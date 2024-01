Tribunal británico responde a una pregunta eterna: ¿Cuánta patata contiene una patata frita?

Shakespeare alguna vez escribió: “Sin placer no hay crecimiento”, y así, en la tediosa marcha de la vida, encontramos alegría en pequeñas cosas: la salida del sol, una copa de vino fino, el crujido grasoso de una bien vestida patata frita.

Pero ¡espera! No tan rápido. La vida no ofrece placeres simples, e incluso ese delicioso crujido viene con un debate sustancial: ¿Cuánta patata debe contener una verdadera patata frita?

Este – y otras preguntas penetrantes del aficionado de las patatas fritas – fue inmortalizado por un tribunal británico de apelaciones fiscales la semana pasada, que dictaminó que las poppadoms de Walkers Sensations, los medallones esponjosos de patata que no parecen patatas fritas, son, de hecho, lo mismo que las patatas fritas.

Con ello, se añade a la venerable lista de debates existenciales de la comida, cuyas implicaciones morales superan con creces su utilidad consumible. Entre ellas: ¿Es una Jaffa Cake un pastel o una galleta? ¿Cuente un pastel al estilo de Chicago como pizza? ¿Es un hot dog un sándwich? ¿Prefieres Wawa sobre Sheetz, o estás equivocado?

El fallo significa que Walkers, la empresa que fabrica poppadoms y docenas de otros aperitivos, tendrá que pagar el mismo impuesto al valor agregado en sus poppadoms como lo hace en sus varias patatas fritas. Más importante aún, un juez ha grabado para toda la humanidad amante de las papas fritas el tipo de dictamen que seguramente irritará desproporcionadamente a las masas.

“La comida es probablemente una de las formas más viscerales y poderosas de expresar la identidad cultural”, dijo el Dr. Ty Matejowsky, profesor de antropología en la Universidad de Florida Central. Como tal, dijo, el fallo del tribunal probablemente no cambió la opinión de nadie relacionada con las papas fritas.

La etiqueta de las patatas fritas de Walkers tiene similitudes distintas con la marca de patatas fritas Lays de Estados Unidos, y también distribuye Doritos en Gran Bretaña. Es porque todas son propiedad de PepsiCo, la cual mantuvo el nombre de la marca Walkers en Gran Bretaña e Irlanda. La etiqueta es diferente, pero son efectivamente la misma patata frita.

Un poppadom, una versión anglificada del “papadum” indio, es una oblea plana, crujiente y circular que suele hacerse con harina de gramo. Tradicionalmente, tienen el tamaño de una tortilla. Sin embargo, Walkers creó una versión más pequeña, más cercana al tamaño de las patatas fritas, que introdujo con la ayuda de un imitador de Elvis Sikh a finales de los 80.

La disputa de Walkers guarda un sorprendente parecido con la gran decisión de Pringles en 2008, cuando un juez británico dictaminó que los famosos aperitivos en lata también se consideraban papas fritas, a pesar de los argumentos relacionados con los impuestos en contrario.

En su núcleo coloquial, el debate se centra en si los poppadoms son comida o aperitivo. Para los propósitos legales, la “comida” requiere preparación y está destinada a ser consumida como parte de algo más grande. Los “aperitivos” son paquetes eficientes que se pueden disfrutar por sí solos. Como, por ejemplo, una bolsa de papas fritas.

Puede sonar como una distinción trivial, pero cuando se trata de la ley de impuestos británica, no es una afirmación menor. Mientras la mayoría de los alimentos están exentos de impuestos, la tasa actual del Impuesto al Valor Agregado para aperitivos como las patatas fritas es del 20 por ciento, lo que pone las posibles apuestas del juego de los poppadoms de Walkers en los millones.

“Es mucho dinero para el gobierno”, dijo la Dra. Catherine Clarke, profesora de derecho senior en la Universidad de Exeter. “Es realmente tonto. Pero ahí es donde estamos”.

El fallo es el último paso en un largo viaje para Walkers, que ha sostenido desde 2021 que sus Sensations Poppadoms no son lo mismo que sus primos de patata frita y, por lo tanto, deben estar exentos de impuestos como la mayoría de otros alimentos.

Los abogados de Walkers argumentaron que hay muchas razones por las que un poppadom no es una patata frita. Para empezar, se supone que se deben comer con otras cosas como chutney o salsas, o, se podría decir, preparadas. Y cualquier “persona común en la calle” sabría que no son lo mismo. Quizás lo más importante, argumentó Walkers, los tipos de almidón de patata y los gránulos utilizados para hacer el poppadom no deberían contar como ingredientes de patata, según los estándares puristas.

Desafortunadamente para Walkers, el tribunal no se conmovió por el caso de la empresa. Los poppadoms pueden no contener tanta patata como una patata frita tradicional, dijo el juez, pero la proporción adecuada de papa-poppadom-patata frita es cuestión de opinión.

“Los productos”, escribió el juez, “obviamente contienen patata”.

Es un fallo estrecho, en gran parte gracias a Walkers, cuyos abogados casi llevaron consigo el proverbial barco de poppadoms. Muchos poppadoms sin patata, argumentó la empresa, están exentos del IVA en el Reino Unido.

Pero el caso, como tantos otros, cayó a pedazos.

“El hecho de que un poppadom hecho según una receta tradicional con harina de gramo sin patata tenga un tasa de IVA cero no significa que un poppadom hecho según una receta tradicional que incluye patata también deba tener una tasa de cero”, dijo el juez. “El primero no está excluido por ser un ‘poppadom’, sino, en su lugar, porque no contiene patata”.

Walkers, que no respondió a una solicitud de comentario sobre el fallo, tiene ocho semanas para apelar. Hasta entonces, la ley ha hablado. Espiritualmente, podría ser un poppadom. Pero legalmente, al menos por ahora, es una patata frita.