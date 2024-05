Minnesota aprueba nuevos salarios mínimos para conductores

“

Un plan para aumentar el salario de los conductores de Uber y Lyft en Minnesota, que los legisladores creen que evitaría que las empresas abandonen el mercado, avanzó en la Legislatura estatal el domingo antes de la medianoche.

La Cámara aprobó el proyecto de compensación, pero la medida se detuvo en el Senado antes de obtener la aprobación antes de la fecha límite para que los legisladores aprueben proyectos de ley antes de su clausura. El proyecto de ley ahora pasa al gobernador Tim Walz para ser firmado, informó el Star Tribune.

La propuesta que inicialmente obtuvo la aprobación en la Cámara fue elaborada por los demócratas para reemplazar una medida de salario mínimo que el Consejo de la Ciudad de Minneapolis aprobó y que provocó que Uber y Lyft amenazaran con abandonar la ciudad más grande del estado.

El acuerdo de la Cámara anunciado el sábado después de un día de negociaciones establecería una tarifa mínima de pago de $1.28 por milla y 31 centavos por minuto. Uber ha dicho que seguirá operando en el estado bajo esas tarifas. El proyecto de ley entraría en vigor en enero si se aprueba.

“Si bien los próximos aumentos de precios pueden perjudicar tanto a los pasajeros como a los conductores, podremos seguir operando en todo el estado bajo el compromiso acordado por el Gobernador”, dijo el portavoz de Uber, Josh Gold, en un correo electrónico al Star Tribune.

Los representantes de Lyft no respondieron de inmediato a las preguntas enviadas por correo electrónico de The Associated Press sobre el acuerdo.

La medida que suscitó objeciones por parte de las empresas habría requerido que paguen a los conductores al menos $1.40 por milla y 51 centavos por minuto, o $5 por viaje, lo que sea mayor, excluyendo propinas, por el tiempo dedicado al transporte de pasajeros en Minneapolis.

Marianna Brown, vicepresidenta de la Asociación de Conductores de Uber/Lyft de Minnesota, dijo al Star Tribune que aunque las tarifas de pago son más bajas de lo que los conductores buscaban, estaban contentos de ver que se llegara a un acuerdo.

Tras la aprobación en la Cámara, el gobernador dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X que el acuerdo “da a los conductores de viajes compartidos un aumento del 20% y mantiene en funcionamiento estos importantes servicios en Minnesota. Estoy agradecido con nuestros socios en la Cámara y el Senado DFL por unirse para lograr esto.”

“