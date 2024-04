Miles enfrentan demandas fiscales paralizantes de HMRC. Dos personas que intentaron quitarse la vida hablan | Noticias de Política

Decenas de miles de personas enfrentan demandas fiscales paralizantes de HMRC por impuestos que sus empleadores no pagaron. Es una injusticia que ha sido comparada con el escándalo de Horizon.

Al menos 23 víctimas han intentado quitarse la vida.

Por primera vez, dos de aquellos que intentaron acabar con sus vidas han compartido su historia con Sky News.

Esta historia contiene referencias al suicidio que los lectores podrían encontrar angustiantes.

“Salí a tomar algo. Y no lo recuerdo – sé por qué lo hice – pero no recuerdo haber tomado la decisión de hacerlo.

“Lo siguiente que realmente recuerdo es despertar en el Hospital St Thomas con el hombro dislocado y sangre por toda la cara. Porque me puse delante de un taxi.”

En lo más profundo de su depresión, esto le parecía a Mark* la decisión más sensata del mundo.

Por varios años, había estado recibiendo cartas de HMRC exigiendo pagar impuestos que sus empleadores no pagaron.

Las cantidades eran asombrosas y el costo financiero y psicológico, insoportable.

Mark no está solo. Decenas de miles de personas en todo el país también enfrentan demandas fiscales paralizantes de HMRC.

Es una campaña que ha llevado a las personas al borde de la bancarrota, ha devastado familias y se ha relacionado con 10 suicidios.

A Mark* se le pidió que pagara £60,000 de su tiempo trabajando como contratista de TI

Al menos 13 personas han intentado acabar con sus propias vidas. Muchos han luchado con la vergüenza y el miedo, a menudo ocultando la verdad a sus familias mientras intentan reconstruir lentamente.

Mark recibió la primera carta de HMRC hace siete años, pero “ha habido un goteo constante de cartas desde entonces”.

Le informó que había sido golpeado con algo llamado Cargo por Préstamo. La política entró en vigor en 2017 a través de una legislación que apuntaba a personas, a menudo trabajadores de agencias, que recibían sus salarios a través de compañías paraguas.

Algunas de estas compañías realmente operaban esquemas de evasión fiscal que pagaban a las personas un préstamo en lugar de un salario.

Los trabajadores veían deducciones en sus recibos de pago, pero eran honorarios embolsados por los promotores. Dado que eran préstamos, las compañías no pagaban los impuestos y la seguridad social necesarios.

HMRC y el Tesoro lentamente se dieron cuenta de la magnitud de la falta de ingresos fiscales y buscaron recuperarlo, no de las compañías sino de las personas.

Estos esquemas se consideraron una remuneración encubierta y, en su presupuesto de 2016, el ex canciller George Osborne introdujo el Cargo por Préstamo. La ley fue aprobada por el parlamento y hacía que las personas fueran responsables del impuesto que los empleadores deberían haber pagado.

Típicamente, esto afectaba a trabajadores de agencias, incluyendo enfermeras, docentes de reemplazo y trabajadores municipales. Muchos tenían poco o nada de opción más que aceptar trabajo a través de estas compañías y no tenían idea de que se les pagaba en préstamos. En muchos casos, fueron engañados.

El Cargo por Préstamo se convirtió en ley en 2016. Imagen: iStock

‘Mi reacción inicial fue reír’

A Mark se le pidió que pagara £60,000 de su tiempo trabajando como contratista de TI.

“Creo que mi reacción inicial fue reír. Porque era obviamente ridículo”, dijo.

“En ese entonces era muy inocente y asumí que podía llamar a HMRC y hablar con ellos al respecto. Se darían cuenta de que se había cometido un error y todos reirían o se alejarían de la mesa. Eso no es en absoluto lo que sucedió.

“Me puse en contacto con ellos y dijeron que no, debes este dinero y debes pagarlo y creo que me dieron un plazo ridículamente corto para encontrar esa cantidad de dinero. Creo que eran 30 días.

“Y luego empecé a darme cuenta de que esto era en realidad muy serio.”

Mark continuó diciendo: “Desde entonces, he estado bajo esa constante presión de sentir el impacto de este Cargo por Préstamo en mí. No ha parado.

“Intento olvidarlo. He tenido días buenos y malos. Tengo días en los que simplemente olvido por completo que existe. Y tengo otros días en los que es tan opresivo y tan increíblemente abrumador.”

Incluso HMRC contactó a su pareja mientras ella estaba en el hospital recibiendo tratamiento contra el cáncer de mama para preguntar sobre el paradero de Mark. La agencia envió un cheque de £150 por correo a modo de disculpa.

