El botín de la Segunda Guerra Mundial encontrado en una casa de Massachusetts es devuelto a Okinawa.

Durante la brutal Batalla de Okinawa en Japón, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados estadounidenses se estableció en el palacio de una familia real que había huido del combate. Cuando un mayordomo del palacio regresó después de que la guerra hubiera terminado, dijo más tarde que el tesoro había desaparecido.

Algunos de esos objetos de valor aparecieron décadas después en el ático de la casa en Massachusetts de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, a quien la Oficina Federal de Investigación (FBI) no identificó al anunciar el hallazgo la semana pasada.

La familia del veterano descubrió el tesoro de pinturas y cerámica vibrantes; grandes pergaminos frágiles; y un intrincado mapa dibujado a mano después de su muerte el año pasado, y reportaron el hallazgo al Equipo de Crímenes de Arte de la agencia.

Geoffrey Kelly, un agente especial y coordinador de robo de arte para la oficina de campo de Boston del FBI, fue asignado al caso y llevó los artefactos al Museo Nacional de Arte Asiático en la Institución Smithsonian en Washington. Los objetos recuperados fueron devueltos a Okinawa en enero, y se planea una ceremonia formal de repatriación para el próximo mes en Japón.

“Es un momento emocionante cuando ves los pergaminos desplegarse delante de ti, y solo eres testigo de la historia, y presencias algo que no ha sido visto por muchas personas en mucho tiempo”, dijo.

Verificados por expertos del Smithsonian como auténticos artefactos del extinto Reino de Ryukyu, una dinastía de 450 años que gobernó en Okinawa como estado tributario de China, el FBI entregó los objetos al Comando de Asuntos Civiles y Operaciones Psicológicas del Ejército de los Estados Unidos. Sus especialistas en patrimonio cultural devolvieron las preciosas piezas a Okinawa.

“Muy pocos objetos sobrevivieron de ese reino”, dijo Travis Seifman, profesor asociado del Centro de Investigación de Arte en la Universidad Ritsumeikan en Kyoto, Japón. “Recuperar el patrimonio, recuperar tesoros culturales, conocimiento de su propia historia es muy importante para mucha gente en Okinawa”.

El Reino de Ryukyu gobernó en Okinawa desde principios del siglo XV hasta 1879, cuando Japón anexó el reino como prefectura.

El tesoro de 22 artefactos de los siglos XVIII y XIX incluye dos retratos de reyes de Ryukyu —los únicos dos de hasta 100 pintados que se sabe sobrevivieron a la guerra— “un hallazgo increíble”, dijo.

Una carta escrita a máquina por un soldado estadounidense que estaba destinado en el teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial se encontró con los artefactos e indicaba que los objetos habían sido llevados desde Okinawa, según las autoridades.

La carta describía el contrabando de las piezas fuera de Japón e intentar —sin éxito— venderlas a un museo en Estados Unidos, dijo el Coronel Andrew Scott DeJesse, el oficial de preservación de patrimonio cultural que acompañó los artefactos de regreso a Okinawa.

El veterano, que estaba destinado en Europa, encontró los artefactos cerca de un contenedor de basura, dijo el Coronel DeJesse, y reconociendo su valor, los llevó a casa en Massachusetts.

“Espadas de samurái, katanas, cosas pertenecientes al personal militar, eso siempre fue aceptado”, dijo el Coronel DeJesse, describiendo cómo los comandantes estadounidenses aprobaron trofeos de guerra de los miembros del servicio del campo de batalla.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los investigadores de patrimonio cultural conocidos como Oficiales de Monumentos estaban en Europa rastreando millones de obras de arte, libros y otros objetos de valor robados por los nazis. También había oficiales estacionados en Japón, “pero no se conocía realmente el saqueo de sitios patrimoniales”, dijo el Coronel DeJesse, añadiendo que los estadounidenses no fueron los únicos que tomaron objetos de las zonas de guerra.

“El Imperio japonés lo estaba haciendo en todas partes. Lo mismo los nazis, lo mismo la Unión Soviética. Fue hecho sistemáticamente”, dijo.

La Batalla de Okinawa, que ha sido descrita como “82 días del combate más costoso en el Pacífico”, fue una de las campañas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 100,000 civiles japoneses y 60,000 tropas murieron. Más de 12,000 soldados, marinos y marines fallecieron en los tres meses de batalla. No solo se robaron obras de arte y objetos de valor. Algunos investigadores han dicho que los soldados estadounidenses se llevaron cráneos y otras partes del cuerpo como trofeos.

Después de que la guerra terminó en 1945, Bokei Maehira, un mayordomo del palacio, regresó al palacio para verificar los objetos de valor —que incluían coronas, túnicas de seda, retratos reales y otros artefactos— que él y otros habían escondido en una zanja en los terrenos del palacio. Encontró el palacio reducido a cenizas y la zanja saqueada, escribió en un artículo académico publicado en 2018.

Entre el botín estaba “Omorosaushi”, una colección de canciones populares del Ryukyu que datan de siglos atrás.

El gobierno de Estados Unidos repatrió el Omorosaushi a Okinawa en 1953, después de que un comandante de los Estados Unidos, Carl W. Sternfelt, llevó el botín de guerra a la Universidad de Harvard para su valoración.

En 1954, Estados Unidos se unió a docenas de otros países en firmar el Convenio de La Haya, un tratado promovido por las Naciones Unidas para proteger el patrimonio cultural en conflictos armados.

Aun así, el Coronel DeJesse, quien sirvió dos tours en Afganistán y uno en Irak, dijo que parte de su trabajo y el de otros oficiales de patrimonio es capacitar a comandantes militares y soldados que desconocen esa obligación.

“Es un problema importante. Les aconsejamos, ‘Eh, no lo toques, no lo cojas. Es de otra persona. Al igual que no querrías tu propia iglesia, tu propio museo saqueado'”, dijo.

El gobierno de Japón inscribió otros artículos desaparecidos del Reino de Ryukyu en el Archivo Nacional de Arte Robado del FBI en 2001. Incluyen fotografías en blanco y negro que representan una colección de patrimonio cultural significativo de Okinawa que, según el profesor Seifman, “en muchos casos son todo lo que sobrevive de sitios y objetos perdidos o destruidos” en la Segunda Guerra Mundial.

Entre los artículos inscritos estaban los pergaminos encontrados en el ático del veterano de Massachusetts.

La familia del veterano, a quien el FBI ha otorgado anonimato, no enfrentará cargos.

“No siempre se trata de enjuiciar y poner a alguien en la cárcel”, dijo el Sr. Kelly. “Gran parte de lo que hacemos es asegurarnos de que la propiedad robada regrese a sus legítimos propietarios, incluso si son muchas generaciones más tarde”.