Yogi Adityanath calls for freedom for minorities to eat what they want and exemption for cow slaughter in Congress manifestoEl Manifiesto del Congreso pide libertad para que las minorías coman lo que deseen y exención para el sacrificio de vacas: Yogi Adityanath

El Ministro Principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, el 26 de abril, afirmó que el Congreso y los partidos de la alianza INDIA quieren sentar las bases para la división de India por motivos religiosos en las elecciones de 2024, agregando que la gente común debe ‘arruinar’ este nefasto diseño a través de sus votos.

“Estas personas quieren sentar las bases para la división del país por motivos religiosos. Tu voto será decisivo para cambiar la imagen y el destino del país. El público debe ‘arruinar’ los planes del Congreso a tiempo a través de sus votos,” escribió el Sr. Adityanath en X (anteriormente Twitter), haciendo un llamamiento al público para que emita sus votos.

Posteriormente, dirigiéndose a una reunión pública en Sambhal, el Ministro Principal de U.P. calificó a la oposición como personas ‘venenosas’ que no deben ser votadas. “Esas personas venenosas no deben ser votadas. Estas personas incluso dudan en entonar ‘Bharat Mata Ki Jai’ y cantar ‘Vande Mataram’,” agregó el Sr. Adityanath.

El Ministro Principal de U.P. dijo que el manifiesto del Congreso pide libertad para comer lo que quieran las minorías, lo que significa que el Congreso va a dar una exención para el sacrificio de vacas.

“Quiere decir que el Congreso va a dar una exención para el sacrificio de vacas. Miren a esta gente sin vergüenza, cómo están jugando con la fe de la India. La India no lo aceptará,” acusó el Sr. Adityanath.

Acusó al viejo partido de intentar jugar sucias trampas sobre la reserva para los Dalit, Tribus Programadas y Otras Clases Atrasadas. “Entre 2004 y 2014, cuando el gobierno de la UPA estaba en el poder, trabajaron para romper la reserva para los Dalit, Tribus Programadas y personas de castas atrasadas,” añadió el Sr. Adityanath.