Después de que su hermana se casara a los 11, una niña comenzó a luchar contra los matrimonios infantiles a los 13.

Cuando eran niñas, Memory Banda y su hermana menor eran inseparables, solo un año de diferencia en edad y a menudo eran confundidas con gemelas. Compartían no solo la ropa y los zapatos, sino también muchos de los mismos sueños y aspiraciones. Luego, una tarde en 2009, esa estrecha relación se rompió cuando la hermana de la Sra. Banda, a la edad de 11 años, fue obligada a casarse con un hombre de casi 30 años que la había dejado embarazada. “Se convirtió en una persona diferente entonces”, recordó la Sra. Banda. “Ya no jugábamos juntas porque ahora ella era ‘mayor’ que yo. Sentí que perdí a mi mejor amiga.” Su embarazo y matrimonio forzado ocurrieron poco después de su regreso de un llamado campamento de iniciación. En partes de la rural Malawi, los padres a menudo envían a sus hijas a estos campamentos cuando alcanzan la pubertad, algo que la hermana menor de Memory alcanzó antes que ella. Las niñas se quedan en los campamentos durante semanas donde aprenden sobre la maternidad y el sexo, o más específicamente, cómo complacer sexualmente a un hombre. Después del matrimonio de su hermana, Memory se dio cuenta de que ella sería la siguiente, junto con muchas de sus compañeras en el pueblo. Sentimientos de resistencia comenzaron a surgir dentro de ella. “Tenía tantas preguntas”, dijo. “¿Por qué debería suceder esto a niñas tan jóvenes en nombre de seguir con la tradición?” Fue un momento de despertar para la autoproclamada “activista feroz de los derechos de los niños”, quien, ahora con 27 años, ayudó en una campaña que, en 2015, llevó a que Malawi prohibiera el matrimonio infantil. A pesar de la aprobación de la ley contra el matrimonio infantil, la aplicación ha sido débil y aún es común que las niñas se casen jóvenes. 37.7 por ciento de las niñas se casan antes de los 18 años en Malawi y 7 por ciento se casan antes de los 15, según un informe de 2021 de la Oficina Nacional de Estadísticas del país. Los impulsores del matrimonio infantil son multifacéticos; la pobreza y las prácticas culturales, incluida la tradición de los campamentos de iniciación, son componentes importantes del problema. Cuando las niñas regresan de los campamentos, muchas abandonan la escuela y caen rápidamente en la trampa del matrimonio temprano. En el pasado, casi todas las niñas en ciertas áreas rurales del país iban a los campamentos de iniciación, dijo Eunice M’biya, profesora de historia social en la Universidad de Malawi. “Pero esta tendencia está cambiando lentamente a favor de la educación formal”, dijo M’biya. activismode base empezó en 2010, cuando tenía solo 13 años, en su pequeño pueblo de Chitera en el distrito de Chiradzulu, en el sur de Malawi. A pesar de la resistencia inicial de las mujeres mayores en su pueblo, reunió a otras niñas en Chitera y se convirtió en líder del movimiento local de niñas que decían no a los campamentos. Su activismo cobró impulso cuando se cruzó con la Girls Empowerment Network, una organización sin fines de lucro con sede en Malawi que estaba presionando a los legisladores para abordar el problema del matrimonio infantil. También estaba entrenando a niñas en el Distrito de Chiradzulu para que se convirtieran en defensoras y urgieran a los jefes de aldea a tomar una postura mediante la promulgación de ordenanzas locales para proteger a las niñas adolescentes del matrimonio temprano y de las prácticas dañinas de iniciación sexual. Memory se unió con la organización sin fines de lucro en la campaña “Me casaré cuando quiera”, pidiendo que la edad legal para casarse se incrementara de 15 a 18 años. Otros activistas, parlamentarios, líderes religiosos y de la sociedad civil se unieron a la batalla que finalmente resultó exitosa. Memory jugó un papel fundamental en la lucha contra esta práctica, lo que le valió un premio de Activista Joven de las Naciones Unidas en 2019. “Nuestra campaña tuvo un gran impacto porque reunimos a niñas que contaron sus historias a través de experiencias vividas”, dijo Memory. “A partir de ahí, mucha gente simplemente quiso ser parte del movimiento y cambiar las cosas después de escuchar las historias deprimentes de las niñas.” rendezó una escuela vocacional para niñas a través de su organización sin fines de lucro, con el objetivo de brindar habilidades laborales a aquellas como su hermana que no pudieron ir más allá de la escuela secundaria. “Todo lo que quiero es que las niñas vivan en una sociedad igualitaria y segura”, dijo. “¿Es mucho pedir?”