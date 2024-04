Los fans de béisbol son atraídos por el proyecto de viviendas de la ciudad de Nueva York construido sobre el legendario palacio deportivo Los Campos de Polo.

El fantasma de los Polo Grounds todavía persigue a los fanáticos del béisbol de antaño hoy en día.

El extenso recinto deportivo de la ciudad de Nueva York ocupaba una esquina de Manhattan a lo largo del río Harlem llamada Coogan’s Hollow.

Aún ocupa una gran parte de la historia del béisbol.

LA GUERRA DE SALCHICHAS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK RECUERDA LOS DÍAS DE GLORIA CUANDO LAS BATALLAS DE LA GRAN MANZANA DOMINABAN EL BÉISBOL

La huella de los Polo Grounds, ahora un proyecto de vivienda, se ha convertido en un sitio de peregrinación para los fanáticos del béisbol que buscan los días de gloria del juego.

“El béisbol comenzó en la ciudad de Nueva York y le dio al deporte un lugar populista para comenzar, crecer y expandirse por el resto del país”, dijo el historiador del béisbol, Eric Miklich, de Nueva York, a Fox News Digital.

Babe Ruth, a la izquierda, y Ty Cobb, dos de los bateadores más pesados de la Liga Americana, se paran juntos durante ejercicios previos al juego en los Polo Grounds. (Getty Images)

“Los Polo Grounds fueron absolutamente centrales para el crecimiento del deporte.”

Los New York Giants llamaron a la vasta arena su hogar desde 1891 hasta que se mudaron a San Francisco después de la temporada de 1957.

LITTLE MISS BBQ ES LA JEFA: CALIENTE EN PHOENIX, SIRVE ‘CUE DE CLASE MUNDIAL CON ESTILO DEL SUROESTE

“¡Los Giants ganaron la bandera! ¡Los Giants ganaron la bandera!” — una de las llamadas más memorables en la historia del deporte — con el jonrón de Bobby Thomson en los Polo Grounds en 1951.

Wilie Mays hizo su milagroso atrapada sobre el hombro cerca del marcador de “483 pies” en el jardín central de los Polo Grounds en la Serie Mundial de 1954.

Una vista aérea de los Polo Grounds tomada durante el segundo juego de desempate entre los New York Giants y Brooklyn Dodgers. Fecha no especificada. (Gordon Rynders/NY Daily News Archive via Getty Images)

Cuando Babe Ruth se puso el uniforme de pinstripe por primera vez en 1920, los New York Yankees también jugaron sus partidos en los Polo Grounds.

Impulsados por un éxito repentino, se mudaron a su propia arena al otro lado del río en El Bronx en 1923.

El Yankee Stadium fue apodado “la Casa que Ruth Construyó”.

“Los Polo Grounds fueron absolutamente centrales para el crecimiento del deporte.”

La ciudad de Nueva York fue el centro del mundo del béisbol durante las siguientes tres décadas: los Giants en Manhattan, los Yankees en el Bronx y los Dodgers en Brooklyn.

“Esta fue la era dorada del béisbol de Nueva York”, escribió Luke Spencer para Atlas Obscura en un recorrido por el sitio de los antiguos Polo Grounds.

Una placa en los Polo Grounds Towers, un proyecto de vivienda pública de la ciudad de Nueva York en Manhattan, marca el sitio de los Polo Grounds. La histórica arena de béisbol sigue siendo venerada por los fanáticos hoy en día. (Kerry J. Byrne/Fox News Digital)

Los New York Mets también jugaron en los Polo Grounds. Así como los New York Cubans y New York Black Yankees de las Ligas Negras. Los Giants y Jets de la NFL también llamaron a los Polo Grounds su hogar en algún momento.

CONOCE AL ESTADOUNIDENSE QUE ES EL ‘VERDADERO PADRE DEL BÉISBOL’, EL MÉDICO DE NUEVA YORK DANIEL ‘DOC’ ADAMS

Los Dodgers se dirigieron al oeste con los Giants en 1957. La ciudad de Nueva York perdió su estatus como centro del mundo del béisbol. Los Polo Grounds albergaron su último evento deportivo en 1963.

La ciudad de Nueva York derribó el templo del béisbol en 1964.

La famosa atrapada de Willie Mays en la Serie Mundial de 1954 el 29 de septiembre. La atrapada se hizo en los Polo Grounds, contra Vic Wertz de los Cleveland Indians. Mays atrapó la pelota alejándose del plato — y los New York Giants barreron la serie. (NY Daily News Archive via Getty Images)

“Los obreros vestidos con camisetas de los Giants levantando sus cascos en forma de saludo mientras una bola de demolición — pintada como una pelota de béisbol — se estrellaba contra el famoso estadio”, reportó Sports Illustrated el año pasado sobre el triste momento en la historia del deporte.

Un proyecto de vivienda pública, Polo Grounds Towers, se erigió sobre la huella de la arena y abrió en 1968.

HAGA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARSE EN NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS DE ESTILO DE VIDA

El sitio es fácilmente accesible tomando los trenes B o D del metro de la Ciudad de Nueva York hasta la estación de la Calle 155.

Una placa montada en uno de los rascacielos del proyecto de vivienda marca la ubicación del home plate.

Polo Grounds Towers es un proyecto de vivienda pública construido en la huella de los Polo Grounds, una de las arenas más importantes en los deportes estadounidenses. (Kerry J. Byrne/Fox News Digital)

La presencia de los Polo Grounds todavía se siente.

Dos residentes rápidamente señalaron a un reportero de Fox News Digital el sitio de la placa de home plate, como si se les hubiera preguntado innumerables veces.

“Escalera John T. Brush Presentada por los New York Giants,” dice la inscripción en una escalera en la ladera de Coogan’s Hollow.

La escalera fue dedicada en 1913 al dueño del equipo que falleció el año anterior.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER LA APLICACIÓN DE FOX NEWS

“Los fanáticos ya no bajan la vieja escalera para ir a ver a sus amados New York Giants jugar,” escribió Spencer en Atlas Obscura.

“Pero es todo lo que queda del triste día en que demolieron los viejos Polo Grounds.”

Para más artículos de estilo de vida, visita www.foxnews.com/lifestyle.

Kerry J. Byrne es un reportero de estilo de vida de Fox News Digital.