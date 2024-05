Breves pensamientos y observaciones sobre la presentación de ayer del iPad en la que se dejó el libre albedrío

Keynote / Mini Eventos

Apple organizó alrededor de 50 miembros de los medios de comunicación en la ciudad de Nueva York, en su espaciosa casa de la ciudad de Tribeca, para ver la transmisión en vivo del discurso principal. Tuvieron un área de demostración después del discurso principal, y una serie de demos y reuniones informativas durante la mañana y primeras horas de la tarde. Fue agradable. Más discreto que los eventos en el escenario previos a COVID (como el de Brooklyn en 2018, cuando presentaron la primera MacBook Air retina y los iPad Pros de 2018), pero una baja clave es buena. Hacer cosas en persona es bueno. (Celebraron un evento similar ayer en Londres, también, ​​lo que quizás explique por qué transmitieron el discurso principal a las 7 a.m. PT).

Los Nuevos iPad Air

No hay sorpresas aquí, pero la gran noticia es la adición de un iPad Air de 13 pulgadas a la línea de productos. Hasta el verano pasado, el único MacBook “grande” de Apple era el MacBook Pro de 16 pulgadas (que comienza en $2,500), y su único iPad “grande” era el iPad Pro de 13 pulgadas (que, hasta ayer, comenzaba en $1,100). Si querías una MacBook o un iPad de pantalla grande, tenías que pagar precios premium de Pro, incluso si no necesitabas características o rendimiento Pro. El verano pasado introdujeron el MacBook Air de 15 pulgadas (con un precio inicial de $1,300) y ahora está el iPad Air de 13 pulgadas (que comienza en $800).

Realmente no hay mucho más que decir sobre los nuevos iPad Airs. Durante el discurso principal, John Ternus describió al iPad Air como obteniendo características y componentes que anteriormente eran exclusivos de los modelos iPad Pro, y eso es preciso. Pero eso significa que no hay mucho nuevo de qué hablar.

Los Nuevos iPad Pros M4

Son delgados, realmente delgados. Parece imposible que los nuevos iPad Pros sean más delgados que un iPod Nano, pero lee las especificaciones técnicas y llora:

Para completar:

La delgadez es notable al sostenerlo, pero la reducción de peso es aún más notable. Según las especificaciones de Apple, el nuevo iPad Pro de 13 pulgadas pesa 579g, frente a los 682g de los modelos de 2022. Eso es una reducción del 15 por ciento que suena demasiado bueno para ser verdad. La reducción de peso para los iPad Pros de 11 pulgadas es menos dramática: 444g, frente a los 466g de la generación anterior. (Estos son pesos solo de Wi-Fi, pero la conectividad celular agrega solo 3-4g).

Apple está promocionando las nuevas pantallas OLED tándem “Ultra Retina XDR” como “las mejores pantallas del mundo”, punto. Por lo que vi en el área de demostración ayer, se ven realmente geniales: brillantes, negros muy oscuros (como se esperaría de cualquier pantalla OLED), aparentemente sin problemas de halo o efecto de iluminación. En general, sin embargo, la “mejor pantalla” de Apple se integra en el iPhone Pro, por lo que, simplemente por intuición, apostaría a que los modelos iPhone 16 Pro obtendrán esta tecnología de pantalla en septiembre.

Y sí, los nuevos iPad Pros tienen los chips M4, no los chips M3 que debutaron hace apenas seis meses. Esto parece estar impulsado en gran medida por el cambio al proceso de 3nm de próxima generación de TSMC, que brinda mejoras en eficiencia en comparación con el proceso de 3nm de primera generación utilizado para fabricar la familia A17 Pro y M3. En las reuniones informativas de ayer, los representantes de Apple enfatizaron, repetidamente, que estos nuevos iPad Pros no podrían haber sido construidos sin el M4. Las mejoras de eficiencia permitieron a Apple hacerlos notablemente delgados y ligeros, y más esencialmente, solo el M4 tiene un motor de pantalla que puede impulsar las nuevas pantallas OLED tándem. Esto verdaderamente es uno de esos ejemplos en los que el control de Apple sobre toda la cadena – su propio silicio impulsando su propio diseño de pantalla – coloca sus productos en una liga aparte. No podrían impulsar las nuevas pantallas sin el controlador de pantalla del M4 y no habrían diseñado ese controlador de pantalla si no hubieran tenido en mente estas pantallas OLED tándem.

