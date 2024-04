¿Oblivion o resurgimiento de las cenizas, qué le depara a Mayawati y al BSP? | Noticias de India

De un rotundo resultado de 206 de 403 asientos de la asamblea de UP en las elecciones del 2007 a un total de un solo escaño en el 2022, y sin sumar ningún escaño en las elecciones parlamentarias del 2014, el Partido Bahujan Samaj liderado por Mayawati ha visto de todo en los últimos 17 años. A pesar de las repetidas derrotas en las elecciones estatales y parlamentarias desde el 2014, la brigada azul sigue presumiendo de ser el único partido que cuenta con una base de votantes comprometida. Una gran parte de los votos dalit (21 por ciento) que el partido afirma comandar mantiene a Mayawati relevante políticamente. A pesar de la drástica disminución en la participación de votos del BSP, se observó que la mayoría de los Jatavs, que forman más de la mitad de la población total dalit, siguieron siendo leales a Mayawati.

Sin verse afectada por las acusaciones de ser el ‘B’ equipo del BJP, Mayawati, al igual que su mentor Kanshi Ram, quien formó el BSP en 1984, ha pedido a la militancia del partido que evite que el bloque NDA e INDIA obtenga la mayoría absoluta. Según ella, en ese caso, se formaría un “gobierno majboor” (un gobierno débil) en el Centro y el BSP podría tener la oportunidad de desempeñar un papel clave en la formación del gobierno.

Esto se refleja en la selección de sus candidatos. Mientras que su primera lista, que contenía siete nombres musulmanes de 16, se consideró ‘perjudicial’ para las perspectivas del SP-Congreso en el oeste de UP, sus listas posteriores han mostrado sus movimientos estratégicos para atacar al BJP. En Ghaziabad, donde los Thakurs están en pie de guerra contra el BJP por negarle la candidatura al General VK Singh, que ha sido diputado en dos ocasiones, ha presentado a un Thakur, Nand Kishore Pundir. En Meerut, el candidato del BSP es Devvrat Tyagi. Hará difícil la vida al Arun Govil del BJP si la influyente comunidad Tyagi lo respalda.

Su argumento de “gobierno majboor” puede sonar descabellado en el contexto político actual, pero no resta relevancia a Mayawati en UP y más allá. En las elecciones generales de 2019, cuando el presidente de SP, Akhilesh Yadav, decidió enterrar el hacha y unir fuerzas con ella para derrotar al BJP en el estado, fue debido a su relevancia política más que a otra cosa. En 2019, el BSP disputó 38 escaños y ganó 10, mientras que el SP disputó 37 escaños y ganó cinco. Para el partido que no pudo abrir su cuenta en las elecciones de 2014, la alianza con el SP trajo dividendos en 2019.

La combinación musulmana-yadav (M-Y) que es la columna vertebral del apoyo del SP es muy comentada. Pero la combinación que Mayawati está intentando forjar, musulmana-dalit (M-D), es mucho más formidable en términos de números. Ocurrió en cierta medida en 2019, ya que una gran parte de los votos musulmanes, gracias a la alianza con el SP, se sumaron a la base de votantes dalit del BSP.

Aunque la alianza SP-BSP se desmoronó después de las elecciones legislativas de 2019, esta vez, también, Mayawati está haciendo todo lo posible por ganar a los votantes minoritarios al otorgar generosamente boletos a candidatos musulmanes. “Hay una gran oportunidad para ella en la consolidación de los votos M-D. Eso solidificará su posición”, dice un analista político.

No es de extrañar que, después de experimentar con la ingeniería de castas, haya vuelto a su fiel base de votantes y haya dado una gran cantidad de boletos a la militancia leal. Para retener a sus votantes fieles, Mayawati también declaró a su sobrino Akash Anand como su sucesor en diciembre del año pasado. Se le ha otorgado la responsabilidad de atraer a los jóvenes dalit al partido. Para fortalecer su campaña electoral, el BSP también ha retomado su actividad organizativa más básica, celebrando campos de militantes donde se predica la ideología dalit a puerta cerrada, de manera más vehemente después de la debacle del 2022.

El censo de 2011 ubicó la población dalit total de UP en alrededor de 4.1 crore. El estado tiene 66 subcastas de dalits, con los Jatavs constituyendo el mayor grupo: 2.2 crore o 54 por ciento. El partido tuvo su peor desempeño en las elecciones a la asamblea de UP de 2022. En comparación con las elecciones de la asamblea de 2017, cuando el BSP ganó 19 escaños y recibió más del 22 por ciento de los votos, la victoria de un solo escaño en el 2022 fue la cifra más baja del BSP. Teniendo en cuenta esto, el 12.9 por ciento de los votos que le quedan al partido pueden ser los más leales de sus votantes a través de generaciones.

Habiendo sido la ministra principal de UP cuatro veces desde 1995, Mayawati simboliza el resurgimiento dalit en el estado. Hoy en día, podría estar enfrentando críticas por su incapacidad para convertir la participación de votos de su partido en escaños, pero eso no resta valor a sus exitosos experimentos políticos en el pasado. Su ingeniería social le proporcionó al BSP su mayor victoria en 2007, cuando el partido ganó 206 escaños en la asamblea y formó un gobierno mayoritario. También se convirtió en la primera ministra principal de UP en completar un mandato completo de cinco años en el cargo.

Sin embargo, su mandato estuvo envuelto en el escándalo de multi-crores del Plan Nacional de Salud Rural y los asesinatos posteriores. También fue acusada de malgastar fondos gubernamentales en la construcción de memoriales dalit. Como resultado, la participación de votos del BSP en 2012 cayó a alrededor del 26 por ciento con un total de 80 escaños. El partido no pudo mejorar su desempeño después del resurgimiento del BJP en 2014, ya que varias subcastas de dalits migraron al partido azafrán. Según expertos políticos, si bien una parte considerable de los dalits sigue con el BSP, los musulmanes se han alejado después de que el BSP apoyara al partido azafrán en temas críticos.

Después de las elecciones estatales de 2022, Mayawati intentó atraer a los musulmanes presentando a Shah Alam en las elecciones parciales parlamentarias de Azamgarh en junio de 2022, e importando a Imran Masood del Partido Samajwadi en 2022 (aunque fue expulsado un año después por indisciplina y ahora es un candidato del SP en Saharanpur). En las elecciones para cuerpos urbanos en mayo de 2023, el BSP presentó a 11 candidatos musulmanes de los 17 puestos de alcalde. El partido no ganó ni un solo puesto.