El Olor-a-Vision de los videojuegos ha llegado con GameScent.

Los estudios de juegos y las empresas que crean cosas para juegos han ideado todo tipo de formas para mejorar la experiencia y hacer que los juegos sean más inmersivos, pero este nuevo dispositivo de lanzamiento de aromas de GameScent AI es quizás uno de los más extraños que han llegado al mercado. ¿Alguna vez has querido oler tus juegos? ¡Bueno, si respondiste sí a esa pregunta, entonces ahora puedes! GameScent AI ha anunciado un producto del mismo nombre (llamado GameScent), un dispositivo de lanzamiento de aromas que utiliza inteligencia artificial para dispersar los olores de tu contenido de juego en tiempo real. Esencialmente, es un atomizador que expulsa olores mientras juegas.

Por divertido que suene este producto, también parece tener el potencial de mejorar la jugabilidad. Eso es, si deseas que tus juegos tengan una sensación más vívida basada en el olfato. Si lo piensas bien, este podría ser el tipo de dispositivo para realmente llevar la inmersión en los juegos al límite si tienes otro equipamiento para combinarlo. Algo como el kit Nanoleaf 4D para reflejar los colores en pantalla mientras juegas, y un chaleco o traje táctil que reacciona a los momentos del juego mientras el GameScent dispersa olores como la lluvia fresca después de una tormenta o disparos si estás jugando un shooter.

Respira profundamente el olor de una lluvia de balas ardientes en el último Call of Duty, ¡porque para qué conformarse con velas aburridas o simple ambientadores! ¿Te gusta el olor del bosque mientras viajas por las tierras intermedias con el próximo DLC de Elden Ring? Bueno, prepárate, porque GameScent lo hará realidad.

El dispositivo de lanzamiento de aromas GameScent tendrá 6 olores diferentes en su lanzamiento

Antes de burlarte de este dispositivo, imagina las posibilidades reales que tiene para agregar algo de inmersión a los juegos que juegas. Claro, parece un poco ridículo. Es extremadamente de nicho y no podemos imaginar que GameScent se esté apoderando de la nación y llenando las salas de juegos en todo el mundo. Pero eso no significa que no sea una experiencia genial que añade algo a tus juegos de alguna manera.

Habrá seis olores diferentes incluidos en la caja en su lanzamiento. Pero GameScent AI también dice que habrá aromas adicionales disponibles en la tienda para comprar. Los olores que vienen con el dispositivo incluyen Disparos, Bosque, Tormenta, Coches de Carreras, Explosión y Aire Limpio. En cuanto a los aromas adicionales, hay Sangre, Océano, Arena Deportiva y Hierba Recién Cortada “próximamente” según el sitio web de la empresa. La caja también menciona que habrá aromas para Exertición Humana (que imaginamos que se supone que es sudor), Napalm y Campo de Golf.

Se dice que los aromas son fáciles de cambiar y parecen ser así, ya que vienen en pequeñas cápsulas que se insertan en el atomizador. Los aromas también se activan 1-2 segundos después de un momento reconocido en el juego según el marketing de la empresa. GameScent es compatible tanto con PC como con consolas, solo tienes que conectar un cable HDMI al monitor.

El dispositivo ya está a la venta en Amazon y Best Buy. El precio de venta al público es de $180, pero actualmente está disponible a un precio promocional de lanzamiento de $150. No solo juegues tus juegos, ¡huélelos!

Comprar en Amazon

Comprar en Best Buy