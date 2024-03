Ohtani hace que los fans surcoreanos olviden la rivalidad con Japón.

Shohei Ohtani es un poderoso jugador de 6 pies y 4 pulgadas, de voz suave. Es un unicornio: uno de los mejores bateadores y lanzadores del béisbol, el primero en dominar ambos en casi un siglo. Podría llegar a ser considerado el mejor de la historia del juego.

También es de Japón, el antiguo colonizador de Corea del Sur. La relación entre las naciones todavía está marcada por la tensión y la intensa rivalidad. Pero eso no ha impedido que los aficionados al béisbol de Corea del Sur idolatren a un jugador del este asiático cuyos logros son tan raros que casi desafían la imaginación.

Los admiradores dicen que admiran su mezcla de encanto discreto y fuerza atlética hercúlea, lo que le valió una cifra récord de $700 millones para jugar con los Dodgers de Los Ángeles durante 10 años.

Cuando llegó a Seúl el viernes para una serie de juegos que abrirían la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, fue recibido en el aeropuerto por una multitud que parecía ser la que llegaría para un ídolo del K-pop.

“No importa que sea de Japón”, dijo Yoo Jee-ho, un experimentado periodista deportivo de Corea del Sur. “Si eres un aficionado al béisbol, aprecias ese tipo de talento”.

Para lo que se ha denominado la Serie de Seúl en el Gocheok Sky Dome, las entradas se agotaron rápidamente para ver al fenómeno de 29 años jugar para su nuevo equipo, los Dodgers. La serie incluirá los primeros juegos de temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol en Corea del Sur, con los Dodgers jugando contra los Padres de San Diego el miércoles y el jueves.

Cuando Kim Sohye, una joven de 15 años de Busan, llegó a Seúl para el juego de exhibición de los Dodgers contra un equipo surcoreano el domingo, lo primero que hizo antes de entrar al estadio fue comprar una camiseta de Shohei Ohtani.

“Es guapo”, dijo, riendo tímidamente y sonrojándose un poco. “Es alto y es muy bueno en béisbol”.

La temporada 2023 de Ohtani fue una para el recuerdo. Ponchó a su entonces compañero de equipo M.L.B., Mike Trout, para llevar a Japón a la victoria en el Clásico Mundial de Béisbol.

Un fan en Reddit describió a Ohtani como “no humano” después de sus hazañas en el torneo, que incluyeron un doblete a 118 millas por hora, un logro de increíble fuerza, y robar la tercera base, lo que requiere una velocidad notable.

“Lo que puede hacer parece imposible”, escribió el fanático.

Su temporada terminó temprano debido a una lesión en el codo de lanzar. Aun así, se convirtió en el primer jugador en ganar unánimemente dos veces el premio al Jugador Más Valioso del béisbol, que celebró de forma característicamente discreta chocando las manos con su perro en la cámara y sin hablar con los medios.

Cuando Ohtani jugó con sus nuevos colores de equipo el domingo contra los Kiwoom Heroes, Lee Suhyeon, de 41 años, estaba allí.

“Apenas conseguí una entrada después de que alguien más cancelara”, dijo Lee, un aficionado al béisbol de Daegu, una ciudad a unas dos horas de Seúl, que nunca había animado a un atleta japonés antes. Logró asegurar un asiento por $45.

“No se trata solo de su habilidad”, dijo Lee, “sino también de su personalidad, su actitud, su control mental, su profesionalismo”.

La aceptación de los surcoreanos hacia Ohtani coincide con el enfriamiento de las relaciones diplomáticas con Japón. El presidente Yoon Suk Yeol anunció el año pasado que Corea del Sur dejaría de exigir reparaciones a Japón por el trabajo forzado durante la guerra. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, luego viajó a Seúl para una reunión bilateral, la primera visita de este tipo en 12 años.

Y tal vez finalmente ha comenzado a desvanecerse la amargura por la derrota de Corea del Sur ante Japón en el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol de 2009.

“Japón y Corea, siempre han tenido una gran rivalidad”, reconoció Ohtani en una conferencia de prensa en Seúl el sábado. “Siempre he visto los juegos entre Japón y Corea”, agregó, “y siempre he respetado, he admirado al Equipo Corea y a los jugadores coreanos”.

Ohtani estuvo previamente en la capital surcoreana como parte del equipo japonés de 18 años cuando jugó en el campeonato mundial en 2012. En ese momento, Corea del Sur era “uno de mis países favoritos”, dijo, y estaba contento de regresar.

Al menos parte de la demanda de entradas para los juegos en Seúl es alimentada por los fanáticos de los jugadores surcoreanos que están regresando a casa, como Ha-Seong Kim de los Padres, quien el año pasado se convirtió en el primer infielder nacido en Asia en ganar un Guante de Oro, otorgado al mejor defensor en cada posición en cada liga. Muchos surcoreanos también son fanáticos de los Dodgers, para los cuales jugó el estelar lanzador Chan Ho Park.

Pero el fervor surcoreano por la estrella japonesa es real. Un video corto sobre Ohtani en una cuenta de un fanático surcoreano en YouTube se vio al menos 5.9 millones de veces.

Los jugadores surcoreanos también lo han elogiado. “Lo que distingue a Ohtani es su fortaleza mental”, dijo Park, el ex jugador de los Dodgers, según The Japan Times. “Ahora tenemos grandes jugadores jóvenes en Corea que aspiran a ser como Ohtani”.

La rivalidad entre los equipos nacionales de béisbol de Japón y Corea del Sur ha sido una de las más intensas en cualquier deporte. Los fanáticos surcoreanos han visto durante mucho tiempo a Japón como un objetivo a superar.

Las actitudes hacia Ohtani contrastan fuertemente con la forma en que los fanáticos podrían recordar a Ichiro Suzuki de Japón, un jugador estrella hace dos décadas que los fanáticos surcoreanos abucheaban con frecuencia.

“Ichiro ha dicho algunas cosas que los fanáticos coreanos no les gustaron”, dijo Yoo, el periodista deportivo surcoreano. En contraste, Ohtani ha sido “bastante respetuoso”, dijo. “Creo que los fanáticos coreanos aprecian el tipo de talento que es. No creo que haya mucho odio hacia este chico”.

Los aspirantes a jugadores de béisbol surcoreanos también han visto a Ohtani como un héroe que ha desafiado los estereotipos occidentales sobre los atletas asiáticos, según Barney Yoo, director de operaciones internacionales de la Organización de Béisbol de Corea, que rige la liga de primer nivel de Corea del Sur.

“Hay un estereotipo, que puede estar en parte basado en la verdad, de que hay una cierta barrera que los jugadores asiáticos no pueden superar”, dijo Yoo. “Pero Ohtani está escribiendo una nueva historia,” añadió. “Ha dado mucha motivación y esperanza.”