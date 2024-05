Bulgaria se enfrenta a otra elección general.

Para ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, India y docenas de otros países alrededor del mundo, 2024 es un año electoral grande y de alto riesgo.

Para Dimitar Naydenov, un miembro del Parlamento búlgaro y dueño de un restaurante, solo ofrece otro Día de la Marmota: Bulgaria en junio celebra su sexta elección general en tres años con una votación para un nuevo Parlamento. El número total de elecciones en esos años es aún mayor —ocho— si se incluyen las de presidente y Parlamento Europeo.

“Lo mismo una y otra vez. Estoy muy cansado”, dijo Naydenov, estremeciéndose ante la idea de que pronto volverá a hacer lo que hace antes de cada día de elección: montar una carpa de campaña en la plaza central de Burgas, una ciudad portuaria en el Mar Negro, y estar parado durante horas cada día rogando a los transeúntes por sus votos.

“He hecho esto tantas veces que la gente ha empezado a sentir lástima por mí”, dijo.

Pero lástima también para los votantes búlgaros. Siguen emitiendo votos solo para descubrir que los políticos que eligen no pueden formar un gobierno estable. Así que vuelven a las urnas. Una y otra vez.

Bulgaria es parte de un problema más amplio compartido en gran parte de Europa, particularmente en los antiguos países comunistas al este: una profunda desilusión con los políticos e incluso con el proceso democrático. Pero, como el país más pobre de la Unión Europea y también uno de los más corruptos, Bulgaria ha desarrollado un caso inusualmente agudo de disfunción y desinterés democrático.

A primera vista, hay poco que divide a los dos principales partidos políticos de Bulgaria en su ideología declarada. Con la excepción del partido ultranacionalista Revival, cuyo apoyo ha aumentado durante tres años de elecciones constantes, todos profesan un fuerte apoyo a la membresía de Bulgaria en la OTAN y la Unión Europea y hostilidad hacia Rusia por su invasión a gran escala de Ucrania.

Pero están profundamente divididos en cómo abordar la corrupción, a la que cada uno culpa de sus rivales, y en cómo purgar las instituciones estatales de su influencia.

La participación electoral ha disminuido al 40 por ciento en la última elección general, celebrada hace menos de un año, desde el 83 por ciento en la primera votación postcomunista para el Parlamento en 1991.

Sin embargo, la baja participación ha sido bastante constante a lo largo del reciente desfile de votaciones, lo que sugiere que si bien la mayoría de los votantes ven poco sentido en las elecciones, la desilusión pública se ha estabilizado y muchos aún no se han rendido.

“Tenemos un electorado altamente volátil que busca un salvador”, dijo Ruzha Smilova, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Sofía en la capital búlgara.

Después de la agitación que siguió al colapso del comunismo, los búlgaros recurrieron a su ex rey, Simeon Saxe-Coburg-Gotha, quien, después de medio siglo en el exilio, regresó para formar un partido político. Fue elegido primer ministro en 2001 con promesas de transformar el país en solo 800 días.

Pero no lo hizo, aunque logró que Bulgaria ingresara a la OTAN en 2004. Perdió apoyo electoral y se retiró de la política.

“Las figuras mesiánicas”, dijo Smilova, “suelen crear solo decepción y llevar a la gente a buscar otro salvador.” Alternativamente, llevan a la gente a perder la fe en el sistema y a alejarse de la política.

Solo el 27 por ciento de los búlgaros, según una encuesta del año pasado realizada por Globsec, un grupo de investigación, confían en su gobierno. Eso fue menos que el 35 por ciento en 2020 y por debajo del 39 por ciento de las personas que confían en las autoridades en Rumania, otro país que a menudo ha sido problemático y que también es ex comunista.

Rumanía recientemente ha visto un aumento en el apoyo a un partido de extrema derecha antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales de este año. Pero su gobierno, una coalición endeble de izquierdistas y liberales de centro-derecha, ha logrado, a diferencia de Bulgaria, mantenerse durante cuatro años.

El uso de elecciones para intentar, hasta ahora en vano, romper el punto muerto político de Bulgaria al menos es un signo de que el país ha roto con la estabilidad artificial de la era comunista, cuando el mismo partido siempre ganaba y gobernaba sin desafíos desde 1946 hasta 1989.

Pero algunos temen que los votantes, hartos de la constante agitación, podrían optar por un líder aspirante a hombre fuerte que prometa una mano de hierro y orden, como hicieron los votantes en Eslovaquia en unas elecciones legislativas de septiembre.

“Me preocupa que después de tantas elecciones la gente esté lista para decir: ‘Genial, finalmente tenemos un liderazgo fuerte y estable'”, dijo Vessela Tcherneva, quien fue asesora de política exterior de un efímero gobierno de coalición búlgaro y ahora es subdirectora en Sofía del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Cuando la Unión Europea aprobó la solicitud de membresía de Bulgaria en 2006, su primer ministro en ese momento, Sergei Stanishev, declaró: “Este es el verdadero y final colapso del Muro de Berlín para Bulgaria”.

