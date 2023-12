Apple publica Safari Technology Preview 184 con correcciones de errores y mejoras de rendimiento.

Apple lanzó hoy una nueva actualización para Safari Technology Preview, el navegador experimental que Apple presentó por primera vez en marzo de 2016. Apple diseñó el ‌Safari Technology Preview‌ para probar características que podrían ser introducidas en futuras versiones de Safari.

‌Safari Technology Preview‌ 184 incluye soluciones y actualizaciones para Accesibilidad, CSS, HTMK, JavaScript, Medios, Animaciones web, API web, Ensamblaje web, Inspector web, y WebGL.

La versión actual de ‌Safari Technology Preview‌ es compatible con máquinas que ejecutan macOS Ventura y macOS Sonoma, la última versión de macOS que Apple lanzó en septiembre de 2023.

La actualización de ‌Safari Technology Preview‌ está disponible a través del mecanismo de actualización de software en Preferencias del sistema o Configuración del sistema para aquellos que hayan descargado el navegador. Las notas completas de la versión de la actualización están disponibles en el sitio web de Safari Technology Preview.

El objetivo de Apple con ‌Safari Technology Preview‌ es recopilar comentarios de desarrolladores y usuarios sobre su proceso de desarrollo de navegador. ‌Safari Technology Preview‌ puede ejecutarse junto con la actual versión de Safari y, aunque está diseñado para desarrolladores, no requiere una cuenta de desarrollador para descargarlo.