La revelación de Mark Gurman una semana antes de que estos iPads pudieran tener el M4 es simplemente notable, incluso con las precauciones alrededor de “podría”. Una primicia de rumor de salón de la fama. Nadie ni siquiera especuló esa noción. Si no fuera por Gurman, habría sido una sorpresa bastante impactante en el discurso principal. Y mi entendimiento es que Apple hizo esfuerzos extraordinarios durante el desarrollo de estos iPad Pros para mantener en secreto el debut del M4. La gente de Apple nunca está contenta con las filtraciones, pero esta en particular aparentemente los sorprendió. Pero también me hace preguntar sobre informes, más prominentemente de Gurman mismo, que estos iPads estaban originalmente programados para lanzarse en marzo, presumiblemente solo unas semanas después del lanzamiento de los MacBook Airs con M3, y solo dos meses después del lanzamiento del Vision Pro, que lleva un M2. ¿Cuánto tiempo después del lanzamiento del M3 podría haber aparecido el M4? Una cosa que estoy sacando de esto es que está mal pensar en las generaciones de la serie M como iteraciones anuales de un año a otro, como los chips de la serie A en iPhones. Más bien, parece que Apple está evolucionando los chips de la serie M en paralelo, diseñándolos con productos muy específicos pero ampliamente variantes en mente.

La Línea de Productos del iPad

En octubre pasado, después de que Apple lanzó el Apple Pencil con USB-C, escribí lo siguiente sobre la complejidad y confusión en el arsenal de iPads:

Sin pensar mucho, lo que me gustaría de Apple en el frente de iPads el próximo año:

Eliminar el antiguo iPad de 9.a generación de la alineación. Ese iPad es tan antiguo que todavía tiene un botón de inicio.

Reducir el precio del iPad de 10.a generación en $100. (¿Y tal vez darle un impulso de velocidad del chip A14 al A15? Pero probablemente sea un pensamiento iluso esperar una reducción de precio y un chip más nuevo).

Actualizar los modelos de iPad Air (¿y Mini?) para que sean más similares a los iPad Pros actuales, con Face ID en lugar de Touch ID.

Revisión importante de los iPad Pros, que no han visto un cambio importante en la forma desde 2018. Pon más “pro” en los iPad Pros, igual que ha hecho Apple con los modelos iPhone 15 Pro.

Actualizar el Magic Keyboard, idealmente de una forma que siga soportando tanto los iPad Air como los iPad Pros de 11 pulgadas. El Magic Keyboard es una gran idea y creo que es popular. Pero debería ser mejor – más delgado, más ligero y más duradero. (Especialmente los blancos envejecen rápidamente. Mantén tus ojos abiertos por ellos en la calle, en cafeterías y aeropuertos – a menudo parecen bastante sucios. Compáralos y contrasta con los MacBooks, que a menudo se ven geniales incluso después de años de uso diario). Mark Gurman ha informado que ya se está trabajando en una revisión del Magic Keyboard con estos datos.

Eso aclararía las tres categorías de iPad: bueno (iPad regular, 10.a generación), mejor (iPad Air – la mejor opción para la mayoría de las personas) y mejor (iPad Pros, con nuevas características y capacidades avanzadas). El punto debería ser responder a la pregunta “¿Qué iPad debo comprar?” de la manera más fácil posible. Creo que Apple ha hecho que responder a esa pregunta sea bastante fácil para iPhones, MacBooks y relojes, y para periféricos como AirPods. Ahora hazlo por los iPads.

