BMO eleva el objetivo de acciones de AIG sobre el potencial de ganancias futuras según Investing.com.

El lunes, BMO Capital ajustó su perspectiva para las acciones de American International Group (NYSE:), aumentando el precio objetivo a $89.00 desde los anteriores $88.00, al mismo tiempo que reiteraba una calificación de Desempeño Superior en el stock. La revisión refleja el análisis de la firma sobre las perspectivas de ganancias futuras de AIG, particularmente en el año 2026.

La evaluación de la firma sugiere que la valoración actual de AIG es relativamente baja al considerar las ganancias proyectadas para 2026. Se estima que el ratio precio-ganancias de AIG para ese año es de aproximadamente 8.8 veces, lo cual es notablemente menor que el promedio de más de 10 veces para sus pares de la industria.

BMO Capital enfatiza que 2026 es crucial para AIG ya que se espera que complete la monetización de su participación en seguros de vida de miles de millones de dólares y realice los beneficios de sus iniciativas en curso de eficiencia de costos.

Según BMO Capital, para el año 2026, se espera que AIG haya utilizado completamente su capital excedente y haya logrado una estructura de gastos más competitiva en comparación con sus pares. El comentario de la firma señala el potencial de un aumento significativo en las ganancias por acción (EPS) para AIG, proyectando un incremento de más del 40% de 2023 a 2026.

La nota del analista reconoce la incertidumbre en determinar la tasa de descuento apropiada a aplicar a estas ganancias futuras, que es un factor clave en su modelo de valoración.

El precio objetivo actualizado de BMO Capital refleja confianza en las iniciativas estratégicas de AIG y su capacidad para aumentar el valor para los accionistas en los próximos años. Las proyecciones del analista se basan en un análisis financiero detallado, incluida una evaluación del programa de eficiencia de costos de AIG y el impacto esperado en la trayectoria de crecimiento de EPS de la empresa.

