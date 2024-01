Cuarenta años de Mac, cuarenta años de Macworld

Como probablemente estés al tanto, la semana pasada hubo un gran aniversario. Pero el Mac no fue la única venerable institución relacionada con Apple en llegar a los 40 años el 24 de enero. Una vez que Steve Jobs sorprendió a la audiencia de la Reunión de Inversionistas de Apple de 1984 en el Flint Center en Cupertino con la presentación del original Macintosh, los asistentes salieron del auditorio para ser recibidos por personas que entregaban el primer número de la última revista de computadoras del mundo: Macworld. Sí, también es el 40º aniversario de Macworld. Como podrías esperar debido a la relativa salud de las industrias de tecnología y medios, la historia de Macworld no sigue exactamente la misma trayectoria que la historia del Mac. (¡En los primeros días, Macworld fue más exitoso que el Mac!) Como la persona que probablemente ha estado asociada con Macworld durante dos tercios de su existencia, me uní al personal en el otoño de 1997, y estoy escribiendo esto en 2024, es apropiado que te lleve en un pequeño viaje por el carril de la memoria. Firmando un trato con Steve David Bunnell, editor fundador de PCWorld de IDG, también fue el fundador de Macworld. (Las dos revistas se separaron en compañías separadas a fines de la década de 1980, solo para fusionarse en un solo negocio en 2000.) Bunnell, que falleció en 2016, contó la historia de la fundación de Macworld algunas veces. Pero aquí está la versión abreviada. Esta fotografía del equipo de desarrollo de Mac (con Steve Jobs sosteniendo un Mac) apareció en el primer número de Macworld. Si lees cualquiera de los recuerdos de Bunnell sobre la fundación de Macworld, descubrirás dos cosas: su inmenso respeto por Fluegelman, quien murió trágicamente joven, y que en realidad no era muy fanático de lo que se convirtió el Mac. (Era, yo argumentaría, un tipo de PC en todo sentido). A mediados de la década de 1990, trabajé para MacUser, pero entonces Apple dejó de existir y finalmente se fusionó con Macworld. Aunque dejé el personal en 2014, seguí escribiendo columnas para Macworld en los nueve años que siguieron. La historia sigue para mí y para Macworld. La forma ha cambiado (y mucho), pero lo que David Bunnell comenzó hace más de 40 años todavía está haciendo un impacto.