran un activo, capaces de llenar las carencias laborales de la ciudad. “Los necesitamos”, dijo.

Para hacer más fácil su integración en la ciudad, Freiburg construyó un centro de bienvenida en una antigua oficina de telecomunicaciones en los suburbios. La oficina sirve como una especie de ventanilla única burocrática de ladrillo marrón, donde los recién llegados de Ucrania van de un escritorio a otro para inscribirse en beneficios como subsidios de vivienda, atención psicológica o incluso un modesto adelanto en efectivo para instalarse.

Los niños tienen derecho a una educación pública gratuita; más de media docena compartieron un aula este otoño en el Berthold-Gymnasium, en otra parte de la ciudad.

“No sabemos si van a quedarse mucho tiempo o irse, así que supongo que mi trabajo es, por supuesto, permitirles la oportunidad de aprender alemán y también la oportunidad de seguir aprendiendo al nivel que necesiten si se van de regreso”, dijo Sybille Buske, de 52 años, la directora de la escuela.

Con un fuerte apoyo político doméstico para la lucha de Ucrania contra Rusia y para acoger refugiados del país, se espera que los arreglos actuales que otorgan a los ucranianos derechos de empleo y beneficios, actualmente hasta 2025, sean extendidos. Pero si continúa la guerra y la carga sobre los presupuestos municipales y regionales crece, es posible que la población temporal sea presionada a integrarse más profundamente en la sociedad alemana.

Algunos ya lo han hecho. Anastasiia Matiushchenko, de 24 años, que llegó a Freiburg con su hermano, Mykhailo, de 19, poco después de la invasión rusa, estudió para su diploma de alemán y ahora trabaja en un gimnasio de escalada. Ha rentado un apartamento y espera ir a la universidad, y luego trabajar para una de las grandes compañías alemanas en la cercana Stuttgart.

Pero aun cuando da la impresión de una inmigrante que ha caído de pie, no puede estar segura de que su futuro esté en Alemania. Su esposo no puede salir de Ucrania, porque tiene edad militar. “Creo que regresaré”, dijo. “Pero no sé qué será de Ucrania”.

En el suburbio industrial de Hochdorf, la aldea de casas prefabricadas alberga a 145 refugiados ucranianos. Un día de este otoño en el patio de grava, los niños pequeños participaron en una lección de baile, mientras una clase de integración de 10 mujeres y dos hombres estudiaron a conciencia en un salón de clases un piso más arriba. La competencia en el idioma es a menudo requerida por las empresas antes de buscar empleo o dar otros pasos en la vida alemana.

Un maestro, Goetz Baumeister, de 78 años, dijo que en sus prácticas escritas, muchos estudiantes escribieron sobre su nostalgia. “Quieren volver junto a sus nietos, su gato, su perro”, dijo.

Parada en la puerta de la pequeña habitación que ha formado junto con su joven hija y su gato, la Sra. Khomich sopesó su próximo movimiento. Dijo que le gustaría conseguir un lugar propio y un trabajo a tiempo parcial mientras se capacita para ser farmacéutica. No quiso hablar del padre de Sofiia, pero dijo que su propio padre y su hermana mayor todavía estaban en Ucrania.

“Para mucha gente, simplemente no es …