Apple estuvo bastante cerca de cumplir cada elemento de mi lista ayer. La única omisión es que los nuevos iPad Airs todavía usan Touch ID, no Face ID. Algunas fuentes me dijeron, después de escribir el post anterior en octubre, que los componentes de Face ID siguen siendo sorprendentemente caros muchos años después de que apareciera Face ID por primera vez con el iPhone X en 2017, por lo que no me sorprende en lo más mínimo que los iPad Airs todavía usen Touch ID en el botón superior.

El único punto discordante en toda la línea de iPad es el iPad Mini, que, desde que apareció por primera vez, siempre ha sido el iPad menos actualizado. En comparación con el iPad regular de 10.a generación, el iPad Mini parece costoso a $500. Pero el iPad Mini es más como un iPad Air pequeño, con características como color P3 y un revestimiento antirreflectante. Y el actual iPad Mini, a pesar de tener 2.5 años, todavía tiene un chip más rápido que el iPad de 10.a generación (A15 vs. A14).

Precios

AlmacenamientoM4 iPad Pro 11″P iPad Air 11″iPad 10.ª geneiPad Mini 6.ª gene

64 GB——$350$500

128 GB—$600——

256 GB$1000$700$500$650

512 GB$1200$900——

1 TB$1600$1100——

2 TB$2000———

11″ → 13″+300+200——

Celular+200+150+150+150

Textura nano*+100———

* Disponible solo con 1 y 2 TB de almacenamiento.

Un iPad Pro M4 de 13 pulgadas con 2 TB de almacenamiento, conectividad celular y pantalla de textura nano cuesta nada menos que $2,600.

Redondeando a 13

Alabado sea jeebus, Apple ha decidido etiquetar a los iPads más grandes como “13 pulgadas” en lugar de la versión más exacta pero mucho menos elegante de “12.9 pulgadas”. Apple se siente más cómoda redondeando hacia abajo que hacia arriba. Prometer menos, entregar más. Mira las especificaciones técnicas de la MacBook Air de 13 pulgadas: la pantalla tiene 13.6 pulgadas, por lo que podría redondearse razonablemente a 14. Pero estos nombres de productos son más como “clases de tamaño”, no especificaciones. He estado refiriéndome a los iPad Pros grandes como “13 pulgadas” desde hace un tiempo, en los mismos términos que redondear los precios como $499 a $500. Me alegra ver a Apple hacerlo oficialmente, sin embargo.

Proliferación del Pencil

Con la introducción de ayer del Apple Pencil Pro, Apple ahora ha creado y sigue vendiendo cuatro modelos diferentes de Apple Pencil. Vi muchas quejas ayer de que esto es confuso, que debería haber solo un Pencil, o quizás dos como máximo. Pero en la práctica, no creo que sea tan confuso en absoluto. No empiezas comprando un lápiz, empiezas eligiendo un iPad, y luego compras el lápiz que va con ese iPad. Argumentar que es confuso que diferentes iPads admitan diferentes lápices es como decir que es confuso que diferentes iPhones requieran diferentes fundas. En la vida real, simplemente compras una funda diseñada para el modelo de teléfono específico, y no es confuso en absoluto que la tienda de Apple venda fundas para varias generaciones de modelos de iPhone, cada uno en dos tamaños diferentes.

En teoría, sería mejor si hubiera un solo Pencil que funcionara con todos los iPads. Y es una lástima que si ya tienes un Pencil 2, no puedas usarlo con un nuevo iPad Pro o Air. Pero el error que impide a Apple ofrecer solo un Pencil no tiene nada que ver con ninguno de los modelos de Pencil, sino que fue la resistencia de la compañía durante años a mover la cámara frontal en los iPads desde el lado corto (como un iPhone) al lado largo (como una computadora portátil).

