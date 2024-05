Reducción del objetivo de la participación de International Game Tech por Truist Securities según Investing.com.

“

El miércoles, Truist Securities ajustó su perspectiva sobre las acciones de International Game Technology (NYSE:) reduciendo el precio objetivo de $26.00 a $23.00, manteniendo una calificación de Mantener en el stock.

El cambio refleja una postura más conservadora sobre los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de la empresa para el año 2024, que la firma redujo en un 1% debido a suposiciones de margen cautelosas.

La decisión de la firma se produce después de que IGT informara de una superación de EBITDA de un solo dígito, impulsada por un fuerte rendimiento en el segmento de Lotería que ayudó a contrarrestar una falta en la división de Juego y Digital (G&D).

Esto fue atribuido a un cambio en el momento de los costos de separación. La dirección respondió a la superación de ingresos elevando su perspectiva anual al extremo superior de su guía anterior.

Se proporcionaron más detalles sobre los desarrollos en curso relacionados con la renovación de la concesión de la lotería de Italia. Además, se confirmó que la anticipada combinación entre IGT y Everi Holdings Inc. (NYSE:NYSE:) que se espera que se complete entre finales de 2024 y principios de 2025, sigue avanzando según lo planeado.

A pesar de los positivos resultados del primer trimestre, Truist Securities señaló que algunos inversores podrían estar preocupados por la posible pérdida de diversificación tras la separación de los negocios de IGT.

Sin embargo, la firma también reconoció que podría haber beneficios a largo plazo del acuerdo. A corto plazo, el analista sugirió que la acción podría experimentar movimientos limitados en el precio.

La revisión del precio objetivo de IGT a $23 refleja estos diversos factores a medida que la empresa navega a través de sus desarrollos estratégicos y condiciones del mercado.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

InvestingPro Insights

A medida que International Game Technology (IGT) navega por los cambios estratégicos y las condiciones del mercado, los datos actuales de InvestingPro proporcionan contexto adicional para los inversores. Con una capitalización de mercado de $4.13 mil millones y un ratio precio-ganancias de 24.11, IGT presenta una imagen financiera mixta. Especialmente, la empresa ha mostrado resistencia con un margen bruto de beneficio de casi el 49% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023.

Dos consejos de InvestingPro destacan aspectos clave para los posibles inversores. En primer lugar, IGT ha demostrado un compromiso constante con los accionistas al mantener los pagos de dividendos durante 10 años consecutivos, ofreciendo actualmente un rendimiento de dividendo del 3.88%. En segundo lugar, a pesar de la reciente volatilidad en el precio y cotizando cerca de su mínimo en 52 semanas, los analistas siguen siendo optimistas sobre el crecimiento de las ventas en el año actual y pronostican rentabilidad para IGT.

Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas y perspectivas futuras de IGT, InvestingPro ofrece información adicional y consejos. Utiliza el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción Pro y Pro+ anual o bianual, y descubre por qué los analistas creen que IGT probablemente será rentable este año, entre otros 6 consejos de InvestingPro disponibles en: https://www.investing.com/pro/IGT.

Este artículo fue generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones.

“