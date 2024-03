Miles de mujeres embarazadas en Gaza sufren de desnutrición, según las autoridades de salud.

Cuando Wafaa al-Kurd estaba a punto de dar a luz, dijo que pesaba menos que antes de quedar embarazada y que estaba sobreviviendo a base de arroz y jugos artificiales.

Dio a luz a una niña que pesaba casi seis libras, llamada Tayma, hace poco más de dos semanas, dijo. Desde entonces, su esposo ha pasado sus días buscando comida en los mercados del norte de Gaza, donde vive la familia, tratando de encontrar suficiente alimento para que su esposa pueda amamantar y mantener con vida a Tayma.

Según el ministerio de salud de Gaza, cerca de 60,000 mujeres embarazadas en Gaza sufren de desnutrición, deshidratación y falta de atención médica adecuada. En un comunicado del viernes, el ministerio dijo que alrededor de 5,000 mujeres en Gaza daban a luz cada mes en “condiciones duras, inseguras e insalubres como resultado de los bombardeos y desplazamientos”.

El ministerio agregó que alrededor de 9,000 mujeres, incluidas miles de madres y embarazadas, habían muerto desde que comenzaron los bombardeos e invasión de Israel a principios de octubre.

Naciones Unidas y agencias de ayuda han advertido que la hambruna se avecina en el enclave sitiado, donde los funcionarios de salud informaron que al menos 25 personas, la mayoría niños, murieron recientemente por desnutrición y deshidratación.

La Dra. Deborah Harrington, obstetra que trabaja en el Hospital Al-Aqsa en Gaza central, dijo que las mujeres embarazadas y nuevas madres a las que atendía no habían recibido casi suficiente atención prenatal y postnatal, poniendo en peligro tanto sus vidas como las de sus bebés.

Algunas de las nuevas madres con las que habló dijeron que se vieron obligadas a dar a luz en la calle, en sus refugios o en sus autos porque no podían llegar de manera segura a un hospital a tiempo, dijo la Dra. Harrington.

“Muchas de ellas están dando a luz de manera insegura, sin matronas en un entorno higiénico, sin recursos de salvamento disponibles”, dijo.

El Grupo de Nutrición Global, un conjunto de agencias de ayuda que trabajan en Gaza, encontró en un informe el mes pasado que más del 90 por ciento de los niños menores de 2 años y de las mujeres embarazadas y lactantes, tanto en el norte de Gaza como en la ciudad sureña de Rafah, enfrentaban una grave pobreza alimentaria.

La Sra. al-Kurd dijo que su mayor antojo durante el embarazo era el de tomates, que eran muy escasos en el norte de Gaza. En su cumpleaños en noviembre, su esposo, Saleh, estaba decidido a encontrarle algunos.

Horas más tarde, cuando finalmente regresó a casa con una bolsa de tomates extremadamente caros que compró en la única tienda que los vendía, su esposa estaba “más feliz de lo que estuvo cuando le compré un anillo de oro para su cumpleaños el año pasado”, dijo en una llamada telefónica el viernes.

Al igual que la Sra. Al-Kurd, Aya Saada, embarazada de siete meses de su segundo hijo, dijo que no había podido encontrar frutas o verduras para comer en los últimos meses. Además, que no siempre tenía agua filtrada para beber. “Siempre me siento mareada y con náuseas y estoy constantemente cansada”, dijo la Sra. Saada, de 23 años, que se refugia en un hospital del norte de Gaza.

“Se supone que debes aumentar de peso durante el embarazo”, dijo la Sra. Saada en un mensaje de voz el viernes. “Pero en lugar de eso, estoy perdiendo peso”, añadió.

Madres vulnerables dan a luz a bebés vulnerables, dijo la Dra. Harrington, y las embarazadas y lactantes enfrentan riesgos particularmente altos de desnutrición.

“Si tienes desnutrición, es más probable que seas anémica”, dijo. “Te faltarán toda clase de micronutrientes necesarios para hacer crecer un bebé de manera segura.”

Las mujeres embarazadas que han resultado heridas en los bombardeos o que han contraído enfermedades infecciosas —que se están propagando rápidamente en toda Gaza— también enfrentan un riesgo mucho mayor de aborto espontáneo y muerte fetal, agregó la Dra. Harrington.

“Cuando las madres están enfermas, sus bebés también pueden estar enfermos, y eso aumenta las tasas de muerte fetal”, dijo. “Debido a que las mujeres no reciben atención prenatal, no se pueden detectar problemas.”

La Sra. Saada dijo que su mayor miedo —llamándolo lo único en su mente— era que su bebé naciera con problemas de salud porque le faltaban alimentos nutritivos y agua limpia durante el embarazo. “No es posible prepararse para la llegada de mi bebé”, dijo. “Ahora solo estamos buscando comida para comer.”

“La comida que estoy comiendo ahora no es saludable”, dijo Kholoud Saada, de 34 años, que está embarazada de nueve meses y se refugia, con sus cuatro hijos, en una carpa en una escuela en el norte de Gaza. “No hay comida saludable en los mercados ahora, no hay pollo ni pescado”, dijo. “No hay alimentos aptos para una mujer embarazada”, añadió en un mensaje de voz el viernes.

Rawan Sheikh Ahmad contribuyó con reportes desde Haifa, Israel, y Gaya Gupta desde Nueva York.