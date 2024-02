La migración en el Tapón del Darién se detiene después de que Colombia arresta a los capitanes de barco.

La migración hacia Estados Unidos a través del peligroso paso selvático conocido como el Tapón del Darién ha sido detenida, al menos temporalmente, tras el arresto de dos capitanes de barco que trabajaban para empresas que desempeñan un papel esencial en el traslado de migrantes a la selva.

Las compañías de barcos suspendieron los cruces de migrantes desde dos pueblos del norte de Colombia, Necoclí y Turbo, hasta la entrada del bosque del Darién, según el alcalde de Necoclí, dejando aproximadamente 3,000 migrantes varados en esas comunidades.

La acción de las autoridades colombianas en la región seguramente será observada de cerca por los funcionarios estadounidenses: La administración Biden ha estado presionando a Colombia durante meses para que haga más esfuerzos por detener a las personas que utilizan el Darién como ruta hacia Estados Unidos.

La ruta en barco es la forma principal de ingresar al Tapón del Darién, una franja de tierra que conecta América del Sur y América del Norte, que antes rara vez era cruzada pero que en los últimos años ha surgido como una de las rutas migratorias más importantes y transitadas del hemisferio.

Casi un millón de personas han cruzado el Darién desde 2021, según las autoridades en el final de la ruta en Panamá, ayudando a alimentar una crisis migratoria en Estados Unidos.

La semana pasada, la Armada colombiana incautó dos barcos pertenecientes a las dos empresas, Katamaranes y Caribe, que transportaban un total de 151 migrantes desde Necoclí hacia la selva, según la fiscalía colombiana.

Las autoridades determinaron que los migrantes estaban siendo transportados ilegalmente, arrestaron a los dos capitanes de barco y tomaron el control de ambas embarcaciones.

Los arrestos marcan un importante cambio de estrategia por parte de las autoridades colombianas, que durante meses han permitido a los operadores de barcos transportar abiertamente migrantes desde Necoclí a través del Golfo de Urabá hacia los pueblos de Acandí y Capurganá, donde las personas ingresan a la selva.

En una entrevista el miércoles, el alcalde de Necoclí, Guillermo Cardona, dijo que las empresas de barcos, que operan grandes flotas y tienen varios capitanes, habían detenido sus operaciones en los últimos días “como forma de protesta” contra los arrestos.

Los operadores de barcos se han convertido en actores clave en un lucrativo negocio migratorio que ha prosperado en el norte de Colombia.

En septiembre, The New York Times informó que este negocio estaba siendo dirigido por políticos locales y líderes económicos, incluido el gerente de Katamaranes, quien en ese momento era candidato a alcalde en Necoclí. (El gerente no ganó y no estaba entre los arrestados).

Funcionarios estadounidenses han estado pidiendo en privado a los funcionarios colombianos desde al menos octubre que investiguen a los operadores de barcos.

En una entrevista reciente, un alto fiscal colombiano, Hugo Tovar, dijo que su oficina estaba trabajando “codo a codo” con Estados Unidos en el tema del tráfico de personas a través de Colombia y el Darién. Dos agencias estadounidenses, Seguridad Nacional y Control de Inmigración y Aduanas, estaban proporcionando entrenamiento y compartiendo información para ayudar con las investigaciones, agregó.

Necoclí es un pueblo playero con recursos e infraestructura limitados y en los últimos años ha sido abrumado por los migrantes.

No está claro cuánto tiempo las empresas de barcos detendrán sus operaciones. En los últimos meses, los migrantes han llegado a un ritmo de cientos al día, y si la protesta continúa, es probable que el número de personas varadas en tiendas de campaña en las playas del pueblo aumente rápidamente, poniendo en tensión los servicios de agua y saneamiento hasta llegar a su límite.

Esto podría presionar al gobierno colombiano a relajar cualquier arresto futuro de operadores de barcos, ya que el gobierno tiene capacidad limitada para brindar ayuda a grandes números de personas que podrían quedar atrapadas en su frontera norte.

Aun así, el Sr. Tovar dijo que su oficina seguía comprometida con la investigación del tráfico de personas, calificándolo como “un tema que concierne a todo el hemisferio”.

El Sr. Cardona, el alcalde, dijo que estaba solicitando ayuda al gobierno nacional para los cientos de migrantes que ahora no tienen a dónde ir. “Esto es una señal de socorro”, dijo.

La inmigración a través del Darién ha surgido como un desafío enorme para la administración Biden, especialmente antes de la carrera presidencial de 2024.

El presidente Biden y su rival republicano casi seguro, Donald J. Trump, tienen programado hacer apariciones el jueves en diferentes partes de Texas cerca de la frontera sur.

En 2021, poco más de 130,000 personas cruzaron la selva del Darién en camino a Estados Unidos. En 2022, casi 250,000 lo hicieron. El año pasado, más de 500,000 personas cruzaron el Darién, ayudando a impulsar un número récord de llegadas en la frontera de Estados Unidos.

El Sr. Biden ha intentado disuadir este flujo expandiendo las vías legales de migración y aumentando los esfuerzos de deportación en la frontera.

Pero estas medidas han tenido un efecto limitado.

Hasta el 28 de febrero, las autoridades de Panamá dijeron que más de 72,000 personas habían cruzado el Darién este año, un aumento del 35 por ciento respecto al número de personas que cruzaron en los primeros dos meses del año pasado.

El mayor número de migrantes provenía de Venezuela, donde las esperanzas de los activistas de que el gobierno autoritario permitiera unas elecciones democráticas este año se han desvanecido en los últimos meses. El segundo número más grande provino de Ecuador, donde la grave situación de seguridad empeoró este año. Los siguientes tres países de origen más importantes son Haití, Colombia y China.