El Comité de Defensa Búlgaro apoya el suministro de MANPADS y misiles a Ucrania.

En una reunión el jueves 7 de diciembre, el Comité de Defensa de la Asamblea Nacional de Bulgaria ha apoyado la provisión a Ucrania de sistemas portátiles obsoletos, desactualizados o redundantes de misiles antiaéreos (MANPADS) y misiles antiaéreos de varios tipos.

Fuente: European Pravda con referencia a BTA

Detalles: 11 miembros del comité parlamentario votaron a favor de la decisión, uno se abstuvo y cuatro miembros del partido pro-ruso Revival y del Partido Socialista Búlgaro votaron en contra.

La propuesta es parte de un proyecto de decisión que la coalición GERB-SDS de We Continue the Change-Democratic Bulgaria y los partidos Movement for Rights and Freedoms del gobierno búlgaro presentaron el jueves. El proyecto de decisión insta a dar más apoyo militar a Ucrania.

La decisión se refiere a la evaluación búlgara de la cantidad excesiva de armas y equipamiento necesarios para dotar a las formaciones en tiempo de guerra y la preparación de una propuesta para proporcionar estas armas y equipamiento a Ucrania.

También se deben llevar a cabo negociaciones con los gobiernos de los estados miembros de la OTAN sobre el despliegue de sistemas de misiles antiaéreos y antiaéreos por parte de la Alianza para fortalecer las capacidades de defensa de Bulgaria.

Además, se propone considerar la posibilidad de que Bulgaria se una a la coalición de países para entrenar pilotos ucranianos en aviones de combate F-16 y permitir entrenamiento militar para hasta 160 militares ucranianos por año de forma rotativa.

Antecedentes:

Previo a esto, Bulgaria había propuesto dar a Ucrania misiles para sistemas S-300, los cuales el país no puede reparar por sí mismo pero que Sofía dice que Kyiv puede reparar y usar para defensa.

Las autoridades también buscan desbloquear un acuerdo para transferir 100 vehículos blindados de transporte de personal del Ministerio del Interior búlgaro, el cual fue vetado por el presidente Rumen Radev.

