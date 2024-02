Explorando el patio trasero – The New York Times

Durante más de 20 años, el aventurero británico Alastair Humphreys recorrió el planeta. Remó a través del Atlántico, recorrió la India a pie y dio la vuelta al mundo en bicicleta. En su encantador ensayo “Un solo mapa pequeño es suficiente para toda una vida”, publicado el mes pasado, escribe que el cambio climático y los compromisos familiares lo han llevado a estrechar sus horizontes recientemente, a buscar diversión en su propio patio trasero, “en los límites de una ciudad en un paisaje modesto, picoteado por un resplandor de luces de sodio y el bullicio de carreteras ocupadas”.

Para comenzar esta exploración, Humphreys ordena un mapa de su zona de los mapas de la Ordenanza británica, que, por una tarifa, creará un mapa de cualquier area de 20 kilómetros cuadrados del país a escala 1:25,000, donde cuatro centímetros equivalen a un kilómetro en el suelo. Cada mapa hiperdetallado incluye no solo carreteras, sino senderos para peatones, vegetación y variaciones en el terreno.

(He buscado un servicio de cartografía similar en los Estados Unidos pero lo más cercano que he encontrado son los mapas topográficos del U.S. Geological Survey, que no son ni de lejos tan intrincados. Si sabes de algo mejor, mándame una línea.)

Humphreys se compromete a explorar en detalle un pequeño segmento de su mapa por semana, a familiarizarse con su entorno inmediato, caminando o andando en bicicleta cada milímetro. “Quería que fuera fortuito, no gobernado por mis preferencias”, escribe. “Esperaba ver cosas que no se me ocurrirían normalmente. Decidí tratar todo como interesante”.

El primer kilómetro que emprende a explorar está deliberadamente desprovisto de características emocionantes del paisaje. Vaga por un antiguo humedal, contempla las estaciones, se comunica con los cuervos y, con la ayuda de una aplicación para teléfonos inteligentes, se entusiasma con las cañas comunes. Su viaje es tranquilo y contemplativo, pero aún absorbente, incluso en ausencia de cualquier drama.

Aunque Humphreys ha hecho carrera viajando a gran escala, encontrar la magia en lo miniatura le resulta fácil. En 2012, popularizó la idea de la “microaventura”, una salida corta y local que sin embargo provoca un cambio en la perspectiva (imagina, por ejemplo, acampar bajo las estrellas en un bosque cercano).

En una entrevista de 2015 con The Times, elogió los méritos de la “aventura de 5 a 9”: “Después de las 5 p.m., tienes 16 horas que son todas tuyas”, dijo. “Así que puedes montar en bicicleta o tomar el tren fuera de la ciudad, dormir afuera en alguna parte y volver al trabajo tal vez un poco despeinado pero sintiéndote genial”.

El proyecto en su ciudad natal de Humphreys es invitativo, un recordatorio de la sabiduría de Thoreau: “No importa dónde o cuán lejos viajes, cuanto más lejos comúnmente peor, pero cuanto más vivo estés”. Parece ser ahora un momento propicio para la microexploración del vecindario: en invierno, el paisaje está desnudo; cada segmento de rama de árbol y horizonte disponible para ser escrutado.

Un mapa de alta resolución proporciona una manera ordenada y satisfactoria de dar sentido al entorno, de catalogar lo que está aquí ahora y lo que estuvo aquí antes, de prestar mucha atención a lo que está pasando en el mundo. ¿Hay algún tipo de análogo que podríamos aplicar a nuestras vidas interiores, territorios que se sienten mucho más vastos y desgovernados y necesitan organización? ¿Hay alguna manera de iluminar las sendas en desuso de la mente?

La meditación sugiere que podría ser posible, pero la rapidez con la que cambia nuestro terreno interno hace que la posibilidad de una guía definitiva sea casi imposible. Esto requiere, supongo, prestar mucha atención. Un compromiso para visitar y revisitar nuestros paisajes íntimos, trazar y volver a trazar los contornos del hogar.

