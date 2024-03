Apple lanza la primera actualización de firmware de AirTag de este año.

Los AirTags de Apple pueden no ser tan populares como otros productos de Apple, pero es uno de los más inteligentes en el ecosistema de Apple. Por lo tanto, si tienes uno de esos para mantener tus accesorios como tus llaves, cartera y más, en orden, te alegrará saber que Apple hoy comenzó silenciosamente a implementar lo que parece ser la última actualización de firmware para AirTags, desde octubre del año pasado.

La última actualización de Apple AirTag se llama Actualización de Firmware 2.0.61, en comparación con la última actualización de firmware 2.0.36 que se señaló que resolvía un problema con el acelerómetro. Notablemente, Apple ha actualizado el documento de soporte para la última actualización pero no entra en muchos detalles. Simplemente indica, “Corrección de errores y otras mejoras”.

La actualización se lanzará en etapas, lo que significa que algunos de nosotros la recibiremos tan pronto como hoy, mientras que otros la recibirán el 26 de marzo y el 2 de abril. No obstante, todos los usuarios la recibirán antes del 9 de abril.

A diferencia de otros productos de Apple como el iPhone o dispositivos Mac, no puedes forzar la actualización del último firmware. En su lugar, querrás confiar en la actualización automática del dispositivo a la última compilación. Sin embargo, una cosa que debes hacer es colocar el AirTag cerca de tu iPhone por un tiempo para que se actualice. Después de un tiempo, puedes verificar la versión actual del firmware de AirTag utilizando la aplicación Encontrar Mi.

Lanza la aplicación Encontrar Mi en tu iPhone

Selecciona Artículos

Elige tu AirTag de la lista de artículos.

Toca tu AirTag para mostrar su número de serie y versión de firmware.

Además, desde el año 2022 ha habido rumores sobre el lanzamiento de la segunda iteración de los AirTags de Apple. Uno de los primeros informes sobre este desarrollo provino del analista Ming-Chi Kuo, quien dijo que Apple podría pensar en lanzar la segunda generación porque ha crecido constantemente desde su lanzamiento. Pero no hemos oído hablar de este desarrollo desde entonces hasta una mención en enero a través de Mark Gurman, quien es una de las principales fuentes de estos desarrollos. Según él, Apple no tiene prisa por lanzar el AirTag 2 y es posible que no lo veamos en las tiendas hasta 2025.