De muchas maneras, sin embargo, el muro sigue en pie gracias a una de las legados más nocivos y duraderos del comunismo: la captura de las instituciones estatales por parte de intereses políticos y empresariales arraigados.

“La transición postcomunista aún no ha terminado. Ya no se trata del comunismo como ideología, sino de si las instituciones deberían ser independientes”, dijo otro ex primer ministro, Kiril Petkov, refiriéndose a los tribunales, las agencias reguladoras, los fiscales y las empresas estatales.

Petkov, un líder educado en Harvard de un partido que dice querer romper la influencia de los intereses creados en la aplicación de la ley y el poder judicial, se convirtió en primer ministro en 2021 para lo que se suponía que sería un mandato de cuatro años al frente de un gobierno de coalición unido bajo el lema “cero tolerancia a la corrupción”. Duró siete meses.

“El sistema es muy resiliente, como hemos descubierto en los últimos años”, dijo Dimitar Bechev, profesor búlgaro en la Escuela de Estudios Globales y de Áreas de la Universidad de Oxford. “Genera corrupción y clientelismo, por lo que no hay una masa crítica para reformar el statu quo”, agregó.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones el año pasado a cinco funcionarios actuales y anteriores de Bulgaria de todo el espectro político, incluidos dos ex ministros, por “su amplia participación en corrupción”, incluido lo que dijo fue el soborno de jueces y funcionarios.

Al anunciar la inusual medida de congelar los activos de figuras influyentes en un miembro de la Unión Europea, el Tesoro dijo que los “diversos perfiles y la prominencia duradera en la política búlgara de los cinco hombres ilustran la medida en que la corrupción se ha arraigado en los ministerios, partidos e industrias estatales y demuestran la necesidad crítica de la voluntad política para implementar reformas del estado de derecho y luchar contra la corrupción”.

Una ronda anterior de sanciones estadounidenses en 2021 se dirigió a Delyan Peevski, un ex magnate de los medios de comunicación y líder de un partido político búlgaro que aparentemente representa los intereses de la minoría turca. Peevski, según el Tesoro de EE.UU., “ha estado regularmente involucrado en corrupción, utilizando el tráfico de influencias y sobornos para protegerse de la escrutinio público y ejercer control sobre instituciones clave”.

Una plétora de partidos populistas nuevos que prometen un nuevo comienzo han surgido y desaparecido a lo largo de los años, diluyendo el apoyo a las fuerzas más tradicionales. Ataque, un partido liderado por un presentador de televisión de extrema derecha, tuvo un breve auge, pero ahora ha sido reemplazado en el flanco ultranacionalista por Revival, que, según las encuestas de opinión, ha pasado de ser un pequeño grupo marginal en 2021 a convertirse en el tercer partido más popular del país.

El salvador más duradero de Bulgaria es Boyko Borissov, tres veces primer ministro y ex guardaespaldas que se hizo conocido como alcalde de Sofía, presentándose como el Batman de Bulgaria —un vengador duro y sin tonterías que liberaría a Gotham de la corrupción y la inestabilidad.

En cambio, luchó con una larga serie de escándalos de corrupción que involucraban a él y a sus aliados cercanos. Uno de los más vergonzosos estalló en 2020 después de que apareciera una fotografía en los medios de comunicación mostrando al primer ministro dormido desnudo en su residencia oficial junto a una mesita de noche con una pistola. Otras fotografías mostraban el cajón de la mesita de noche repleto de billetes de 500 euros y lingotes de oro.

Borissov dijo que normalmente tenía una pistola cerca, pero que las fotografías habían sido manipuladas, descartándolas como una difamación politicamente motivada. Dijo que los votantes, no las imágenes filtradas, decidirían su destino, jactándose de que “nadie puede vencerme en las elecciones”.

Perdió la siguiente elección, cediendo finalmente el poder a Petkov, fundador de “Continuamos el Cambio”, un partido que movilizó a los votantes prometiendo romper los lazos corruptos entre políticos y empresas y liberar al poder judicial y otras instituciones estatales de la influencia de la política y el dinero.

Pero, con el partido de Petkov rezagado en las encuestas, es probable que Borissov vuelva, al menos por un tiempo, cuando los votantes vuelvan a las urnas en junio.

Ahora enfrentando su quinta elección desde que dejó el cargo y sin dinero para financiar otra campaña, Petkov dijo en una entrevista que estaba perdiendo la esperanza de que la votación de junio rompiera el punto muerto político y diera un mandato claro para el cambio.

“Estoy exhausto”, dijo.

Boryana Dzhambazova contribuyó con reportes desde Sofía, Bulgaria.