Estudio de la Universidad de Sídney: La tarde es el mejor momento del día para hacer ejercicio para personas con sobrepeso u obesidad.

Según tu composición corporal y tu salud en general, resulta que hay un mejor momento del día para hacer ejercicio. Según un nuevo estudio australiano, las personas con obesidad obtienen mayores beneficios para la salud al ser físicamente activas por la noche.

Investigadores del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sídney encontraron que los participantes que realizaban la mayor parte de su actividad física moderada a vigorosa de 6 a 11:59 p.m. tenían el menor riesgo de muerte prematura, enfermedad cardiovascular y enfermedad microvascular. Los resultados se publicaron el mes pasado en la revista Diabetes Care.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la obesidad como una epidemia global, calificándola como “uno de los problemas de salud pública más visibles pero más descuidados de hoy en día”. A nivel mundial, una de cada ocho personas vivía con obesidad en 2022. Ese año, 2.5 mil millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, 890 millones de los cuales vivían con obesidad. Más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso, al igual que 37 millones de niños menores de 5 años.

La OMS reconoce la obesidad como una enfermedad crónica que no solo puede afectar la salud, sino también obstaculizar la calidad de vida. Viene con un mayor riesgo de una variedad de problemas médicos, desde accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer hasta trastornos neurológicos y enfermedades respiratorias crónicas.

“El ejercicio no es la única solución para la crisis de la obesidad”, dijo el coautor del estudio Angelo Sabag, PhD, en un comunicado de prensa. “Pero esta investigación sugiere que las personas que pueden planificar su actividad durante ciertas horas del día pueden contrarrestar mejor algunos de estos riesgos para la salud”.

Frecuencia de la actividad física más importante que la cantidad total

El estudio australiano fue observacional, analizando los datos de casi 30,000 personas del Biobanco del Reino Unido que tenían un índice de masa corporal de al menos 30, que se considera obesidad. De ellos, alrededor de 3,000 también tenían diabetes tipo 2. Todos eran mayores de 40 años, con una edad promedio de 62 años. La cohorte era 53% femenina.

Cada participante en el estudio llevaba un acelerómetro en su muñeca dominante las 24 horas del día durante una semana. Estos dispositivos permitieron a los investigadores clasificar los movimientos de los participantes por tipo: sedentario, utilitario de pie, caminata, o correr/alta energía, y por intensidad: sedentario, ligero, moderado, o vigoroso.

Los investigadores se centraron en períodos de actividad física moderada a vigorosa (MVPA, por sus siglas en inglés) que duraban al menos tres minutos. Aproximadamente la mitad de los participantes no tenían tales períodos de MVPA y formaban el grupo de control. El resto se dividió en grupos de mañana (6 a 11:59 a.m.), tarde (mediodía a 5:59 p.m.) y noche (6 a 11:59 p.m.) según cuándo ocurrieron la mayoría de sus episodios de MVPA.

“No discriminamos en el tipo de actividad que rastreamos”, dijo el coautor Matthew Ahmadi, PhD, en el comunicado de prensa. “Podría ser cualquier cosa, desde caminar rápido hasta subir escaleras, pero también podría incluir ejercicio estructurado como correr, trabajo laboral, o incluso limpiar vigorosamente la casa”.

Dado que los datos se recopilaron entre 2013 y 2015, los investigadores pudieron seguir la salud de los participantes con el tiempo. Durante un promedio de ocho años, midieron la incidencia de enfermedad cardiovascular, enfermedad microvascular y mortalidad entre los participantes. Se excluyó a las personas que ya tenían cáncer o enfermedades cardiovasculares.

En comparación con el grupo de control, los grupos de MVPA de la mañana, tarde y noche tenían un menor riesgo de muerte. Sin embargo, el grupo de la noche mostró el menor riesgo. Los investigadores observaron resultados similares para la enfermedad cardiovascular y microvascular, con el grupo de la noche mostrando el menor riesgo.

Entre el subconjunto de participantes que también tenían diabetes tipo 2, el grupo de MVPA de la noche nuevamente mostró el menor riesgo de muerte, enfermedad cardiovascular y enfermedad microvascular.

Además, la frecuencia con la que las personas completaban su MVPA nocturna fue más importante que la cantidad total de su actividad física diaria, según encontraron los investigadores.

kali9 – Getty Images

¿Por qué es beneficioso el ejercicio nocturno para la salud?

La insulina, la hormona que ayuda al cuerpo a utilizar la glucosa o azúcar para obtener energía, es la clave de por qué la actividad física en la noche es tan beneficiosa, explica Loretta DiPietro, PhD, profesora en el Departamento de Ciencias del Ejercicio y la Nutrición de la Escuela de Salud Pública Milken de la Universidad George Washington. La insulina se produce en el páncreas, un órgano que típicamente necesita ayuda al final del día.

“Especialmente a medida que las personas envejecen, las células beta del páncreas envejecen, la secreción de insulina se ve disminuida y es un poco retrasada. Y esto ocurre más y más a medida que avanza el día”, DiPietro le dice a Fortune. “Las contracciones musculares, por sí solas, ayudarán a eliminar la glucosa de la sangre”.

Las personas tienden a comer su comida más grande del día en la noche, un momento en el que también están más inactivas, dice DiPietro. Eso significa que se van a la cama con altos niveles de glucosa (hiperglucemia), lo que eleva su hemoglobina A1C, un medida de la glucosa promedio durante los últimos tres meses.

“La hiperglucemia causa mucho daño, primero inflamación y luego daño a los vasos sanguíneos en el sistema microvascular”, dice DiPietro. “Especialmente en estas personas vulnerables con obesidad y diabetes, [el ejercicio nocturno] realmente podría disminuir el riesgo de mortalidad y enfermedad microvascular. Tiene mucho sentido”.

Si bien DiPietro no estuvo involucrada en el estudio australiano, ella fue coautora de un estudio de Diabetes Care de 2013 que mostró que para adultos mayores con obesidad y en riesgo de tolerancia glucémica alterada, una caminata de 15 minutos 30 minutos después de cada comida fue tan efectiva como una caminata matutina de 45 minutos para mejorar el control glucémico. Además, sus hallazgos sugirieron que las caminatas después de la cena eran las más beneficiosas.

No es necesario preocuparse por ir al gimnasio después de una cena pesada. Un paseo ligero por el vecindario será suficiente, dice DiPietro: “Los europeos han estado haciendo esto durante siglos”. Sin embargo, si prefieres hacer ejercicio vigoroso por la noche, trata de no hacerlo cerca de la hora de dormir. Investigaciones previas han mostrado que el ejercicio nocturno puede alterar el reloj interno del cuerpo, lo que dificulta conciliar el sueño.

Los investigadores de la Universidad de Sídney intentaron eliminar el sesgo controlando variables como la edad, el sexo biológico, el uso de medicamentos, el consumo de tabaco y alcohol, y el consumo de frutas y verduras. Aun así, no pudieron descartar la posibilidad de una causalidad inversa: la posibilidad de que algunas personas se involucraran en una actividad física mínima porque tenían una enfermedad subyacente.

En resumen, según DiPetro, no hay un mal momento del día para mejorar tu salud cardiometabólica.

“Ejercítate o realiza suficiente actividad física siempre que puedas”, dice. “Pero para aquellos de ustedes con obesidad, probablemente obtienen más beneficios si lo hacen después de la comida de la noche”.

