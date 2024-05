El CEO de AWS, Adam Selipsky, se retira

Amazon ha confirmado la salida de Adam Selipsky de su cargo como CEO de Amazon Web Services (AWS). En una publicación en el blog siguiendo un memo interno del CEO de Amazon, Andy Jassy, se anunció que Matt Garman será el nuevo jefe a partir del 3 de junio.

Garman, quien se unió a AWS oficialmente en 2006 después de unos meses de pasantía, ha estado liderando Ventas, Marketing y Servicios Globales desde 2020.

AWS tiene un (no tan) nuevo CEO

El movimiento no es sorprendente – Selipsky, quien fue recontratado por Amazon en mayo de 2021 como CEO de AWS, aceptó asumir el cargo con la condición de preparar al negocio para una nueva generación de liderazgo.

Selipsky, quien se trasladó de un periodo de cinco años y medio como CEO de Tableau, pasó 11 años en AWS entre 2005 y 2016.

Jassy resumió la idoneidad de Garman para el cargo: “Matt tiene un conjunto de habilidades y experiencias excepcionalmente sólido para su nuevo rol. Está muy centrado en el cliente, es un gran líder de productos, inventor, un hábil solucionador de problemas, acierta mucho, tiene altos estándares y un sesgo significativo por la acción, y en los 18 años que ha estado en AWS, ha sido uno de los mejores aprendices que he encontrado.”

En su carta, Jassy también elogió el liderazgo de Selipsky durante su tiempo en AWS, reconociendo sus esfuerzos para enfrentar desafíos como los que se presentaron durante la pandemia.

Bajo su dirección, Amazon Web Services registró $25 mil millones en ingresos en su trimestre más reciente, lo que marcó un considerable aumento del 17% interanual.

Mirando hacia el futuro, Garman ha dejado una nube de incertidumbre para los trabajadores de AWS en el memo, señalando que “naturalmente habrá algunos ajustes organizativos que haremos como parte de esta transición, así que estén atentos a los detalles en las próximas semanas.”