Para más información

LA SEMANA EN CULTURACALEDARIO CULTURAL

🎥 “Lisa Frankenstein” (viernes): Los primeros amores suelen ser complicados. Especialmente cuando tu enamorado técnicamente no está vivo. En esta comedia de terror basada en “Frankenstein” de Mary Shelley, que de alguna manera era una novela de angustia adolescente, una adolescente afligida (Kathryn Newton) adquiere un novio no-muerto (Cole Sprouse) y lo convierte en un hombre. Zelda Williams dirige un guion de Diablo Cody, quien previamente escribió el alegre, sangriento e inmerecidamente subestimado “Jennifer’s Body”.

📚 “Catorce días” (martes): Es difícil para muchos de nosotros recordar las primeras semanas de la pandemia. Casi cuatro años después, es todo un torbellino de pánico, con olor a masa fermentada. Sin embargo, se espera que el súpergrupo literario editado por Margaret Atwood y Douglas Preston tenga un recuerdo mejor, o al menos más creativo. Ambientada en la azotea de un edificio del Lower East Side en marzo de 2020, esta novela colaborativa cuenta con docenas de personajes, cada uno escrito por un autor diferente, entre ellos Tommy Orange, Celeste Ng y Diana Gabaldon.

RECETA DE LA SEMANA

Dumplings con chile crujiente

El Año Nuevo Lunar es el 10 de febrero, inaugurando el año del dragón en toda su gloria de voluntad fuerte. Banquetear con dumplings es una forma tradicional de celebrarlo, y los dumplings caseros con chile crujiente de Genevieve Ko son una opción vegana de sabor profundo. Armaos de ellos este fin de semana, mételos en el congelador y luego cocínalos, todavía congelados, justo antes de servir para tener buena suerte, y no mencionar una excelente comida.

Campamento de corredores: los síntomas prolongados de Covid forzaron a un atleta de resistencia a repensar su vida. Así que convirtió su casa en un campamento de fantasía para corredores.

“Destinos alternativos”: Tomar viajes de bienestar asequibles y probar lugares poco conocidos se encuentran entre estas estrategias frugales para ahorrar dinero mientras viajas en 2024.

Canciones tristes: Salir con mujeres hoy en día ocurre a un ritmo más acelerado, y con emociones más intensas. Variadas baladas melancólicas nominadas a los Grammy de este año parecen reflejar eso.

CONSEJOS DE WIRECUTTER

Una antena de $20 para ver el Super Bowl

Cuando transmites TV en vivo, no es realmente en vivo. Servicios como YouTube TV, Hulu y Fubo generalmente entregan video de alrededor de 30 a 60 segundos más lento que el cable o satélite. Esa desaceleración probablemente importa más en días como el Domingo del Super Bowl, cuando realmente no quieres que las publicaciones entrantes o los mensajes agrien la unidad decisiva del juego. ¿La forma más barata y fácil de evitarlo? Una antena que capta señales de TV emitidas del aire. La antena HDTV interior favorita de Wirecutter cuesta solo $20, tiene una configuración súper simple con un solo cable y ofrece una imagen clara a una velocidad que ningún transmisor puede igualar. — Rose Lorre

Los Angeles Lakers vs. New York Knicks, N.B.A.: Los Knicks son el equipo más candente en la N.B.A. Márcaron 14-2 en enero, y tuvieron la mejor defensa de la liga durante ese tiempo. Jalen Brunson, su base, acaba de hacer su primer All-Star Game, está anotando casi 27 puntos al juego y hundiendo el 42 por ciento de sus triples, ambas marcas career highs. Algunos fanáticos aún pueden ser cautelosos, considerando el desengaño que el equipo les ha causado a lo largo de los años. Pero considera esto: la última vez que los Knicks ganaron 14 partidos en un mes fue en marzo de 1994; pocos meses más tarde, estaban en la final. 8:30 p.m. Eastern en ABC

ES HORA DE JUGAR