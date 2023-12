Una simple fotografía revela cómo la fotografía computacional puede sorprendernos y alarmarnos.

Mientras Tessa Coates se probaba vestidos de novia el mes pasado, publicó una instantánea aparentemente sencilla de ella misma en Instagram antes de un espejo doble. Como aquellos que han pasado por el proceso de la boda saben, este tipo de espejos proporciona dos vistas de la novia. Dado que la fotografía fue tomada desde atrás de Coates, actriz y comediante en el Reino Unido, con su iPhone, se podía ver gran parte de ella y su vestido desde atrás, proporcionando una tercera vista. La foto muestra lo que parece ser una novia simplemente viéndose con un vestido de novia, pero al inspeccionar más de cerca, algo parece estar mal. De hecho, cuando se estudian los brazos y las manos de Coates, rápidamente se da uno cuenta de que están posicionados de manera diferente entre sí. En otras palabras, ninguno de los espejos refleja la imagen de Coates que vemos desde atrás en la fotografía. Según la historia que Coates cuenta en Instagram, cuando vio la foto (que dijo no haber sido editada con Photoshop), tuvo un ataque de pánico. Incluso volvió a preguntarle al dueño de la tienda de vestidos si los espejos estaban tomando y mostrando vídeo. (No lo estaban). Se puso más ansiosa y alarmada después de mostrarlo y discutirlo con amigos ese día. Luego se lo mostró a varias personas y empleados en una tienda de Apple cercana que visitó. En Instagram, bromeó que tal vez realmente había cruzado mágicamente y vivía “en el reino del espejo ahora”, o que estaba “en el segundo nivel de ‘Inception'”.

Pero ¿realmente Coates había seguido a Alicia a través del espejo? ¿Qué tipo de foto tenía esta futura novia en su iPhone? Si esta fuera una toma típica de iPhone, la pose de la novia sería la misma desde todas las vistas. Pero como se puede ver (he añadido flechas rojas para mayor claridad), los brazos y las manos de la novia están posicionados de manera diferente en cada una de las dos imágenes del espejo y la vista desde atrás. (Crédito de la imagen: Instagram de wheatpraylove) En esa tienda de Apple, finalmente pudo reunirse con un genio de Apple llamado Roger, quien le dio respuestas. “En primer lugar, un iPhone no es una cámara, sino una computadora”, explicó. Cuando toma una foto, captura una serie o ráfaga de imágenes … incluso cuando no está explícitamente tomando una panorámica, una foto en vivo, o una ráfaga de imágenes. “Toma una serie de imágenes de derecha a izquierda”. En este caso, en el momento exacto en que cruzó detrás de su espalda, Roger dijo: “Levantaste los brazos, y [tu iPhone] hizo una imagen diferente en el otro lado”. En ese momento fugaz, Roger dijo, la cámara tomó una “decisión de inteligencia artificial y cosió esas dos fotos juntas”. También ofreció que Apple estaba probando esta nueva función (que actualmente solo se encuentra en teléfonos Google), dijo Coates.

Por último, Coates dijo que Roger señaló que era una oportunidad de un millón en uno que la foto se cosiera en el momento en que levantó los brazos. En Instagram y en otros lugares, se han publicado muchas teorías sobre cómo o por qué sucedió esto, incluyendo a algunos escépticos de toda la historia. Pero un crítico de tecnología, llamado Faruk, que tiene un canal de YouTube llamado iPhonedo, describe por qué cree que no está editada con Photoshop, y que es, de hecho, una panorámica.

¿Qué es la fotografía computacional?

