App Store y Más caídos mientras los servicios de Apple sufren una interrupción generalizada [Actualizado](Note: The translation may not be perfect due to the limitation of the AI language model)

Una larga lista de servicios de Apple actualmente están totalmente o parcialmente caídos, incluyendo la App Store, Apple Music, Apple TV+ y más.

La lista completa de servicios experimentando interrupciones para muchos clientes, según la página de estado del sistema de Apple:

App Store

Mac App Store

Apple Arcade

Apple Books

Apple Fitness+

Apple Music

Apple Podcasts

Apple Sports

Apple TV Channels

Apple TV+

App Store Connect

Apple Podcasts Connect

TestFlight

Apple Business Manager y Apple School Manager también han experimentado problemas hoy.

Algunos usuarios pueden acceder a ciertas funciones ofrecidas por estos servicios, por lo que tu experiencia puede variar mientras Apple trabaja para solucionar los problemas.

Actualización: Los servicios de Apple están funcionando nuevamente para algunos usuarios.

