Alfabeto establecido para informar resultados del primer trimestre después del cierre del mercado.

El CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, habla sobre inteligencia artificial durante una conferencia del think tank Bruegel en Bruselas, Bélgica, el 20 de enero de 2020.

Yves Herman | Reuters

Alphabet reportará ganancias del primer trimestre después del cierre del mercado el jueves.

Esto es lo que esperan los analistas.

Ganancias por acción: $1.51, según LSEG.Ingresos: $78.59 mil millones, según LSEG.Ingresos por publicidad en YouTube: $7.72 mil millones, según StreetAccount.Ingresos por Google Cloud: $9.35 mil millones, según StreetAccount.Costos de adquisición de tráfico (TAC): $12.74 mil millones, según StreetAccount.

Wall Street espera que Alphabet informe por segundo trimestre consecutivo un crecimiento de los ingresos interanuales en un dígito bajo. Aunque esto marca una aceleración con respecto a los trimestres anteriores, los números se comparan con algunos de los informes más débiles de Google hasta la fecha.

El auge de la inteligencia artificial generativa ha obligado a Google a enfrentar cambios en el comportamiento del consumidor en términos de cómo acceden a la información en línea, y ha llevado a la empresa a asegurarse de no quedarse atrás de OpenAI y Microsoft en el desarrollo de nuevas tecnologías y funciones.

Google se ha estado reorganizando para intentar mantenerse en la vanguardia de la carrera armamentística de la IA a medida que más usuarios se alejan de la búsqueda tradicional en Internet.

En febrero, Google introdujo su generador de imágenes de IA, que la empresa retiró luego de que los usuarios descubrieran inexactitudes que se volvieron virales en línea. Este tropiezo siguió a varios errores de lanzamiento de productos más en el esfuerzo de Google por sacar herramientas y servicios al mercado.

Prabhakar Raghavan, vicepresidente sénior a cargo de la búsqueda en Google, dijo a los empleados el mes pasado que la necesidad de invertir rápidamente en IA ha cambiado el mercado y que necesitan ser más ágiles.

“Estamos en una nueva realidad de costos”, dijo Raghavan en una reunión de toda la empresa, cuyo audio fue obtenido por CNBC. Con la IA generativa, la empresa está “gastando mucho más en máquinas”, agregó. El crecimiento orgánico se está desacelerando y la cantidad de nuevos dispositivos que ingresan al mundo “no es la que solía ser”.

El primer trimestre del año ha incluido “altísimos y bajísimos”, dijo Raghavan, quien lideró una reorganización de la unidad de búsqueda, colocando a la veterana de la empresa Liz Reid al frente de la búsqueda, reportando directamente a él.

La competidora en publicidad en línea, Meta, reportó resultados del primer trimestre el miércoles. Aunque los ingresos y las ganancias superaron las estimaciones, las acciones cayeron en la negociación extendida debido a un pronóstico más débil de lo esperado y al compromiso del CEO Mark Zuckerberg con una cantidad considerable de inversión continua, centrada en gran medida en la IA.

Google agregó más funciones de IA generativa a la búsqueda en el trimestre y lanzó Circle to Search, que utiliza palabras o imágenes resaltadas de una captura de pantalla y las transcribe en una búsqueda de Google. Gizmodo lo calificó como “la mejor nueva función de Android en años”.

Los recortes de costos y despidos también continuaron durante el trimestre. La directora financiera de Google, Ruth Porat, les dijo a los equipos financieros de la empresa que sus grupos experimentarían reestructuraciones, incluyendo traslados a otros países y recortes de empleos, informó CNBC.

Esta última reducción sigue a un esfuerzo más amplio de Google para reorganizar su fuerza laboral y recursos para acomodar una mayor inversión en nuevas tecnologías como la IA, a medida que el crecimiento publicitario se desacelera. El CEO Sundar Pichai dijo a los empleados en enero que es probable que haya más recortes de empleos en 2024, aunque no especificó en ese momento qué equipos se verían afectados.

Google también enfrentó conflictos internos en el trimestre, ya que los empleados protestaron públicamente el contrato de la empresa de nube con el gobierno de Israel llamado Proyecto Nimbus. La empresa terminó despidiendo a más de 30 empleados a los que acusó de tener vínculos con las protestas internas.

