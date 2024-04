¿Cuánto vale Simon Cowell? Descubre cuánto gana el juez de BGT

Entre algunos de los artistas que ha firmado en el pasado se encuentran Little Mix, James Arthur, Louis Tomlinson, One Direction, Fleur East, Ella Henderson, Fifth Harmony y Susan Boyle.

Su primer gran éxito fue la canción de Sinitta “So Macho” en 1986, lanzada bajo su propia discográfica Fanfare Records (que se declaró en quiebra en 1989).

Más tarde, a los 64 años, reinició su carrera en BMG y firmó actos como Power Rangers, Teletubbies y el dúo de títeres Zig y Zag, informa The Sun.

Incluso firmó a grupos de chicos como Westlife y 5ive.

Pero además de su carrera en la música, también está detrás de algunos de los programas de talentos más importantes en el Reino Unido: The X Factor y Britain’s Got Talent.

Originalmente se destacó como juez en Pop Idol en 2001 (lo que llevó al lanzamiento de Syco) antes de aparecer en American Idol desde 2002 hasta 2010.

Esta fue la época en la que se hizo famoso por sus comentarios controvertidos y a menudo “duros”.

American Idol no es el único programa estadounidense en el que el ejecutivo discográfico ha aparecido, también estuvo en America’s Got Talent y The X Factor US.

¿Cuánto es el patrimonio neto de Simon Cowell?

Celebrity Net Worth sugiere que Simon Cowell tiene un patrimonio neto de alrededor de $600 millones, según informó Hello! en 2023.

Como juez en Pop Idol, se cree que su salario máximo fue de £25 millones.

En el lado musical del negocio, Syco Entertainment ha vendido supuestamente más de 200 millones de álbumes en todo el mundo.

Simon fue incluido en la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo en 2020 con £39 millones en ingresos.

¿Cuántas veces se ha casado Simon Cowell?

Simon nunca se ha casado, pero ha estado en una relación con su pareja de largo plazo, Lauren Silverman, desde 2013.

La pareja tiene un hijo llamado Eric en común, que ahora tiene 10 años.