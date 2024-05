Juicio en vivo de Trump: Michael Cohen llega a la corte de Nueva York para testificar.

Vamos a tomar un momento para hacer zoom y ver de qué se trata el caso.

Donald Trump ha sido acusado de fraude empresarial por pagos de dinero para mantener en silencio a la ex actriz porno Stormy Daniels.

Daniels afirma que ella y Trump tuvieron relaciones sexuales, y que aceptó $130,000 (£104,500) de su ex abogado antes de las elecciones de 2016 a cambio de su silencio sobre el encuentro.

Los fiscales alegan que Trump hizo que su abogado personal, Michael Cohen, hiciera los pagos, y luego afirman que Trump registró fraudulentamente la transacción en los libros de su empresa como gastos legales cuando en realidad estaba pagando a Cohen por los pagos de dinero para mantener en silencio.

Pagar dinero para mantener en silencio no es ilegal, pero la fiscalía dice que cómo se registró el pago constituye fraude electoral. Dicen que negó a los votantes información sobre un candidato presidencial.

Desde que las acusaciones surgieron en 2018, el ex presidente ha negado cualquier involucramiento sexual con Daniels.

Enfrenta 34 cargos de fraude bajo las leyes de financiamiento de campañas, y se ha declarado no culpable de todos ellos.