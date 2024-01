Las mujeres de Gaza están luchando por la vida de sus familias.

Originalmente esta artículo se publicó en la revista Foreign Policy, el medio de política global e ideas. Fue reportado por periodistas en Fuller Project, una sala de redacción global que cataliza un cambio positivo para las mujeres. Para noticias, análisis de expertos y antecedentes sobre el conflicto, lea la cobertura más reciente de FP sobre la guerra entre Israel y Hamas. GAZA— Mientras caen bombas en Gaza, Maryam Abu Akar ha logrado escapar de la muerte dos veces. Pero sus seres queridos no lo han logrado. La hija de Maryam, Sarah, de 17 años, murió cuando una bomba cayó sobre su casa de dos pisos el 17 de octubre, destrozando el cuerpo de la adolescente por la mitad. Después de la muerte de Sarah, Maryam dependía de su esposo, Salama. “Me ayudó a soportar la pérdida de mi hija. Me dijo que todo iba a mejorar y que nuestra hija fue al cielo”, dijo la mujer de 40 años en una entrevista en la casa familiar de su esposo en Khan Younis, una ciudad del sur de Gaza. Siete semanas después, Salama estaba conversando con un vecino cuando una bomba cayó cerca, matándolos a ambos. En un instante, Maryam se convirtió en viuda y en el único sostén económico de sus cuatro hijos. Está lejos de estar sola. Miles de mujeres en Gaza han quedado viudas por la guerra o han quedado a cargo de hogares, y los expertos en ayuda temen que su situación empeore y no esté siendo atendida. مكتب الأمم المتحدة لتمرير منحة الأولاد، Mamá solloza con lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. A veces, les digo a los Niños: “Voy a llamar a tu padre”. Y luego recuerdo que él no está aquí.

Poder continuar el camino con mis hijos". Para las viudas de Gaza, el dolor y el trauma de la guerra se vieron exacerbados por el desafío de repentinamente convertirse en la única proveedora, dijeron los trabajadores de ayuda. La CARE International dijo que algunas madres solo comen una vez al día porque ante las advertencias del Programa Mundial de Alimentos de que los casos de deshidratación y desnutrición están aumentando".

"Hay sentimientos intensificados de miedo, ansiedad, dolor y enojo, y en casos de emergencia, esto se asocia con la ruptura de las estructuras.

— sociales, la separación de la familia y la interrupción de las redes de apoyo", dijo Nour Beydoun, asesora regional en protección y género en situaciones de emergencia de CARE. A medida que muchas organizaciones de mujeres en Gaza luchan por permanecer operativas, CARE está trabajando con líderes de la comunidad e influencers para organizar redes de apoyo y brindar apoyo psicosocial.

y proporcione apoyo médico para las mujeres y niños a través de asistencia alimentaria

y refugio seguro".

Desde organizaciones de mujeres en Gaza, hasta CARE intentar acelerar la única opción", según Anderlini y Talgieh. Por ejemplo, el Centro de Transformación de Conflictos Palestinos tiene previsto ayudar a las mujeres a incorporarse a la fuerza laboral y desarrollar sus propias empresas lucrativas, así como proporcionar financiación inicial para pequeñas empresas. GAZA— A medida que caen bombas sobre Gaza, Maryam Abu Akar ha logrado escapar de la muerte en dos ocasiones. Pero sus seres queridos no lo hicieron. La hija de Maryam, Sarah, de 17 años, murió cuando una bomba cayó en su casa de dos pisos el 17 de octubre, destrozando el cuerpo de la adolescente por la mitad.

Para las viudas de Gaza, el dolor y el trauma de la guerra son agravantes por el desafío de convertirse repentinamente en el único sostén económico, dijeron los trabajadores de ayuda.

La CARE International dijo que algunas madres solo comen una vez al día debido a que están priorizando la salud de sus hijos, ante las advertencias del Programa Mundial de Alimentos de que los casos de deshidratación y desnutrición están en aumento.

"Hay un sentimiento agravado de miedo, ansiedad, dolor y enojo, y en una emergencia, esto se asocia con el colapso de las estructuras sociales, la separación de la familia y la interrupción de las redes de apoyo", dijo Nour Beydoun, asesora regional en protección y género en situaciones de emergencia de CARE. A medida que muchas organizaciones de mujeres en Gaza luchan por mantenerse operativas, CARE está trabajando con líderes comunitarios e influencers para organizar redes de apoyo y proporcionar apoyo psicosocial.

Para problemas de salud mental graves, CARE está intentando usar la infraestructura de atención médica existente para que las personas sean referidas a los psiquiatras y proporcionarles medicamentos. No obstante, el único hospital psiquiátrico de Gaza dejó de funcionar en noviembre después de resultar dañado en un ataque. Hasta mediados de diciembre, menos de un tercio de los 36 hospitales de Gaza seguían operando, y solo parcialmente, según la Organización Mundial de la Salud.

La investigación realizada por una variedad de organizaciones, desde el Banco Mundial hasta la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha demostrado que la violencia de género, incluida la explotación sexual y la trata, aumenta durante la guerra y en situaciones de posconflicto debido a la pobreza, el desplazamiento y la desaparición de las estructuras sociales.

"A la primera solución que surge es que los niveles de pobreza obligan a las mujeres a trabajar en empleos arriesgados, como la prostitución, y que obliga a los niños a trabajar desde temprano," dijo Anderlini. "También vemos un gran aumento en los matrimonios precoces de niñas".

Actualmente, alrededor de 1.4 millones de palestinos en Gaza residen en refugios de la ONU, y las agencias de ayuda han advertido que el hacinamiento en estos espacios aumenta el riesgo de abuso contra mujeres y niñas.

Ayudar a las viudas y jefas de familia a encontrar trabajo y generar ingresos para mantener a sus familias es una forma clave de evitar que mujeres y niños se vean obligados a recurrir a trabajos de alto riesgo como única opción, según Anderlini

Por ejemplo, el Centro de Transformación de Conflictos Palestinos planea ayudar a las mujeres a ingresar a la fuerza laboral y desarrollar sus propias empresas lucrativas, así como proporcionar financiación inicial para pequeñas empresas. "Estarán trabajando, aunque sea en pequeña escala en casa, vendiendo cosas, pero encontrarán su camino con la ayuda de la comunidad, las organizaciones no gubernamentales", dijo Talgieh. "Estas mujeres tienen que encontrar formas de sobrevivir, y lo harán".Una mujer que se encuentra en esta situación, Widad Abu Jama, madre de seis niños, perdió recientemente a su esposo. La mujer de 45 años dijo que los soldados israelíes lo mataron cuando fue a su granja para revisar su ganado y buscar alimento para su familia. "Siento que he perdido mi vida, no solo a mi esposo", dijo Jama, sentada en el abarrotado salón de clases de la escuela que ahora se utiliza como refugio de la ONU. Sus hijos estaban apiñados a su alrededor, llorando de hambre y frío. "Me casé a los 15 años. Vivió con mi esposo durante mucho tiempo, y crecí en su casa. Trabajamos juntos en nuestra tierra agrícola. Pasamos largas horas cuidando granja. Construimos nuestras vidas juntos", explicó Jama. "Ahora iré a la tierra sin él. Estaré sola entre los cultivos".