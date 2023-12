Austin regresa a Israel con un mensaje más firme y lecciones aprendidas

Después de tres años como el individuo tranquilo del presidente Biden en el Pentágono, el Secretario de Defensa Lloyd J. Austin III bajó de su avión en el Aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv el lunes y llegó al centro de atención.

Fue su segunda visita a la región desde que Israel lanzó una guerra en Gaza en represalia por el ataque terrorista dirigido por Hamas el 7 de octubre. Durante reuniones y conversaciones con funcionarios israelíes, el Sr. Austin ha subrayado tanto el apoyo de la administración de Biden a Israel como las preocupaciones sobre el creciente número de muertos palestinos.

Pero su mensaje se ha vuelto más franco: Israel, recientemente predijo el Sr. Austin, podría enfrentar una “derrota estratégica” que dejaría al país menos seguro si no hace más para proteger a los civiles.

La advertencia es una que el Sr. Austin está bien capacitado para entregar. El general retirado de cuatro estrellas aporta una gran experiencia militar en combate, incluida la guerra urbana. Primeros esfuerzos de Estados Unidos para apuntar contra los talibanes e insurgentes en Afganistán en 2004. El “aumento” de tropas en Irak en 2007. La planificación para arrebatar Mosul, Irak, de las manos del Estado Islámico en 2016. El Sr. Austin estuvo involucrado en todo eso.

A medida que la administración de Biden navega por la crisis de Gaza, el generalmente privado Sr. Austin está asumiendo un papel prominente y también se está revelando más a sí mismo.

“Saben, aprendí una o dos cosas sobre la guerra urbana de mi tiempo luchando en Irak y liderando la campaña para derrotar al ISIS”, dijo en un discurso en el Foro de Defensa Nacional de Reagan a principios de este mes. “La lección no es que se puede ganar en la guerra urbana protegiendo a los civiles. La lección es que solo se puede ganar en la guerra urbana protegiendo a los civiles”.

Los republicanos criticaron al secretario de defensa por no sonar lo suficientemente solidario con Israel. El día después del discurso, el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, le dijo a “State of the Union” de CNN que el Sr. Austin era “ingenuo”, agregando: “Simplemente he perdido toda la confianza en este tipo”.

Pero los críticos de la campaña de bombardeo de Israel dicen que el mensaje llega con mucho retraso, ya que el número de muertos en Gaza se acerca a los 20,000, según funcionarios de salud allí.

“Este nivel de asesinato de civiles y destrucción, y la furia que genera, garantiza el reclutamiento militar y el apoyo a la resistencia entre las generaciones futuras, tanto en Palestina como en otros lugares”, dijo Daniel Levy, un ex negociador de paz israelí que ahora es presidente del Proyecto Estados Unidos / Medio Oriente. “Eso es un problema tanto para Israel como para los Estados Unidos”.

Las críticas sobre cómo Israel está llevando a cabo la guerra han aumentado en los últimos días después de que su ejército dijera que los soldados mataron accidentalmente a tres rehenes israelíes en Gaza el viernes. Los hombres estaban sosteniendo una bandera blanca improvisada cuando fueron baleados, dijo el ejército.

Durante su visita anterior a Israel, seis días después del ataque de Hamas, en el mes de octubre, el Sr. Austin advirtió a su homólogo israelí, Yoav Gallant, y al jefe militar del país, Teniente General Herzi Halevi, que la gran cantidad de tropas que habían reunido en la frontera con Gaza, junto con el bombardeo aéreo, era excesiva.

Israel necesitaba establecer corredores humanitarios y un conjunto definido de reglas para proteger a los civiles palestinos, les dijo. Las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo, deberían llevar a cabo una campaña aérea de precisión dirigida, con un número limitado de tropas de operaciones especiales en el suelo para actuar rápidamente con pruebas de inteligencia sobre la ubicación de líderes superiores de Hamas.

Un día después, el 14 de octubre, hizo pública su advertencia. En un comunicado del Pentágono describiendo su llamada telefónica con el Sr. Gallant, y en otros comunicados sobre sus llamadas desde entonces, el Sr. Austin planteó el tema de las víctimas civiles.

El consejo del Sr. Austin proviene tanto de los eeéxitos y fracasos del ejército estadounidense, incluidas las miles de muertes de civiles en campañas de bombardeo estadounidenses en Afganistán, Irak y Siria. El año pasado, el Sr. Austin ordenó a las fuerzas militares de EE. UU. que fortalecieran sus esfuerzos para prevenir las muertes de civiles en operaciones de combate.

También ha instado a los líderes israelíes a priorizar los esfuerzos para recuperar rehenes tomados por el grupo y otros el 7 de octubre, enviando decenas de fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. para asesorar a planificadores israelíes y enviando drones de vigilancia MQ-9 Reaper para sobrevolar Gaza y buscar pistas sobre la ubicación de los cautivos.

Desde que comenzó la guerra en Gaza, Israel ha insistido en que está tratando de limitar las víctimas civiles en una batalla contra un grupo terrorista que se esconde entre la población.

