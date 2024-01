Apple presenta las nuevas experiencias de entretenimiento que se lanzarán con Apple Vision Pro.

16 de enero de 2024 COMUNICADO DE PRENSA Apple da un adelanto de las nuevas experiencias de entretenimiento que se lanzarán con Apple Vision Pro Los usuarios pueden convertir cualquier espacio en un cine personal, disfrutar de más de 150 películas en 3D y experimentar el futuro del entretenimiento con Apple Immersive Video CUPERTINO, CALIFORNIA Apple anunció hoy una serie de experiencias de entretenimiento innovadoras que estarán disponibles en Apple Vision Pro a partir del viernes 2 de febrero. Con más píxeles que un televisor 4K para cada ojo, combinado con un avanzado sistema de audio espacial, Vision Pro permite a los usuarios ver nuevos programas y películas de los principales servicios de transmisión, incluidos los Originales de Apple de Apple TV +, transportarse a paisajes impresionantes con Environments y disfrutar de experiencias espaciales completamente nuevas que nunca antes fueron posibles, como Encounter Dinosaurs. “Apple Vision Pro es el dispositivo de entretenimiento definitivo”, dijo Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple. “Los usuarios pueden convertir cualquier lugar en el mejor asiento de la casa, disfrutar de conciertos personales y aventuras con Apple Immersive Video, interactuar con criaturas prehistóricas realistas en Encounter Dinosaurs e incluso aterrizar en la superficie de la luna utilizando Environments. Es algo completamente diferente a todo lo que los usuarios hayan visto antes y estamos ansiosos de que lo experimenten por sí mismos”. “En Disney, estamos buscando constantemente nuevas formas de entretener, informar e inspirar combinando una creatividad excepcional con tecnología revolucionaria para crear experiencias verdaderamente notables”, dijo Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company. “Apple Vision Pro es una plataforma revolucionaria que acercará a nuestros fans a los personajes e historias que aman, sumergiéndolos más profundamente en todo lo que Disney tiene para ofrecer. Estamos orgullosos de volver a asociarnos con Apple para llevar nuevas experiencias extraordinarias de Disney a personas de todo el mundo”. Tecnologías innovadoras potencian el dispositivo de entretenimiento definitivo Para proporcionar una experiencia visual inmersiva con colores brillantes y una claridad extraordinaria, Apple Vision Pro cuenta con un par de pantallas micro-OLED ultrarresistentes con una combinación de 23 millones de píxeles con amplia gama de colores, alto rango dinámico y Dolby Vision. El nuevo chip R1 transmite imágenes a cada pantalla cada 12 milisegundos, 8 veces más rápido que el parpadeo de un ojo, mientras que el chip M2 ofrece un rendimiento revolucionario y eficiente en energía en su CPU, GPU, Motor Neural y otras tecnologías personalizadas. Vision Pro admite dos horas de uso general, hasta 2,5 horas de reproducción de video y uso durante todo el día cuando la batería externa se conecta a la energía con un cable de carga USB-C. Apple Vision Pro suena tan bien como se ve con un avanzado sistema de audio espacial que proporciona un sonido rico. Los pods de audio de doble controlador emiten Audio espacial personalizado a cada oído1, con soporte para Dolby Atmos y Audio Lossless, mientras que también permiten a los oyentes escuchar lo que está sucediendo a su alrededor. El trazado de rayos de audio analiza las propiedades acústicas del entorno del usuario para optimizar el sonido para su espacio. Para los oyentes que deseen utilizar auriculares con Vision Pro, AirPods Pro (2ª generación) con USB-C ofrecen la experiencia perfecta, con Audio Lossless con latencia ultrabaja. Aplicaciones dinámicas y Environments en visionOS visionOS fusiona sin problemas el contenido digital con el espacio físico del usuario para proporcionar un lienzo infinito para aplicaciones, juegos y otras experiencias espaciales. Las aplicaciones en visionOS se pueden colocar en cualquier lugar del espacio del usuario y escalarse al tamaño perfecto. Los usuarios también pueden transformar su espacio con Environments: vistas hermosas y dinámicas con paisajes sonoros realistas que pueden evolucionar automáticamente según la hora del día. Los usuarios pueden abrir aplicaciones dentro de Environments, para que puedan transmitir música, audiolibros o podcasts mientras miran un cielo estrellado desde Yosemite, navegan por la web desde Haleakalā o se relajan para ver una película durante una tormenta en Mount Hood. Los usuarios pueden ajustar la inmersión de un Environment, incluido el volumen de los sonidos ambientales, girando la Corona Digital en Apple Vision Pro. visionOS admite varias tecnologías únicas del ecosistema de Apple para proporcionar una experiencia de entretenimiento perfecta en Apple Vision Pro. Con SharePlay, los usuarios de Vision Pro pueden ver programas de televisión y películas, escuchar música en Apple Music y jugar juegos de la App Store y Apple Arcade con usuarios en otros dispositivos de