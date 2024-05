América está levantando el puente levadizo.

“

Desbloquea la newsletter Cuenta Regresiva de la Elección en Estados Unidos de forma gratuita

Las historias importantes sobre dinero y política en la carrera por la Casa Blanca

Estados Unidos está en una carrera consigo mismo para ver qué partido puede desglobalizarse más rápido. El martes, Joe Biden impuso aranceles a una gama de productos chinos, incluyendo el 100 por ciento en vehículos eléctricos. Eso no es nada, dijo Donald Trump, quien prometió aranceles del 200 por ciento en autos chinos, además de un 10 por ciento en todas las importaciones de todas partes. Biden tiene más por venir.

A este ritmo de ofertas, el desacoplamiento entre Estados Unidos y China estará establecido en piedra bipartidista para noviembre. La elección será entre que Biden selle un divorcio ordenado, o que Trump lo haga en saltos y brincos caóticos.

Por supuesto, hay mucho más en juego en la elección en Estados Unidos que lo que queda de las reglas comerciales globales. Si la guerra comercial de Biden ayuda a derrotar a Trump en noviembre, la retrospectiva lo juzgará con benevolencia. El costo de imponer nuevos impuestos a la clase media de Estados Unidos y retrasar la transición de Estados Unidos a la energía verde habría sido superado por el beneficio de salvar la democracia en Estados Unidos.

Pero es una pregunta abierta si la acción de Biden se registrará en las urnas. Dado que Trump lo superará en oferta cada vez, algunos votantes podrían preferir ir por lo real. En 2019, Biden criticó la guerra comercial de Trump con China por dañar a los granjeros y fabricantes estadounidenses. “Es muy fácil ser duro cuando alguien más absorbe el dolor”, dijo Biden. Después de una revisión de cuatro años, Biden esta semana dijo que mantendría todos los aranceles a China creados por Trump y subiría otros.

De cualquier manera, la dirección de Estados Unidos es ominosa. A un ritmo u otro, tanto republicanos como demócratas están a favor de levantar el puente global. Los argumentos económicos y sobre cambio climático de Biden fallan por sí solos. El muro proteccionista de Biden eventualmente creará y apoyará “miles de empleos sindicales”, como él dijo. Pero esto impondrá un costo en millones de trabajos existentes que dependen de insumos de acero y aluminio baratos para lo que producen. Sin contar el costo de las medidas retaliatorias de China, que apuntarán a las exportaciones de Estados Unidos.

Como Biden sabía en 2019 pero parece haber olvidado, los costos de los aranceles los asumen los consumidores y no los importadores. Los principales objetivos de Biden son los paneles solares, baterías y vehículos eléctricos chinos. Estos son bienes intensivos en capital. El empleo manufacturero está disminuyendo en todo el mundo, incluyendo China. Por la ganancia simbólica de un puñado de trabajos musculosos, Biden está imponiendo un impuesto generalizado a la clase media y socavando la competitividad de Estados Unidos.

Luego está el impacto en su política sobre cambio climático. El costo de todas las formas de energía renovable ha descendido en la última década, principalmente por China. Algunas de las ventajas competitivas de China se han logrado con subsidios. El resto se ha producido debido a la intensa competencia doméstica y la escala de su mercado interno. Estados Unidos está tomando la hoja equivocada del libro de China. El efecto de Biden será aumentar el precio doméstico de los vehículos eléctricos, paneles solares y otros insumos verdes y retrasar la transición energética de América. Esto también sacará a Estados Unidos de los mercados de exportación. China seguirá vendiendo sus vehículos eléctricos baratos y suministros de energía renovable al resto del mundo.

Biden no ofreció una lista de pasos que China debería seguir para cumplir con las reglas estadounidenses. Esto se debe a que no hay reglas. Las administraciones sucesivas de Estados Unidos han deshabilitado las operaciones de la Organización Mundial del Comercio, que hubiera arbitrado los subsidios chinos injustos. Biden mismo está subsidiando la energía verde en Estados Unidos con la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. De hecho, la humanidad en su conjunto se está beneficiando de la carrera de subsidios verdes. Desafortunadamente, Estados Unidos no está ejecutando su política industrial tan bien como China. Casi dos años después de que se aprobara la IRA, Estados Unidos sólo ha instalado siete nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos que cubren un total de 38 lugares para conductores. Esto sería insuficiente para cubrir un suburbio en Luxemburgo.

Otro motivo para el proteccionismo de Estados Unidos es la seguridad nacional. Esto explica la llamada “pequeño jardín, alta valla” de Biden, que prohíbe la exportación a China de semiconductores de alta gama y equipos que pueden usarse para fines militares y civiles. Es una pregunta abierta si esto frenará la expansión militar de China o acelerará su transición interna hacia un mayor valor agregado. Pero la teoría de Biden es válida. No tiene sentido vender tecnología militar a un enemigo potencial.

Contra esto, sin embargo, están los costos de seguridad nacional no contabilizados de la desglobalización. La última vez que el mundo se enfrentó al crecimiento del populismo fue en la década de 1930. La respuesta inicial de Estados Unidos fue empeorar las cosas. La Ley Smoot-Hawley de 1930 aumentó las barreras arancelarias de Estados Unidos y desencadenó un proteccionismo dañino en otros lugares. Esta vez, nuevamente, el instinto de Estados Unidos es separarse: Trump en todos los frentes, incluidas las alianzas militares; Biden solo en el frente económico.

Estadios Unidos se ha cansado de cumplir las reglas que hizo en el resurgimiento de la guerra más devastadora de la historia. Las armas nucleares probablemente asegurarán que no haya una repetición de la Segunda Guerra Mundial porque sería un suicidio colectivo. La amenaza más potente de hoy es el calentamiento global. El martes, Biden frenó la transición de Estados Unidos a la energía verde y acercó a Estados Unidos un paso más cerca de una competencia de suma cero con China. La única justificación persuasiva es que podría ayudarlo en las urnas.

[email protected]

“