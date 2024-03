Putin extiende su dominio sobre Rusia, reclamando una victoria aplastante después de una elección sin oposición real

El presidente Vladimir Putin extenderá su mandato sobre Rusia por al menos seis años más, después de proclamarse ganador aplastante el lunes en unas elecciones presidenciales cuidadosamente organizadas sin una oposición real.

El voto fue orquestado para legitimar el liderazgo de Putin, de 71 años, tras una represión a la disidencia que ha dejado a sus rivales muertos, encarcelados o exiliados, mientras su guerra en Ucrania vecina entra en su tercer año. Después de haber liderado a Rusia durante 24 años, pronto igualará al líder soviético Josef Stalin como el gobernante moderno más longevo del país.

Putin recibió el 87,32% de los votos, según informó la comisión electoral de Rusia temprano el lunes, después de que se hubiera contado más del 99% de los votos. Se reportó una participación del 74%.

Putin celebró los resultados como una indicación de la “confianza” del país en él.

Las elecciones rusas han estado marcadas por acusaciones de fraude masivo durante años, pero el resultado esta vez nunca estuvo en duda.

Los otros tres nombres en la papeleta eran de partidos que han servido durante mucho tiempo a la agenda del Kremlin: el comunista Nikolai Kharitonov; el líder del Partido Liberal Democrático nacionalista Leonid Slutsky; y Vladislav Davankov del partido Nueva Gente, el candidato más joven, a quien el Kremlin intentó presentar como más inclinado hacia posturas liberales.

Sin embargo, ninguno representaba una verdadera oposición a Putin, ya que habían apoyado su agenda y apenas hicieron campaña.

La exlegisladora regional Yekaterina Duntsova y el político Boris Nadezhdin intentaron entrar en la papeleta con un mensaje anti-guerra, pero las autoridades les impidieron postularse.

El país también pudo votar electrónicamente y durante un período de tres días, ya que el Kremlin buscaba fomentar una mayor participación que le permitiera afirmar un gran respaldo a Putin y su guerra.

Desde la invasión a gran escala que Putin lanzó en febrero de 2022, el Kremlin ha insistido en que toda la nación está “consolidada” en torno al líder ruso y su creciente conflicto con Occidente. Aunque medir la opinión pública es difícil en Rusia, ya que las personas a menudo tienen miedo de hablar libremente.

Los rusos que se oponen a la guerra y a la política de Putin han sido marginados, a menudo obligados al exilio o perseguidos por sus opiniones como parte de una amplia represión a la disidencia no vista desde la era soviética.

La oposición en Rusia ha sido diezmada por años de presión y devastada por la muerte de su líder, Alexei Navalny, en una prisión remota del Ártico unas semanas antes de las elecciones, en lo que sus seguidores, familiares y muchos líderes occidentales han calificado como un asesinato orquestado por el Kremlin.

A pesar de este ambiente de represión en el que las protestas masivas son casi imposibles, poco antes de su muerte, Navalny llamó a la gente a reunirse en los colegios electorales el domingo al mediodía como muestra de disidencia.

El equipo de Navalny compartió imágenes de personas haciendo fila fuera de los colegios electorales en Moscú y San Petersburgo. Sin embargo, no estaba claro cuántas personas acudieron a la protesta en toda Rusia, llamada “Mediodía contra Putin”.

No hubo reportes de arrestos durante estas protestas, pero en un incidente separado, un funcionario electoral local fue detenido en un colegio electoral en Moscú por llevar una camiseta con el nombre de Navalny el domingo, según OVD-info, una organización rusa de derechos civiles.

También hubo muestras más enérgicas de indignación, con medios estatales informando múltiples incidentes de rusos lanzando tintes de colores o cócteles Molotov a las urnas y colegios electorales.

Ante la ausencia de alternativas reales y encuestas confiables, el Kremlin estaba ansioso por poder reclamar una victoria abrumadora y una alta participación como verdadero barómetro de apoyo al rumbo que Putin ha marcado para su país, con lo militar en su núcleo. En la víspera de las elecciones, Putin llamó a los rusos a votar como una “manifestación de sentimientos patrióticos” y dijo que era “necesario reafirmar nuestra unidad y determinación para avanzar juntos”.

En las nevadas calles de Moscú antes de la votación, la gente se mostraba reacia a hablar de la elección y no se percibía un evento crucial que iba a decidir algo sobre el futuro del país.

La mayoría de los entrevistados por NBC News dijeron que votaban por Putin o no lo hacían.

Preguntado sobre cómo había sido la economía rusa durante la guerra, Sergei, un abogado siberiano, dijo que no había sentido el efecto de las sanciones internacionales. “Trabajo más duro y con más diligencia, eso es todo”, dijo Sergei, de 42 años. “Realmente no lo he sentido. Definitivamente hay algo, inflación. Pero este es el tiempo en el que vivimos.”

La resistencia de la economía rusa ante las sanciones occidentales ha fortalecido a Putin. Aunque algunos precios se han disparado y la guerra ha contribuido a la escasez de mano de obra, las estadísticas oficiales muestran que los salarios también han aumentado, ayudando a mantener la guerra lejos de los pensamientos cotidianos de muchos rusos.

Sergei dijo que estaba seguro de que Rusia ganaría la guerra y saldría mejor de ella.

“Viviremos mejor”, dijo. “Como siempre, nunca caemos en la desesperanza y esperamos lo mejor.”

Los votantes en Rusia salieron a votar en una elección presidencial que prácticamente garantizará la extensión del mandato del presidente Vladimir Putin después de que reprimiera la disidencia. (AP)

La votación se produjo mientras las tropas rusas en Ucrania avanzaban contra el ejército de Kyiv, debilitado por la escasez de municiones y personal, en medio del tambaleante apoyo occidental. En una victoria simbólica para Putin antes de la votación, Rusia tomó la ciudad ucraniana casi arruinada de Avdiivka después de meses de combates, subrayando las advertencias de que un menor respaldo para Kyiv fortalecería la mano del Kremlin.

Por primera vez, cuatro regiones ucranianas que Putin anexó a fines de 2022 votaron en las elecciones presidenciales de Rusia, a pesar de que las fuerzas de Moscú no controlan completamente las regiones y las batallas en primera línea estaban ocurriendo cerca.

Varios días antes de la elección e incluso mientras los rusos votaban, drones ucranianos atacaban regiones en todo el país, y grupos armados pro-ucranianos intentaron incursiones en las regiones fronterizas de Belgorod y Kursk, mientras estas áreas también eran bombardeadas desde el aire. Putin prometió venganza por lo que calificó como un esfuerzo “criminal” “para interrumpir el proceso de votación e intimidar a la gente”.

Putin ha estado en el poder desde 2000, solo cediendo el cargo al primer ministro por cuatro años entre 2008 y 2012. Enmiendas constitucionales que lideró en 2021 resetearon sus mandatos presidenciales y le permiten permanecer en el poder hasta al menos 2036, cuando tendrá 83 años.

Este artículo fue publicado originalmente en NBC News.