Los funcionarios militares israelíes redujeron algo su campaña terrestre. Pero no siguieron el consejo del Sr. Austin sobre el uso de granadanas principalmente de precisión acompañadas de incursiones de operaciones especiales dirigidas, en lugar de continuar bombardeando a Gaza con “bombas tontas” no guiadas.

El 2 de diciembre, el Sr. Austin aumentó la presión.

“En este tipo de lucha, el centro de gravedad es la población civil”, dijo en el foro de defensa. “Y si los conduces hacia los brazos del enemigo, reemplazas una victoria táctica con una derrota estratégica.”

Casi la mitad de las municiones aéreas-tierra que Israel ha usado en Gaza han sido no guiadas, según una evaluación de inteligencia de Estados Unidos, que los funcionarios del Pentágono dicen que podría ayudar a explicar el alto número de muertes civiles. Incluso las municiones guiadas de precisión que las fuerzas militares de Estados Unidos han defendido en sus campañas en Irak, Siria y Afganistán produjeron un alto número de muertes civiles.

Los expertos dicen que las municiones no guiadas representan un peligro aún mayor para los civiles.

Estados Unidos y Gran Bretaña usaron bombas tontas sobre Dresde, Alemania en 1945, matando a unas 25,000 personas. Pero “la doctrina militar ha evolucionado desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día, la doctrina preferida en áreas urbanas densamente habitadas es realizar ataques de precisión basados en inteligencia con municiones de precisión, y fuerzas de operaciones especiales”, dijo el General Mark A. Milley, el ex presidente de la Cúpula de Jefes del Estado Mayor Conjunto, en una entrevista.

“Tienes que ir más despacio, con mayor precisión, y va a tomar más tiempo y es más difícil, pero tienes que hacerlo, eso es a lo que Austin está tratando de llegar”, dijo el General Milley. “Él es un soldado. Tiene experiencia en operaciones de combate. Entiende el instrumento militar y cómo se debe usar”.

Al hablar con reporteros el lunes después de reuniones en Tel Aviv, el Sr. Austin dijo que el apoyo de Estados Unidos a Israel era “inquebrantable” y que el país “tenía todo el derecho a defenderse”.

Agregó: “Como he dicho, proteger a los civiles palestinos en Gaza es tanto un deber moral como un imperativo estratégico”.

En junio, el Sr. Austin ofreció un consejo que quedó sin ser escuchado en la guerra de Ucrania con Rusia. Él y otros altos funcionarios del Pentágono urgieron a sus contrapartes ucranianas a concentrar fuerzas en su contraofensiva en un esfuerzo principal para atravesar las líneas rusas. Mientras Ucrania podría perder muchas tropas, dijo el Sr. Austin, las fuerzas ucranianas tendrían una mejor oportunidad de llegar al mar y romper las defensas rusas.

Pero en lugar de eso, Ucrania dividió sus tropas, enviando algunas al este y algunas a otros frentes, incluido el sur. La contraofensiva falló y ahora funcionarios estadounidenses y ucranianos están buscando una nueva estrategia para revivir la suerte de Kyiv.

El Sr. Austin “claramente tenía razón, desde mi perspectiva”, dijo el almirante Mike Mullen, que fue presidente de la Cúpula de Jefes del Estado Mayor Conjunto durante las administraciones de George W. Bush y Obama, en una entrevista.

Durante su tiempo como secretario de defensa, el Sr. Austin, de 70 años, ha mantenido un perfil discreto.

Ha pasado más de un año desde que apareció en el atril de la sala de prensa del Pentágono para dirigirse a los medios de comunicación, y en ocasiones ha evitado a los reporteros que lo acompañan en el extranjero.

En esos viajes, prefiere cenar solo en su habitación de hotel cuando no tiene un compromiso con un homólogo extranjero.

Durante la mayor parte de su mandato, fue opacado por el elocuente General Milley, cuyo mandato como presidente de la Cúpula de Jefes del Estado Mayor Conjunto expiró el 1 de octubre. Ahora el Sr. Austin es el compañero del General Charles Q. Brown Jr., quien bromeó que puede ser la única persona en el Pentágono más restringida que el Sr. Austin.

El mandato del Sr. Austin se ha caracterizado por su capacidad para absorber una serie de crisis de seguridad nacional (la pandemia de coronavirus, la caótica retirada de Afganistán, Rusia y Ucrania, la retención por el senador Tommy Tuberville de cientos de nominaciones militares). El primer hombre negro en dirigir el Pentágono, el Sr. Austin también ha enfrentado una corriente de críticas de republicanos pro-Trump de que el Pentágono que lidera se ha vuelto demasiado “despierto”.

Rara vez se defiende de sus críticos políticos, y de hecho, dejó que el General Milley respondiera cuando un congresista republicano se quejó de que el Departamento de Defensa estaba enseñando la teoría del racismo crítico.

En lugar de eso, detrás de bambalinas,…