Aunque no está claro exactamente qué tipo de foto fue capturada o qué tipo de modo tenía habilitado Coates en su teléfono (un iPhone 12), lo que está claro es que es una fotografía computacional, ya que fue capturada con un iPhone. Entonces, ¿qué es exactamente la fotografía computacional? Como su nombre lo indica, la fotografía computacional utiliza el poder de procesamiento de la computadora para aprovechar los datos de un sensor de imagen (o múltiples sensores de imagen) de diversas maneras para mejorar las técnicas tradicionales de fotografía. También se usa para desarrollar nuevas técnicas y formas de fotografía. Por ejemplo, con la fotografía tradicional en película, los fotógrafos podían producir panorámicas, pero era muy laborioso y difícil crear panorámicas, incluso las que incluían solo unas pocas imágenes. Debido a que los iPhones no son solo digitales, sino que están potenciados con algoritmos informáticos, pueden unir rápidamente docenas de imágenes juntas para crear panorámicas. Los iPhones y otros teléfonos inteligentes utilizan la fotografía computacional para mucho más; también la utilizan para producir imágenes de alto rango dinámico (HDR), fotos tomadas en modos de retrato y otros géneros digitales innovadores que combinan poder informático y óptica fotográfica. Todas estas son ejemplos de fotografías computacionales.

Cómo tomar buenas panorámicas en su Apple iPhone

No podemos estar seguros de qué tipo de modo beta tenía el teléfono de Coates (si es que en realidad estaba en modo beta o de prueba). Algunos comentarios en internet sugieren que la imagen podría haber sido creada en modo panorámico, que le permite capturar fotos extremadamente anchas de escenas, paisajes, o ciudades en particular. En iPhones, puede habilitar este modo abriendo la aplicación de cámara y deslizándose hacia la izquierda hasta encontrar “PANO”. Aquí hay algunos consejos para obtener mejores resultados con sus panorámicas:

1. Verifique la dirección en la que se mueve: para crear una panorámica horizontal, sostenga su iPhone verticalmente y luego mueva bien hacia la derecha o hacia la izquierda. Asegúrese de que la flecha apunte en la dirección en la que se está moviendo. Para crear una panorámica vertical, debe sostener su iPhone horizontalmente y moverse hacia arriba o hacia abajo.

2. Evite sujetos en movimiento: al tomar panorámicas, es mejor no capturar sujetos que se muevan, ya que a menudo terminará con aberraciones extrañas o distorsionadas.

3. Practique, practique, practique: antes de crear su panorámica final, tómese un tiempo para crear algunas panorámicas de prueba. Al principio, le permitirá ver si se está moviendo demasiado lento o rápido. También le ayudará a resolver otros problemas de composición, como si la iluminación es correcta, si hay sujetos que se mueven, etc.

¿Debemos preocuparnos por la fotografía computacional?

Hay algunos aspectos de la historia de Tessa Coates que suenan cómicos, ya que ella es actriz y comediante, después de todo, pero otros elementos fueron alarmantes. Esto se debe en parte a que, aunque la fotografía computacional parece similar a la fotografía tradicional, de muchas maneras es muy diferente. Y no siempre sabemos si podemos reconocer esas diferencias. Tome el modo retrato del iPhone. Un iPhone que use este modo de fotografía computacional para capturar la cara de una persona a menudo enfocará con precisión la cabeza de la persona y solo desenfocará el fondo para replicar el bokeh que se encuentra en la fotografía tradicional con película. Pero a diferencia de una cámara con película, no puedes usar la función en sujetos inmóviles. Por ejemplo, cuando intenté fotografiar una rama de pino en un fondo de árboles verdes de colores similares. recortó severamente mi foto, creando una rama de aspecto artificial. Por supuesto, el modo retrato nunca estuvo destinado a capturar una rama de pino en el exterior con un fondo de árboles verdes. Pero con una cámara SLR de película análoga, podría aplicar las mismas reglas de poca profundidad de campo a mi foto de pino al aire libre que podría aplicar al hacer un retrato. Lo que es importante entender es que al utilizar la fotografía computacional, las empresas de tecnología han alterado drásticamente algunas de las reglas, principios y técnicas esenciales de la fotografía. Mi preocupación no es que estén cambiando estas reglas, sino que muchos de esos cambios permanecerán ocultos para nosotros … como cuando el iPhone de Coates capturó una fotografía compuesta perturbadora de ella usando un vestido de novia. ¿Será su próxima fotografía tan sorprendente?