De mi breve tiempo práctico, la retroalimentación háptica y el nuevo gesto de presión en el nuevo Pencil Pro son simplemente geniales. Y para ilustradores y calígrafos, el soporte para girar el barril para girar la punta del lápiz en la pantalla es muy genial. En el umbral del discurso principal, esperaba de manera informal la capacidad de girar el nuevo lápiz al revés para obtener la herramienta de borrador, pero este gesto de presión y el nuevo menú radial de herramientas de lápiz que aparece contextualmente bajo la ubicación actual del lápiz es una mejor idea. El soporte del borrador al revés ofrecería un acceso directo para una sola herramienta; el menú de presión te da un acceso directo a todas las herramientas.

Sospecho que nombrar el nuevo Pencil como “Pencil Pro” es un efecto secundario del hecho de que Apple necesita seguir vendiendo el Pencil 2. (Las personas que poseen iPads de años anteriores siguen comprando nuevos lápices). Pero Apple nunca imprimió el “2” en el barril del Pencil 2, solo dice “ Pencil”. Y físicamente, el nuevo Pencil Pro es indistinguible del Pencil 2, mismo tamaño, mismo color, misma textura. Incluso utilizan las mismas puntas de repuesto. Entonces, si lo hubieran llamado “Pencil 3” pero seguir imprimiendo solo “ Pencil” en el barril, cualquiera que posea ambos modelos no podría distinguirlos. Entonces, “ Pencil Pro” es, aunque funciona con los nuevos iPad Air que no son Pro.

Además: el nuevo Pencil Pro admite Find My. No sorprendente, pero agradable.

Varios

Cualquiera que haya estado jugando un juego de beber que requería tomar un trago por cada mención de “IA” o “aprendizaje automático” durante el discurso principal probablemente se desmayó antes de que terminara.

Solo hay una cámara trasera en los nuevos iPad Pros. La generación anterior tenía dos: una lente gran angular (1×) y otra ultra gran angular (0.5×). No estoy seguro de qué hacer con eso, aparte de reconocer que los iPads realmente no necesitan múltiples cámaras. No puedo recordar nunca, ni siquiera una vez, haber deseado que mi iPad Pro personal de 2018 tuviera una lente ultra gran angular además de la cámara principal de 1x. Quizás esta omisión ayudó a que Apple redujera la protuberancia de la cámara en los nuevos iPad Pros.

Apple está, por primera vez, ofreciendo una opción de pantalla con textura nano para los nuevos iPad Pros. Cuesta $100 adicionales y solo se ofrece con las configuraciones de almacenamiento de 1 y 2 TB. Me gustó cómo se veía en mi breve tiempo de demostración ayer, y no parecía tener problemas con las huellas dactilares. No tuve la oportunidad de probar la pantalla con textura nano con un lápiz, desafortunadamente, pero no puedo evitar sospechar que ofrece una sensación al menos ligeramente más parecida al papel. Una rareza: solo la pantalla tiene la textura, el bisel negro que rodea la pantalla es brillante. La delimitación entre el bisel brillante y el área de visualización texturizada es fácil de ver y de sentir. En una habitación soleada con reflejos de las ventanas, pensé que se veía extraño: reflejos obvios y brillo en el bisel, pero sin reflejos ni brillo en el área de contenido de la pantalla. Con las versiones de textura nano del Pro Display XDR y del Studio Display, el acabado de textura nano incluye el área del bisel, excepto por un pequeño punto brillante en el Studio Display frente a la lente de la cámara FaceTime. Quizás, con todos los diversos sensores para Face ID y la cámara frontal, dejar todo el bisel brillante se consideró una mejor compensación que hacer varios recortes brillantes. (No hay muesca en los iPads).

Apple está haciendo un cierto agrupamiento de chips con los iPad Pros. Los modelos de 256 y 512 GB tienen CPUs de 9 núcleos (3 de alto rendimiento, 6 de eficiencia) y 8 GB de RAM. Los modelos de 1 y 2 TB tienen CPUs de 10 núcleos (4 de alto rendimiento, 6 de eficiencia) y 16 GB de RAM. (Los nuevos iPad Airs tienen todos el