Apple, incluidos iPhone, iPad, Mac y Apple TV. visionOS también introduce varias características y tecnologías nuevas y únicas en Vision Pro: los usuarios pueden habilitar el Modo de viaje para estabilizar las imágenes para su uso en aviones2 y el Usuario invitado para compartir aplicaciones y experiencias específicas con familiares y amigos,3 como Fotos o Safari. La experiencia de visualización en Apple Vision Pro es inigualable: cuando un usuario comienza a ver un video, las luces a su alrededor se atenúan automáticamente a medida que el contenido se acerca más a ellos. Los videos se pueden ubicar en cualquier lugar de su espacio o colocarse en un Environment para vivir una experiencia cinematográfica. Con Environments, los usuarios pueden ampliar los videos más allá de las dimensiones de su habitación, para que la pantalla se sienta 100 pies de ancho, todo ello preservando la frecuencia de cuadro y la relación de aspecto. Y no es necesario un control remoto: los usuarios simplemente invocan los controles con sus ojos, manos o voz. Un cine personal para programas de televisión, películas, deportes y más Con la aplicación Apple TV, los usuarios de Apple Vision Pro pueden ver todos los Originales de Apple galardonados de Apple TV+, incluido el ganador del Globo de Oro Cantores de la Flor de la Luna, la película ganadora del Emmy STILL: Una película de Michael J. Fox y la nueva y aclamada serie limitada, Maestros del Aire. Los usuarios también pueden acceder al MLS Season Pass, hogar de las Grandes Ligas de Fútbol, y mucho más de aplicaciones de transmisión populares y canales. La aplicación Apple TV también cuenta con el Entorno de Cine, que permite a los espectadores transformar cualquier espacio en su cine personal. Incluso pueden elegir su asiento favorito desde el piso o el balcón, y la primera fila, la del medio o la de atrás. Los usuarios también podrán descargar y transmitir programas de televisión, películas, deportes y más con aplicaciones de los principales servicios de transmisión, incluidos Disney+,4 ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery , Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok y el MUBI galardonado con el Premio App Store 2023. Los usuarios también pueden ver videos populares en línea y por transmisión usando Safari y otros navegadores. Con visionOS, los desarrolladores pueden aprovechar las capacidades poderosas y únicas de Apple Vision Pro para transformar el espacio del usuario, haciendo que las experiencias de visualización dentro de sus aplicaciones sean aún más inmersivas. Con Disney+, los suscriptores pueden ver miles de programas de televisión y películas desde cuatro entornos icónicos con detalles vívidos: el Teatro Disney+, inspirado en el histórico Teatro El Capitan en Hollywood; el Piso de Sustos de Monsters Inc. de Pixar; La Torre de los Vengadores de Marvel con vista al centro de Manhattan; y la cabina de Luke Skywalker’s landspeeder, frente a un atardecer binario en el planeta Tatooine de la galaxia de Star Wars. Películas en 3D como nunca antes En el lanzamiento, los usuarios de Apple Vision Pro pueden ver más de 150 películas en 3D de los principales estudios del mundo con una profundidad notable dondequiera que estén, incluidos los favoritos de todos los tiempos y los estrenos recientes, como Avatar: The Way of Water, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse y The Super Mario Bros. Movie. Los usuarios pueden acceder a versiones en 3D de películas elegibles cuando estén disponibles para alquilar o comprar desde la aplicación Apple TV, y los usuarios que posean o compren películas con una edición en 3D podrán acceder a esa versión en Apple Vision Pro sin costo adicional. Varias aplicaciones de transmisión, incluido Disney+, ofrecerán versiones en 3D de sus películas más recientes y populares en Vision Pro en el lanzamiento, y estrenarán nuevas ediciones en 3D junto con o poco después de los lanzamientos estándar en 2D. Los usuarios pueden ver películas en 2D y 3D con Audio espacial y en un Environment para hacer la experiencia aún más inmersiva. Experiencias de entretenimiento completamente nuevas con Apple Vision Pro Con Apple Vision Pro, los usuarios pueden experimentar Apple Immersive Video, un formato de entretenimiento revolucionario pionero por Apple. Apple Immersive Video presenta grabaciones de 180 grados en 3D 8K capturadas con Audio espacial para transportar a los espectadores al centro de un lugar, momento o historia. En el lanzamiento, los usuarios pueden disfrutar de una selección curada de películas e series inmersivas en la aplicación Apple TV sin costo adicional: Alicia Keys: Rehearsal Room ofrece una visión rara del proceso creativo de la ganadora del Grammy con esta sesión de ensayo íntimo que presenta interpretaciones de sus éxitos “No One”, “If I Ain’t Got You” y “You Don’t Know My Name”. Los usuarios también pueden acceder a estas actuaciones como un EP especial exclusivamente en Apple Music cuando se estrene Adventure sigue a atletas pioneros mientras asumen desafíos impresionantes en algunos de los lugares más sensacionales del mundo.