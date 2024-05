Nigeria, gemelos y una relación de amor y odio

A nuestra llegada a la autoproclamada capital de los gemelos de Nigeria para investigar la proliferación de nacimientos múltiples en el pequeño pueblo rural de Igbo-Ora, nos recibió la noticia de que una mujer acababa de dar a luz a un par de bebés sanos en la clínica local. Su madre es una gemela; su hermano gemelo está en la sala tomando fotos de los nuevos llegados, su sobrino y sobrina. Alrededor de la cama están la abuela de los bebés, que también es gemela, y su bisabuela, que ha dado a luz a dos pares de gemelos. “Así es como lo hacemos aquí. Damos a luz a gemelos. Hace que nuestro pueblo sea especial”, dice la abuela de los gemelos de cinco horas a la BBC. “Nos enorgullece y los amamos. Amamos a nuestros gemelos. Nos traen éxito”, dice. “La gente se decepciona si no da a luz a gemelos”. Es cierto que Igbo-Ora, en el suroeste de Nigeria, parece tener un número de gemelos mayor de lo normal: al caminar por el pueblo, es fácil ver a conjuntos de gemelos más jóvenes, que suelen vestir ropas similares. La tasa de natalidad de gemelos a nivel mundial es de alrededor de 12 por cada 1,000 nacimientos, pero en Igbo-Ora se informa que es de alrededor de 45 por cada 1,000. En la cultura yoruba, que predomina en el suroeste del país, los gemelos son una bendición y sus nombres están predestinados. A menudo, los gemelos van vestidos con trajes a juego y al hermano mayor se le llama Taiwo y al menor Kehinde, sin importar el sexo. Al día siguiente, en la escuela secundaria de Igbo-Ora, descubrimos que estos nombres tienden a dominar la lista de asistencia. Cuando le preguntamos a un grupo de alrededor de 1,500 estudiantes durante la asamblea matutina si son gemelos o tienen un gemelo en la familia, casi todos levantan la mano. ¿Entonces, por qué hay tantos gemelos en la zona? Según la tradición oral, el pueblo fue fundado en el siglo XIV por un príncipe exiliado del reino de Oyo, a quien se le dijo que hiciera ofrendas específicas a los dioses yoruba por pares y, a cambio, el pueblo fue bendecido con gemelos. Muchos lugareños atribuyen su fertilidad a un plato llamado “ilasa”, hecho con hojas de okra. Estas hojas similares a espinacas se añaden a una olla de agua hirviendo junto con sal y especias, granos de soja y semillas de melón.La razón detrás de los nacimientos múltiples en Igbo-Ora es un tema genuino de estudio en Nigeria. Solo una minoría de los gemelos nacidos en Igbo-Ora son idénticos: cuando un óvulo es fertilizado y luego se divide. La mayoría son no idénticos, lo que significa que se liberan múltiples óvulos que son fertilizados al mismo tiempo. Los investigadores están investigando si los químicos naturales en la comida local, como ilasa o tal vez incluso los ñames locales, podrían hacer que las mujeres produzcan múltiples óvulos. El profesor Akinola Kehinde Akinlabi, rector del Colegio de Agricultura y Tecnología del Estado de Oyo con sede en Igbo-Ora, cree que la genética puede tener más que ver con esto. El académico, quien es gemelo -y padre de gemelos- dice que alguien nacido gemelo en estos lugares no tendrá dificultades para encontrar esposa o esposo. “Los gemelos son venerados casi como dioses que traen buena fortuna y protección. La gente presenta gemelos y a sus familias con regalos, dinero y ofertas de ayuda. Todo eso anima a las personas a casarse con aquellos de familias que producen gemelos”, dice a la BBC. El gobernante tradicional del pueblo, conocido como oba, está ansioso por conocer los resultados de los estudios científicos. Jimoh Olajide espera que en un país con amor por establecer récords mundiales de Guinness, Igbo-Ora pronto sea reconocido oficialmente por su fertilidad fenomenal, dado que casi todas las casas en el pueblo tienen al menos un par de gemelos. “Mi visión para este pueblo es ver que tenemos el récord mundial de mayor número de nacimientos múltiples en todo el mundo”, dice Oba Olajide, quien es, por supuesto, padre de gemelos. “Lo que seguirá será el turismo, hoteles”. Con esto en mente, el pueblo lanzó hace varios años un festival anual de gemelos a nivel internacional. El profesor Akinlabi espera que el enfoque en los gemelos también lleve a inversiones para la comunidad en general para abordar cuestiones como sus centros de salud mal equipados y antiguos. Tal es el estatus de los gemelos que a pesar de la adopción del islam y el cristianismo en esta área, el culto tradicional yoruba de los gemelos aún es predominante. Kehinde Adeleke, nuestra guía local y gemela más joven nos lleva a presenciar una ofrenda ritual, que incluye vino de palma y frijoles, a los dioses gemelos en un santuario en la comunidad de su familia. “Me siento especialmente bendecida como gemela”, dice la Sra. Adeleke, que tiene dos hijos, pero aún no ha tenido nacimientos múltiples. “Estaría decepcionada si no tuviera gemelos, son los gemelos los que necesito”, admite en medio del tamborileo y el canto en la ceremonia. Tales actitudes eran completamente anatema para algunos miembros de la minoritaria comunidad Bassa-Komo cerca de la capital, Abuja. Los gemelos para ellos han sido objeto de miedo. A mediados de la década de 1990, el misionero nigeriano Olusola Stevens escuchó a los habitantes de esta área remota y poco desarrollada creer que los gemelos eran malvados y que morían misteriosamente. Tales creencias no eran desconocidas en Nigeria, especialmente en el sureste del país, donde diferentes comunidades alguna vez mataron gemelos, aunque esas prácticas terminaron hace mucho tiempo. El pastor Stevens, con sede en Gwagwalada, a unos 600 km al noreste de Igbo-Ora, decidió investigar. “Comenzamos a ir de comunidad en comunidad preguntando: ‘¿Dónde están los gemelos?’ La respuesta normal era que los dioses los habían matado. De hecho, en algunos casos, la madre no los amamantaría y morirían naturalmente”, dice. El misionero descubrió que a veces les daban a los bebés una mezcla de plantas que les impedía aumentar de peso. No está claro por qué se consideraba a esos niños como mala suerte, pero puede ser que en el pasado se relacionaran con la privación y el aumento del riesgo de mortalidad materna. El pastor Stevens y su equipo comenzaron a rescatar a estos niños y establecieron el orfanato The Vine Heritage Home, que actualmente cuida a alrededor de 200 niños. Para cambiar las actitudes, comenzaron proporcionando a las aldeas atención médica y pozos para acceder a agua limpia. El orfanato también trabaja con la organización benéfica Action Aid en un programa de alcance financiado por la Unión Europea, mientras que el gobierno también ha llevado a cabo una gran iniciativa de concienciación. Como resultado, muchos de la comunidad Bassa-Komo ahora conservan sus gemelos, pero si los padres todavía están preocupados o en problemas, entregan a los niños al orfanato y van a visitarlos allí. De hecho, 27 de los niños han crecido y aceptaron invitaciones para regresar a vivir en el pueblo de sus familias, aunque no siempre es una decisión fácil para ellos. “La primera vez que vi a mi padre biológico fue cuando cumplí 18 años. Estaba enojado porque me abandonó”, dice Olufemi Stevens, conocido por su apodo “Chico Maravilla”. Creció en el orfanato después de que su madre muriera en el parto, pero está contento de haber tenido la valentía de regresar a casa. “Cuando me vieron, se dieron cuenta de que estos niños no son malvados. …”.