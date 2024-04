Aquí tienes 10 excelentes juegos gratuitos que puedes jugar legalmente en Delta Emulator para iPhone.

Antes de empezar, no, esta guía no va a presentar a Mario, Sonic o Pokémon. Tampoco se mencionará las aventuras de Lara Croft en la Nintendo Game Boy. En cambio, estaremos mostrando los mejores juegos independientes que son gratuitos para descargar y jugar en el emulador Delta para iPhone.

Más comúnmente conocidos como juegos indie, estos esfuerzos suelen ser el resultado de fanáticos apasionados que aprenden las complejidades de las consolas del pasado, y eventualmente desarrollan un juego que lanzan de forma gratuita. Hay muchos sitios que ofrecen juegos como estos, como Homebrew Hub e Itch.io, pero al navegar por estos sitios, puede ser difícil distinguir cuáles son juegos completos y cuáles son solo pruebas de concepto.

El cambio de reglas de Apple el 5 de abril significa que los emuladores de juegos retro pueden descargarse desde la App Store. Aplicaciones como Delta, un emulador multi-sistema, ahora están disponibles debido a esto. Si bien los usuarios técnicamente pueden jugar juegos de la biblioteca de Nintendo y SEGA en Delta, esto conlleva el riesgo de infringir la ley de derechos de autor.

Pero los juegos independientes, o juegos caseros como también se les llama, pueden jugarse en Delta sin preocuparse por recibir una visita de la policía. Con esto en mente, hemos enumerado diez de los mejores que se pueden jugar en las consolas emuladas y dispositivos portátiles que Delta admite.

Supercooked

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Supercooked está inspirado en la serie ‘Overcooked’, un frenético juego cooperativo de cocina que requiere que prepares varios platos solo o con amigos lo más rápido posible. Supercooked en el Super Nintendo es básicamente una versión recreada con amor del juego de Team17, donde tú y hasta otros tres amigos deben cocinar a través de ocho niveles de cocina para acumular la mayor cantidad de puntos.

Sure Instinct

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

De nuevo para el Super Nintendo, Sure Instinct implica controlar una bola en este adictivo juego de rompecabezas. Debes evitar objetos y pozos para completar sus tres etapas, además de recolectar objetos ocultos o descubrir atajos para obtener el mejor tiempo y la puntuación más alta.

Apotris

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Este juego definitivamente-no-Tetris para el Game Boy Advance presenta una paleta de colores llamativa y efectos pseudo-3D que aprovechan la capacidad de 32 bits de la consola portátil de Nintendo. Apotris también cuenta con varios modos para agregarle longevidad y ayudarte a despejar líneas para obtener la puntuación más alta, como Marathon, Survival, Classic y muchos más.

Dangan GB

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Inspirado en juegos como Galaxian y R-Type, Dangan es un fantástico shooter espacial centrado en enfrentamientos contra jefes. Esto significa que te enfrentarás a seis de los jefes más grandes y desafiantes que llenarán la pantalla de tu iPhone mientras disparas hacia la victoria. Dangan también tiene una banda sonora fantástica para mantenerte motivado, así que recomendamos que reserves tiempo para vencer el juego, ya que es bastante adictivo.

Kumi-Daiko Beatoff 64

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Aparte del curioso nombre, este es un juego de fiesta tipo ‘juega una vez y no puedes parar’. Equipado solo con un tambor, el objetivo es golpear a otros oponentes con él mientras evitas sus propios tambores. Los enemigos también pueden volverse más rápidos y más grandes, aumentando la tensión mientras intentas ganar otra ronda. Este es fácilmente uno de los mejores juegos indie multijugador que puedes jugar en el N64.

Wordle

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Algunos dicen que Wordle fue el mejor juego de 2022; otros dicen que esas personas tenían listas de palabras en lugar de cerebros. Sin embargo, si deseas otra forma de jugar una versión inspirada en NES del juego de adivinar palabras a través de Delta, ahora puedes hacerlo. Usas el DPAD para seleccionar letras en un teclado y tienes tres oportunidades para adivinar la palabra correcta.

Wordle en NES tiene tres modos: Normal, Cronometrado, donde debes adivinar la palabra en un límite de tiempo e Relax, donde puedes adivinar libremente una palabra a tu gusto con vidas ilimitadas.

GoldenGBA

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Altamente inspirado en una serie de películas sobre un cierto agente secreto británico, GoldenGBA es un juego multijugador de disparos en primera persona. Puedes seleccionar un personaje y enfrentarte a tres jugadores controlados por la computadora. Aquí solo hay un mapa, pero el objetivo es conseguir tres eliminaciones y ganar.

Es un juego sencillo, pero es perfecto durante un corto viaje si tienes tiempo libre y una licencia…

Super Crusher Fighters

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Super Crusher Fighters es una gran variante del género de plataformas pero con un giro. Este juego de NES te obliga a colocar cajas en sus niveles antes de que una máquina trituradora te alcance y muestre la pantalla de Game Over.

Este juego mantendrá tus dedos ocupados mientras intentas saltar, colocar cajas y esquivar obstáculos a lo largo de sus muchos niveles. Su estilo artístico está muy bien hecho, recordando a juegos como Mega Man de CAPCOM y Las Tortugas Ninja Adolescentes de Konami.

Wizard of the Board

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Dentro de la comunidad de desarrolladores independientes, se realizan muchos ‘jam de juegos’ para mostrar lo que los desarrolladores pueden crear en un sistema en particular, dentro de un límite de tiempo específico. Wizard of the Board surgió de uno de estos en 2021. Es un juego de rompecabezas en primera persona donde utilizas las reglas del ajedrez. A lo largo de sus muchos niveles, usar piezas como el Peón y el Caballo derribará a muchos enemigos que aparecen en sus múltiples pisos.

Styx

(Crédito de la imagen: Future)

Descarga

Asegúrate de jugar Styx con alguien cerca y durante horas de luz. Al principio, el juego parece tener un objetivo sencillo: debes cumplir pedidos en una tienda antes de que se acabe el tiempo.

Con el tiempo, comenzarás a ver a tu gerente que aparecerá con frecuencia si cometes demasiados errores. Eventualmente, el sonido se distorsionará, al igual que los gráficos, aumentando la tensión mientras intentas reorganizar las calabazas, sombreros y otros artículos.

No digas que no te advertimos.