Los hospitales en China están deteniendo los partos de recién nacidos conforme la población disminuye.

Health Circle, Physician's Journal y Korea JoongAng Daily

Las señales

Los hospitales en toda China están cerrando sus servicios de parto de recién nacidos, enfrentados con una población en declive que ha llevado a una disminución abrupta en la demanda.

Aunque el número exacto de hospitales que ya no entregan recién nacidos sigue sin estar claro, Semafor ha encontrado al menos cuatro hospitales en tres provincias que anunciaron el cierre de sus departamentos de obstetricia en la plataforma de redes sociales WeChat en el último mes.

La población de China cayó por segundo año consecutivo en 2023 debido a una tasa de natalidad récord baja y a un alto número de muertes por COVID-19, informó Reuters. La disminución ha puesto en alerta a Beijing mientras se apresura a impulsar la recuperación de su economía post-pandémica.

La población en declive del país está obligando a los hospitales a sacrificar servicios antes vitales para priorizar a su población envejecida. Las medidas para aumentar la fertilidad están fallando a medida que aumenta el número de jóvenes que se niegan a tener hijos, debido a factores como el alto desempleo, la caída de los salarios y una sociedad patriarcal que pone gran parte de la carga del cuidado en las mujeres.

Los hospitales rurales están subfinanciados y la obstetricia pone a prueba sus presupuestos.

Los hospitales de China, especialmente los rurales, están enfrentando la presión de la población envejecida del país: menos contribuyentes están pagando por los cuidados de salud más costosos necesarios para tratar a los pacientes ancianos, según Health Circle, un blog de salud chino. Ante recursos menguantes, los directores de los hospitales están recortando programas y unidades que generan menos ingresos, incluida la obstetricia, que cuesta más dinero operar de lo que genera, informó el Journal de los Médicos de China. Aunque reconociendo que sería impopular, el periódico sugiere aumentar las tarifas por servicios de obstetricia; de lo contrario, el acceso seguro a la atención materna “no puede ser garantizado”.

Pekín no logra convencer a las mujeres para que tengan más hijos.

Desde que puso fin a tres décadas de la política de un solo hijo en 2016, el Partido Comunista de China ha culpado a las mujeres por la persistente baja tasa de natalidad del país y las está presionando para que tengan más bebés, pero muchas siguen sin convencerse. El presidente chino Xi Jinping instó en octubre a la Federación de Mujeres de China respaldada por el estado a “prevenir y resolver riesgos en el campo de las mujeres”, informó The Wall Street Journal, lo que un experto en propaganda dijo al Journal es una señal de que Xi y otros líderes consideran la creciente negativa de las mujeres a tener hijos una “gran amenaza para la estabilidad social. Equilibrar el trabajo con el cuidado de padres ancianos, las mujeres chinas entrevistadas por el Journal dijeron que simplemente no tienen la energía y los recursos para tener más hijos, especialmente dado que el gobierno aún no ha propuesto planes considerables de beneficios para la infancia para las familias que deciden concebir.

Corea también enfrenta la ‘extinción’ de obstetras y ginecólogos debido a una huelga de médicos.

Corea del Sur, el país con la tasa de fertilidad más baja del mundo, 0.78%, enfrenta una “extinción” de médicos obstetras y ginecólogos ya que cada vez menos estudiantes de medicina eligen especializarse en la salud de las mujeres, según el diario coreano JoongAng Daily. Solo 102 nuevos obstetras y ginecólogos se unieron a la profesión el año pasado, y muchos de ellos se especializan en ginecología, no en partos. Al igual que en China, los hospitales de todo el país, especialmente en las áreas rurales, han cerrado salas de parto, en su caso debido a problemas de personal, lo que obliga a las mujeres embarazadas a viajar para dar a luz, informó el periódico.

El gobierno coreano está intentando solucionar estos “desiertos” de cuidado de recién nacidos al aumentar la cuota anual de inscripción en las escuelas de medicina, pero los médicos actuales y los estudiantes de medicina se oponen al plan y están en huelga por un mejor salario y horario, lo que afirmaron alentaría a más candidatos a quedarse en la profesión. Lamentablemente, las consecuencias de la huelga para la salud pública ya son evidentes: las madres están reportando abortos involuntarios y complicaciones postparto porque sus cuidadores están en huelga, informó el periódico Chosun Ilbo de Corea.