Emmanuel Macron tiene nueva panadería favorita mientras la mejor baguette de París es coronada.

Decidir por un lugar de panadería ideal se está volviendo cada vez más complicado. Una avalancha de TikToks y diferentes recomendaciones de tus amigos hipsters tiende a dejarte confundido y hambriento. Afortunadamente para el Presidente francés Emmanual Macron, todo lo que tiene que hacer para conseguir el mejor pan de París es abrir su puerta cada mañana.

La persona que entregará ese pan, sin embargo, cambiará de manos ya que los jueces otorgaron este año el premio en una de las competencias de alimentos más feroz en la capital francesa.

Xavier Netry, dueño de la panadería Utopie, ha sido coronado como ganador de la 31ª edición del Gran Premio de Baguette París.

La panadería, ubicada en el 11º distrito de París, venció a 172 competidores para ganar el codiciado premio de este año.

Para Netry, de 37 años, es un reconocimiento por un trabajo que afirma haber estado haciendo desde su adolescencia temprana.

“He sido panadero durante 25 años. Y me decía a mí mismo que sería agradable tener un reconocimiento y hoy ha sucedido, así que estoy muy feliz por ello”, dijo Netry a AP News.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo y su subsecretario Emmanuel Grégoire se han expresado en las redes sociales para elogiar al ganador de este año. Hidalgo presentará el premio a Netry el 7 de mayo, día del Festival del Pan de París.

Los TikTokers ya han comenzado a abarrotar la panadería, lo que sugiere que Netry necesitará aumentar sus suministros más allá de los necesarios para las 30 baguettes adicionales que alimentarán a Macron y su personal todos los días.

La mejor baguette

Concedido por un panel de jueces que prueban a ciegas una pila de baguettes de las mejores panaderías de la ciudad, el concurso inspira una feroz competencia, innovación y experimentación.

Los ocho jueces, compuestos por seis parisinos al azar, dos profesionales y un asistente, determinan la mejor baguette basándose en cinco criterios: cocción, sabor, miga, estructura celular y apariencia.

Los panaderos suelen usar masa madre en lugar de levadura para hacer que su masa suba. Este ingrediente de fermentación natural, una mezcla de pan y agua, hace que el pan sea más difícil de perfeccionar que cuando se usa levadura seca, pero suele ser mucho más sabroso.

La masa madre a menudo da a sus panaderos la oportunidad de hacer pan más variado, algo que ha permitido a los competidores en el Gran Premio de Baguette desafiar los límites para destacarse.

“Cada panadero tiene su propio secreto, ya sea en la elección de la harina o en el proceso de fermentación. Incluso la masa madre puede contener ingredientes inesperados, como naranja o zumo de uva, para enriquecer el sabor”, dijo Adeline Chazelle, del Syndicat des Boulangers du Grand Paris, a Sortir a Paris.

Pan apto para un Presidente

Netry tendrá que acostumbrarse a un nuevo horario después de ganar el premio principal de este año.

Su recompensa es la oportunidad de entregar baguettes frescas todas las mañanas a la residencia oficial del Presidente francés, el Palacio del Elíseo. También ha ganado un premio de 4.000€ ($4,290).

El ganador del año pasado, Tharshan Selvarajah de Levain des Pyrénées, entregaba 30 baguettes a las 6:30 de la mañana todos los días en la residencia de Macron.

“Dios nos dio diferentes manos”, dijo Selvarajah, quien emigró a Francia desde Sri Lanka cuando tenía 21 años, a The New York Times.

“¡Mis currys de pollo y los curris de pollo de mi esposa pueden usar el mismo pollo pero no saben igual!” él dijo. “¡Dios me dio las manos para hacer la mejor baguette de Francia! ¡Nunca estoy enojado con la harina mientras amaso la masa!”.

Sin embargo, al ser el primer ganador no francés del premio, Selvarajah sintió que había sido constantemente menospreciado por sus colegas debido a su estatus de inmigrante.

“No es agradable, pero no me importa”, dijo a The Times.