Malawianos que abandonaron granjas israelíes son deportados.

Doce malawianos han sido deportados de Israel después de dejar las granjas donde trabajaban para obtener salarios más altos en otro lugar. Entre los 12 malawianos estaban más de 40 trabajadores extranjeros que fueron arrestados la semana pasada mientras trabajaban en una panadería en Tel Aviv. Los trabajadores, que formaban parte de un acuerdo laboral entre Israel y Malawi, estaban descontentos con las condiciones de trabajo en el sector agrícola y encontraron trabajo en una panadería en su lugar. El embajador de Israel en Malawi, Michael Lotem, le dijo a la BBC: “Cualquiera que viole los términos de su visa será deportado, tan fácil como esto, como en cualquier país.” “Espero que sea una señal para que otros vean que es mejor seguir en el trabajo. Nadie los obligó a venir, vinieron a hacer un trabajo, deberían hacer el trabajo, eso es todo.” La semana pasada, Benzani, un malawiano que trabaja en Israel, le dijo a la BBC que algunos de sus compatriotas que trabajaban en otras granjas estaban siendo pagados menos que el salario mínimo en Israel. “El salario mínimo en Israel es de 32 shekels ($8.60; £6.85) la hora, pero a algunos de nosotros nos pagan 18 a 20 shekels la hora.” Benzani dijo que muchos de ellos habían firmado contratos que decían que recibirían $1,500 al mes. Benzani no es uno de los deportados. El Sr. Lotem dijo que en lugar de dejar las granjas y romper las condiciones de sus visas, deberían haber presentado una queja. “Si alguien piensa que no está recibiendo lo que merece, hay una línea directa y un número de teléfono al que pueden llamar. Violando la ley no es la respuesta. La policía israelí muestra cero tolerancia a la actividad ilegal, especialmente en estos días cuando tenemos tantos otros problemas”, dijo el Sr. Lotem. Los deportados formaban parte de una iniciativa laboral del gobierno israelí el año pasado para cubrir la escasez de trabajadores agrícolas después de los ataques mortales en Israel por Hamas en octubre. Esto llevó a Israel a dejar de otorgar permisos a los palestinos para trabajar en sus granjas, mientras que 10.000 trabajadores agrícolas migrantes, en su mayoría tailandeses, abandonaron Israel después de que estallara la guerra. Más de 200 malawianos fueron a Israel, mientras que Kenia acordó enviar 1,500 trabajadores. El anuncio del acuerdo generó reacciones mixtas en Kenia, con algunas personas preocupadas por su seguridad. Los dos gobiernos dijeron que ayudaría a reducir el desempleo en sus países. El Sr. Lotem también dijo que se había firmado un nuevo acuerdo para que otros 3,000 malawianos fueran a trabajar en Israel.