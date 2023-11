El SBU de Ucrania descubre agente del GRU ruso planeando ataques en Kharkiv

Ukrainian SBU arrests alleged GRU agent who adjusted missile and artillery strikes in Kharkiv

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha arrestado a un presunto agente de la Dirección Principal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Rusas o GRU en Kharkiv, quien ajustó los ataques de misiles y artillería en la infraestructura militar y crítica de la ciudad, informó el SBU en Telegram el 15 de noviembre.

El presunto perpetrador identificado es un profesor asociado de 49 años de una universidad de Kharkiv, supuestamente reclutado por la inteligencia militar rusa de forma remota después del inicio de la invasión a gran escala.

Misión del agente de la GRU incluía documentar el impacto de los ataques de misiles y artillería en una empresa de defensa en la región de Kharkiv Oblast, un objetivo que los ocupantes rusos habían bombardeado consistentemente.

El SBU enfatizó que al agente también se le encargó monitorear las rutas de movimiento de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y señalar las ubicaciones de almacenes logísticos, en particular aquellos que albergaban municiones y suministros.

Otra tarea del colaborador era monitorear las actividades de organizaciones de voluntarios extranjeros en Kharkiv.

Los operativos del SBU detuvieron al colaborador ruso en su propia residencia en Kharkiv.

Según la investigación, el agente transmitía inteligencia a la GRU rusa a través de una plataforma de mensajería en forma de mensajes de texto y marcaciones en mapas electrónicos.

Los investigadores del SBU han notificado oficialmente al agente ruso de los cargos relacionados con traición estatal cometida en condiciones de ley marcial. Podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

Actualmente, el sospechoso está bajo custodia. La investigación está en curso.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine