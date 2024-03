Recientes pruebas de rendimiento del MacBook Air M3 confirman que es tan rápido como un Pro de nivel básico.

Just a day after Apple announced the new MacBook Air with an M3 chip, benchmarks of the new laptops have appeared in the Geekbench results browser. And based on what we’ve seen, it looks like the Air results are like that of other M3-based Macs.

Los registros para “Mac15,13” tienen puntuaciones de un solo núcleo que van desde 3125 hasta 3165, y puntuaciones de múltiples núcleos que van desde 11890 hasta 12056. Estas puntuaciones son ligeramente más bajas que las del MacBook Pro M3 y el iMac M3, pero no mucho, aproximadamente entre 10 y 15 puntos en cada prueba. Eso probablemente se deba a que el MacBook Air no tiene ventilador y puede tener que reducir un poco la temperatura para mantenerse apropiadamente durante tareas muy intensivas. Es probable que no notes la diferencia.

Comparado con el MacBook Air M2, las puntuaciones del Air M3 son aproximadamente un 20 por ciento más rápidas, lo cual también es similar a lo que vimos al comparar el MacBook Pro M2 y M3.

Geekbench permite a los usuarios del software enviar resultados a su base de datos en línea, por lo que los resultados del Air fueron enviados por personas que tienen acceso temprano a las computadoras portátiles y esos registros son accesibles en el sitio web de Geekbench. Sin embargo, dado que el MacBook Air M3 aún no se ha lanzado oficialmente, los resultados de Geekbench están etiquetados con el nombre en código de la computadora portátil.

Interesantemente, las cinco presentaciones de pruebas de Geekbench examinadas durante la redacción de este artículo mostraron que las Macs probadas ejecutaban macOS 14.4, que actualmente está en la etapa de candidato a lanzamiento y se espera que se instale en los nuevos Airs cuando comiencen a enviarse el viernes. Además, las Macs de prueba tenían 16GB de memoria unificada. La configuración estándar del MacBook Air es de 8GB.

El MacBook Air M3 está disponible para preordenar en tamaños de 13 y 15 pulgadas. Para obtener más información, consulta nuestra súper guía del MacBook Air.

