El Príncipe Harry juega al vóley sentado durante su visita a Nigeria con Meghan.

El segundo día de la visita de los Duques de Sussex a Nigeria comenzó con un juego de vóley sentado.

En Abuja, la pareja pasó tiempo con Nigeria Invictus, que compiló el equipo de los Juegos Invictus del país.

Harry y Meghan hablarán en una recepción organizada por el jefe de estado mayor de la defensa militar nigeriana.

Más tarde, la duquesa co-organizará un evento de Mujeres en Liderazgo con la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio.

Después de llegar al Mess de Oficiales de las Fuerzas Armadas y recibir pañuelos en los colores verde y blanco de Nigeria, Harry y Meghan observaron un juego de vóley sentado, antes de que Harry fuera invitado a jugar con el equipo.

El Duque participó en algunas rondas del juego, que fueron jugadas por ‘Equipo Harry’ y ‘Equipo CDS’ – refiriéndose al jefe de estado mayor de la defensa militar que está detrás de la visita de la pareja a Nigeria.

Los otros jugadores eran veteranos del ejército, la mayoría de ellos heridos en batallas contra la insurgencia islamista del país.

En el equipo del duque estaba el ex soldado nigeriano Peacemaker Azuegbulam, que perdió una pierna en combate contra Boko Haram. Se convirtió en el primer africano en ganar oro en los Juegos Invictus en Alemania el año pasado.

[BBC/Kyla Herrmannsen]

Luego, el Duque se unió al grito de guerra del equipo antes de hablar con las familias y amigos de los atletas.

El año pasado, Nigeria se convirtió en el primer país africano en participar en los Juegos Invictus, una competencia deportiva para personal militar y veteranos heridos, co-fundada por el Príncipe Harry en 2014.

En el primer día de la mini-gira el viernes, Harry habló sobre la alegría que el equipo de Nigeria aportó a los juegos en Düsseldorf, Alemania.

La organización Nigeria Invictus, que reunirá al equipo de Nigeria para los Juegos Invictus del próximo año en Canadá, ayuda a personal militar herido, enfermo e