Conferencias de prensa post-cumbre resaltan la división entre China y la UE

PEKÍN (AP) – Desde el comercio hasta los derechos humanos, los líderes de China y la Unión Europea difirieron en una amplia gama de temas en una cumbre esta semana en la capital china.

China, que ve a Europa como un mercado de exportación importante, manifestó su preocupación por el proteccionismo comercial y la “desvinculación”, una iniciativa de la UE para reducir su dependencia de cualquier país, como China, en cuanto a materias primas y productos vitales.

La UE, que ve las importaciones de China como una amenaza potencial para las empresas y empleos, presionó a China por su gran superávit comercial con Europa y su apoyo de facto a Rusia en la guerra en Ucrania.

Conferencias de prensa posteriores a la cumbre el jueves por la noche destacaron las posiciones divergentes. Wang Lutong, director general de Asuntos Europeos, habló con periodistas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Luego, la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, celebraron una conferencia de prensa conjunta en la oficina de la Unión Europea en Pekín.

DESEQUILIBRIO COMERCIAL

VON DER LEYEN: “Si solo miramos los últimos dos años, el déficit comercial se ha duplicado. Esto es motivo de gran preocupación para muchos europeos. Tales desequilibrios son simplemente insostenibles. Las causas son bien conocidas, y las discutimos. Van desde la falta de acceso al mercado chino para las empresas europeas hasta el trato preferencial a las empresas chinas nacionales y la sobrecapacidad en la producción china”.

WANG: “A veces, la UE relaciona el desequilibrio comercial entre nosotros con la sobrecapacidad y los subsidios. Pero no creemos que haya sobrecapacidad en áreas como la energía verde y limpia… China podría ser muy útil para la transición verde no solo de la UE sino también de todo el mundo. Entonces, si quieren que apoyemos a la UE en la transición verde, no sean proteccionistas. Ustedes eligen entre ser proteccionistas y alentar a China a participar en su objetivo para lograr esa transición verde”.

SUBSIDIOS COMERCIALES

WANG: “La parte china ha manifestado su preocupación a la parte de la UE sobre su ‘desvinculación’ y políticas económicas y comerciales restrictivas, incluida la investigación contra los subsidios a vehículos eléctricos chinos, así como sus políticas de 5G. La parte china ha instado a la UE a garantizar la apertura de su mercado comercial e de inversión, proporcionar un entorno comercial equitativo y no discriminatorio para las empresas chinas y ser prudente en el uso de medidas comerciales”.

VON DER LEYEN: “Políticamente, los líderes europeos no podrán tolerar que nuestra base industrial sea socavada por la competencia desleal. Nos gusta la competencia. Nos hace mejores; reduce precios; es bueno para los consumidores. Pero la competencia debe ser justa… Europa no quiere desvincularse de China… Lo que queremos es desvincularnos. Desvincularse trata de gestionar los riesgos que vemos, abordar dependencias excesivas a través de la diversificación de nuestras cadenas de suministro… y así aumentar nuestra resistencia. Y esto no es exclusivo de China”.

UCRANIA

VON DER LEYEN: “La guerra de agresión de Rusia es una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, y es una seria amenaza para la seguridad europea. Es por esto que recordamos la necesidad de que China utilice toda su influencia sobre Rusia para detener esta guerra de agresión y participar en la fórmula de paz de Ucrania. También reiteramos (a China) que se abstenga de suministrar equipo letal a Rusia y que evite cualquier intento de Rusia de socavar el impacto de sanciones.”

WANG: “A veces, los políticos europeos nos dicen que China necesita hablar con Rusia, que necesita hablar con el presidente Putin sobre retirar a sus soldados. Este es un país soberano muy independiente. El presidente Putin toma sus decisiones basándose en su propio interés nacional y su seguridad. Por eso también estamos instando a los europeos a hablar con los rusos al respecto. Creemos… que es importante que europeos y rusos aborden posibles configuraciones de seguridad en Europa y es también importante que rusos y estadounidenses hablen sobre la posible estabilidad estratégica”.

DERECHOS HUMANOS

MICHEL: “Para la Unión Europea, los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales. Nunca ignoraremos los casos de derechos humanos. Hoy celebramos la reanudación del diálogo sobre derechos humanos con China, como acordamos durante mi visita en diciembre de 2022. Es un paso en la dirección correcta y hoy continuamos esta conversación a nivel más alto. También destacamos casos de preocupación específica, como las violaciones de derechos humanos en Xinjiang o Tíbet.”

WANG: “A principios de este año, China y la UE reanudaron nuestro diálogo sobre derechos humanos. Fue muy productivo y lo haremos de nuevo… También expresamos nuestras preocupaciones a Bruselas, nuestras preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos en países europeos. Y ese diálogo debería estar diseñado para promover la comprensión y la cooperación. La cuestión de los derechos humanos no debería utilizarse para golpear a China con un palo, y creo que el progreso que hemos logrado en derechos humanos fue muy apreciado y reconocido.”

TAIWÁN

WANG: “La parte china ha elaborado su posición principista sobre la cuestión de Taiwán… y enfatizó que la UE necesita demostrar su compromiso con el principio de ‘una China’ y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, una forma básica de gobernanza de las relaciones internacionales con acciones reales. Esto es para defender el fundamento político de las relaciones China-UE.”

MICHEL: “Estamos preocupados por las crecientes tensiones en el Estrecho de Taiwán y en el Mar del Sur de China. Nos oponemos a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o la coerción, y la UE mantiene su política de ‘una China’. Confío en que China es plenamente consciente de las graves consecuencias de cualquier escalada en esta región.”.