Si bien algunas personas que participaron en esquemas de préstamos lo hicieron con la intención explícita de minimizar sus facturas fiscales, muchos simplemente estaban tratando de hacer lo correcto.

En muchos casos, las personas fueron aconsejadas por sus agencias de contratación a registrarse en las compañías paraguas, ayudándoles a evitar el complicado proceso de establecer una empresa limitada.

Otros, como Mark, recurrieron a las compañías paraguas porque estaban preocupados por violar las nuevas reglas de IR35 – originalmente diseñadas por Gordon Brown – que restringían a los contratistas que operaban como empresas limitadas.

Mark dijo a Sky News que su experiencia ha sido ‘increíblemente abrumadora’

‘Todo se volvió una pesadilla’

Para Dylan, la gota que derramó el vaso fue una carta que llegó un sábado de Pascua, alrededor de esta época el año pasado.

“No había nadie a quien llamar para hablar. No había forma de contactar a la oficina de HMRC o al número en la carta”, dijo.

La madre de Dylan lo encontró poco después. Su hijo había tomado una sobredosis.

Él describió su experiencia como de “absoluto agotamiento y miedo”.

“(Es) como una nube que pende sobre ti. Incluso si tienes una buena experiencia, aún se insinúa que esto está pendiendo sobre tu cabeza y como que amarga todo. Y así es como muchos de nosotros vivimos. Y lo estoy experimentando y es horrible”, dijo.

La gota que rebalsó para Dylan* fue una carta que llegó en sábado de Pascua de 2023

HMRC lo contactó nuevamente mientras se recuperaba en el hospital, lo cual Dylan dijo “agravó el estrés y el trauma que me causaron”.

Hoy se encuentra en un lugar mejor, pero le resulta difícil revivir el trauma mientras está sentado en su mesa del comedor, que está cubierta de cartas.

Sostiene una de su agencia de contratación, que le aseguraba que la compañía a través de la cual le pagaban estaba cumpliendo con HMRC.

Dijo: “Cada carta que recibes, o cada correo electrónico o llamada telefónica, equivale a la muerte por mil cortes. Es simplemente siempre erosionando y siempre estás aterrorizado de que llegue la próxima.”

Sky News habló con otros que tenían demasiado miedo para compartir sus historias con el público. Una víctima dijo que la experiencia había tenido un gran impacto en su matrimonio.

“Cambié la persona que era”, dijo.

“Con estas cartas, había estado pensando en el suicidio durante un tiempo. Y luego estaba cortando algo de comida y me di cuenta de que tenía un cuchillo y lo sostuve en mi muñeca. Y pensé que ahora era el momento.

“Y me pareció extraño porque no tenía miedo. Simplemente me sentía tranquilo. Como si fuera un alivio hacerlo y solo porque mi hijo entró pidiendo algo. Fue solo eso lo que me sacó de eso.”

Para ambos Mark y Dylan, el asunto tomó un giro desconcertante.

Junto a los sobres marrones de HMRC, comenzaron a recibir cartas en el correo de empresas basadas en el extranjero exigiendo que devolvieran los préstamos, lo que asumían era su salario.

Las compañías paraguas originales habían vendido el libro de préstamos a terceros. Muchas de estas compañías son propiedad de una red estrechamente conectada de personas.

Apuntando a las personas equivocadas

Las consecuencias del Cargo por Préstamo han sido devastadoras. Los abogados fiscales lo han descrito como una campaña injusta que está apuntando a las personas equivocadas y socavando el imperio de la ley al anular los derechos estatutarios de los contribuyentes.

Durante años, HMRC no tomó medidas contra estos esquemas, lo que resultó en un amplio subpago de impuestos sobre la renta y la seguridad social.

Los tribunales han dictaminado que los empleadores o agencias deberían haber pagado impuestos al fisco. Sin embargo, la legislación del Cargo por Préstamo anuló eso, permitiendo a HMRC perseguir a las personas en lugar de a las agencias o empleadores y retroceder hasta 20 años en los asuntos fiscales de alguien.

Keith Gordon, un abogado fiscal, dijo: “Cuando los contratistas fueron pagados, se aplicaron las reglas de PAYE y debían asegurarse de que se dedujeran los impuestos del salario antes de que lo recibieran. Ese PAYE no se pagó.

“Los trabajadores sufrieron una deducción, pero eso simplemente se tomó como honorarios por los promotores de los esquemas que estaban ejecutando agentes de evasión fiscal bastante dudosos sin el conocimiento de los contratistas.”

Sugirió que HMRC estaba apuntando a las personas en lugar de a los organizadores de los esquemas, muchos de los cuales están basados en el extranjero, porque era una ruta más fácil para recuperar el dinero.

