La Eurovisión de Suecia trae lo kitsch a la sombra de Gaza.

Tras una escalada a la sombra de la guerra en Gaza, la final del Festival de la Canción de Eurovisión comienza el sábado en Malmö, Suecia, donde representantes de 26 países competirán. Se espera que hasta 30,000 manifestantes protesten contra la participación de Israel en el concurso debido a su ofensiva en Gaza. En la gran cantidad de actuaciones originales, Croacia, Suiza y Ucrania son los favoritos para ganar el evento caracterizado por lo kitsch y las piedras preciosas. Dentro del Malmo Arena, todo son luces de neón, trajes brillantes y melodías optimistas. Fuera, a pesar de las decoraciones coloridas que bordean las calles, el ambiente es más sombrío ya que la policía fuertemente armada patrulla la ciudad. La guerra de Gaza fue desatada por el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre a Israel, que resultó en la muerte de más de 1,170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP de las cifras oficiales de Israel. Los militantes también tomaron alrededor de 250 rehenes. Israel estima que 128 de ellos permanecen en Gaza, incluidos 36 que las autoridades afirman que están muertos. Israel respondió prometiendo aplastar a Hamas y lanzó una ofensiva militar que ha matado al menos a 34,844 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el ministerio de salud del territorio dirigido por Hamas. Desde octubre, las manifestaciones pro-palestinas han sido una ocurrencia regular en Malmö, que alberga a la mayoría de la población de origen palestino de Suecia. En toda la ciudad portuaria de más de 360,000 habitantes, las pancartas coloridas compiten por la atención con las banderas palestinas que cuelgan de las ventanas y balcones. Los organizadores han prohibido todas las banderas que no sean las de los países participantes dentro del arena, así como todas las pancartas con un mensaje político. -‘La política está en todas partes’- El año pasado, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), que supervisa la competencia, prohibió al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de hablar en el arena para proteger la neutralidad del evento. Esta neutralidad fue desafiada el martes durante la primera semifinal por el cantante sueco Eric Saade, quien participó en el número de apertura de la competencia llevando un keffiyeh en su brazo. El locutor sueco SVT y la EBU condenaron su gesto, insistiendo en la naturaleza apolítica del popular festival de música, que con frecuencia se asocia con actuaciones llamativas. “Es su propio mundo completo. Es un mundo muy alegre, colorido, un mundo donde me siento seguro”, dijo Nemo, un artista suizo que se identifica como no binario y es uno de los favoritos. Malmö espera recibir hasta 100,000 visitantes, y para los fans del concurso “lo que está en el escenario es lo importante”, dijo Andreas Onnerfors, profesor de historia de las ideas y especialista en Eurovisión, a la AFP. Casi 70 años, Eurovisión es “una mezcla colorida de personas, una demostración de tolerancia europea que no existe en ninguna otra forma o lugar”, subrayó. Sin embargo, para los artistas que representan a Ucrania, “la política está en todas partes”. “La cultura es una parte de la política, por lo que cada canción es política”, dijo el rapero Aliona Savranenko, conocido por su nombre artístico alyona alyona, a la AFP durante el fin de semana. “Debería haber manifestaciones, la gente debería expresar sus opiniones, la gente debería boicotear”, dijo Magnus Bormark, quien compite por Noruega con su grupo Gate, a la AFP. Gate, al igual que otros ocho concursantes, han pedido públicamente un alto el fuego duradero en Gaza. Representantes de algunos países consideraron boicotear la competencia para protestar por la participación de Israel, pero finalmente decidieron no hacerlo. -‘Intensificación’- La seguridad es una preocupación importante, especialmente porque Suecia elevó su nivel de alerta por terrorismo el año pasado tras una serie de protestas que involucraron profanaciones del Corán. Los controles de seguridad se han intensificado, en particular para acceder a los diversos sitios, donde las bolsas serán en su mayoría prohibidas. La presencia policial también se ha fortalecido, con refuerzos que vienen de Noruega y Dinamarca. Pero el portavoz de la policía, Jimmy Modin, dijo que los primeros días de la semana de Eurovisión fueron tranquilos y que no hubo ninguna amenaza dirigida al concurso. Algunos miembros de la comunidad judía planean abandonar la ciudad durante el fin de semana. “Con Eurovisión, hay una especie de intensificación. El sentimiento de inseguridad aumentó después del 7 de octubre, y muchos judíos están preocupados”, dijo Fredrik Sieradzki, portavoz del grupo local La Comunidad Judía de Malmö. “No puedo estar realmente feliz por Eurovisión, aunque como congregación pensamos que es bueno que todo el mundo sea bienvenido aquí en Malmö, incluido Israel”, añadió. La seguridad alrededor de la sinagoga se ha reforzado, mientras que en las redes sociales, se han dirigido amenazas al cantante israelí Golan. A medida que la final comienza a las 9:00 pm (1900 GMT) del sábado, los activistas organizarán la primera edición de Falastinvision en solidaridad con el pueblo palestino.