El Sr. Gordon agregó: “En primer lugar: los promotores tienen bolsillos más profundos y podrían ser capaces de defenderse contra una legislación injusta. Número dos: eso probablemente implicaría admitir que la agencia cometió un error en primer lugar.

“Número tres: algunos de estos promotores ahora son insolventes porque han tenido muchos años para liquidar sus asuntos y quedar fuera del alcance de las autoridades fiscales.”

Muchas de las compañías han sido disueltas desde entonces, aunque HMRC admitió que nuevos promotores continúan ingresando al mercado.

Un informe reciente del gobierno concluyó: “Estimamos que actualmente existen alrededor de 70 a 80 compañías paraguas no conformes involucradas en la operación de esquemas de evasión de remuneración encubierta.

“Muchas de estas compañías paraguas son de corta duración, operando típicamente por menos de dos o tres años antes de cerrar, antes de que se establezca una nueva compañía paraguas y comience a operar nuevos esquemas de evasión”.»

HMRC ha advertido a las agencias de contratación que enfrentan sanciones si refieren personas a compañías paraguas no conformes, pero no respondió a preguntas sobre cuántas agencias de contratación ha investigado.

Los parlamentarios y abogados fiscales están pidiendo que la agencia revoque la política, argumentando que es un cargo retroactivo que anula las protecciones legales de los contribuyentes al desechar los límites de tiempo sobre el derecho de HMRC a investigar asuntos fiscales y al bloquear los derechos de las personas a defender su caso en un tribunal.

También carece de cualquier precedente legal. Los tribunales han rechazado repetidamente la interpretación de HMRC de que se puede aplicar impuesto sobre la renta a los préstamos a individuos.

Una sentencia de la Corte Suprema de 2017 puso la responsabilidad en el empleador de deducir el impuesto sobre la renta antes de que se avanzaran los préstamos a una persona y un informe parlamentario de 2019 concluyó que “el Cargo por Préstamo está desafiando las decisiones del tribunal… ningún caso judicial ha brindado la base legal para el Cargo por Préstamo”.

Las facturas ascendieron a cientos de miles de libras

Sin embargo, HMRC, respaldado por esta legislación, continúa persiguiendo a las personas.

Hace cinco años, la agencia comenzó a enviar cartas a las personas, explicando que estos esquemas eran “remuneración encubierta”, imponiendo una responsabilidad fiscal sobre lo que ahora clasificaban como ingresos y aplicando intereses, luego instándolos a resolver.

En algunos casos, las facturas ascendieron a cientos de miles de libras.

Aquellos que podían o no pagaban fueron advertidos de que serían golpeados con un Cargo por Préstamo, típicamente una cantidad mucho mayor porque la suma total estaba gravada en un solo año, a menudo aplicando una tasa impositiva del 45% sobre los ingresos.

Esto significaba que en muchos casos las personas estaban pagando mucho más de lo que habrían hecho si no hubieran sido parte de los esquemas.

HMRC amenazaba con confiscar los bienes de las personas y venderlos en subasta si no encontraban el dinero. En algunos casos, la agencia establecía planes de pago, pero en otros, las personas no tenían más opción que sacar nuevos préstamos.

Decenas de miles de personas temen la bancarrota y podrían verse obligadas a entregar efectivo si y cuando vendan sus hogares.

Una protesta contra el cargo por préstamo frente al Parlamento en Westminster en 2019. Imagen: PA

La agencia ha referido casos de suicidio a la Oficina Independiente para la Conducta de la Policía (IOPC), que supervisa ciertas quejas graves sobre la conducta de los inspectores fiscales.

Los activistas han advertido repetidamente del riesgo de más suicidios y han exigido que HMRC proporcione una línea de ayuda de prevención del suicidio las 24 horas.

Un portavoz de HMRC dijo: “Apreciamos que haya una historia humana detrás de cada factura fiscal impaga y nos tomamos muy en serio el bienestar de todos los contribuyentes. Reconocemos que lidiar con grandes obligaciones fiscales puede provocar presión en las personas y estamos comprometidos a identificar y apoyar a los clientes que necesitan ayuda adicional, y hemos realizado mejoras significativas en este servicio en los últimos años.

“Tenemos soporte para ayudar a los clientes que han utilizado un esquema de evasión fiscal para resolver su uso. Esto incluye el pago a plazos en un acuerdo de Time to Pay. El arreglo que acordemos se basará en lo que el contribuyente pueda pagar y no hay un límite superior sobre la duración en que podemos potencialmente distribuir los pagos.

“Nuestro mensaje para cualquier persona que esté preocupada por pagar lo que debe es: por favor, contáctenos lo antes posible para hablar sobre sus opciones”.

*Los nombres han sido cambiados

