Q Acoustics 3000c: probablemente los altavoces más asequibles en High End Munich

En caso de que aún no hayas sido presentado a High End Munich (no te preocupes, son muy amigables), es donde las marcas de alta fidelidad elite van a lucirse, ver las experiencias de audio salvajes, los sistemas separados escandalosamente caros o los auriculares impresionantes que he tenido la suerte de probar a lo largo de los años.

Entonces, la nueva serie de altavoces Q Acoustics 3000c es algo novedoso en la feria comercial alemana de élite. ¿Por qué? Bueno, porque “asequible” no es una palabra que se escuche a menudo en High End Munich, y eso es lo que son estos.

Pero eso no significa que la empresa británica no se tome en serio el sonido; nuestra reciente revisión de cinco estrellas de los Q Acoustics M40 HD lo demuestra. Además, los altavoces nuevos cuentan todos con el notable diseño del controlador C3 de Q Acoustics, primero introducido en la serie 5000 de la empresa, para ampliar el legado de la serie 3000i – la popular serie de altavoces de Q Acoustics lanzada en 2018.

Lo que quizás sea más notable para mí es que aunque cada modelo de la serie 3000c cuenta con las innovaciones en gabinete acústico introducidas por primera vez en la gama de altavoces de alta gama Concept de la empresa (ver nuestra revisión de cinco estrellas de Q Acoustics Concept 300 para más detalles) están disponibles a un precio mucho más bajo.

La empresa promociona la serie 3000c como “el punto de entrada perfecto a un mundo de audiófilos moderno, o como una actualización de altavoces rentable”. Así que echemos un vistazo más de cerca…

El 3050c de pie es tal vez mi elección ideal – en el nuevo acabado más claro de Roble Ping. (Crédito de imagen: Q Acoustics)

La familia Q Acoustics 3000c incluye el par de estantes 3010c, los altavoces de estante 3020c, los altavoces de estante más grandes 3030c, los de pie 3050c, con el canal central 3090c completando la alineación para una configuración de altavoces de cine en casa.

Las innovaciones de audio de la serie 3000c incluyen un nuevo perfil de medio / bajo de Cono Continuo Curvo C3 “desde cero”, una unidad de controlador de alta frecuencia herméticamente sellada que está aislada mecánicamente de la bocina, gabinetes construidos con refuerzos P2P (Punto a Punto) patentados por la empresa y tubos HPETM (Equalizador de Presión Helmholtz) para ayudar a interrumpir la acumulación de ondas estacionarias en las bocinas de pie 3050c.

¿Qué hay de ese cono especial C3? Q Acoustics nos dice, “Los avances significativos en el diseño de una unidad de controlador de altavoz son raros, pero el controlador C3 aborda con éxito las deficiencias en el diseño establecido de la unidad de controlador, (combinando) las ventajas de rendimiento de graves de un cono cónico recto tradicional con el control de medios y agudos de un cono acampanado”.

En cuanto al aspecto estético, el especialista en altavoces del Reino Unido dice que la gama 3000c es “más visualmente minimalista sin uniones o pernos discernibles”, gracias a un nuevo adorno de controlador de una sola pieza, en níquel satinado o cromo satinado, si optas por el acabado blanco, pero puedes elegir entre cuatro nuevos acabados modernos y de alta calidad, incluido el nuevo acabado en madera más claro (Roble Ping) y madera más oscura (Palisandro Claro), junto con Blanco Satinado y Negro Satinado.

Q Acoustics se enfrenta a una competencia cara – pero eso no es malo…

Todos los modelos están programados para llegar en agosto. Pero, ¿de qué tan asequible estamos hablando? (Respira profundo) la opción de estantería Q Acoustics 3010c tendrá un precio de $399 / £329 / € 399 (alrededor de AU$600); el soporte Q Acoustics 3020c está listo para costar $499 / £399 / € 499 (alrededor de AU$750); los soportes más grandes Q Acoustics 3030c te costarán $649 / £499 / €649 (alrededor de AU$980); el de pie Q Acoustics 3050c costará $1199 / £899 €1199 (en torno a AU$1820) y el canal central Q Acoustics 3090c estará disponible por $399 / £299 / € 399 (así que aproximadamente AU$600).

La empresa también ofrecerá los altavoces en paquetes de cine en casa 5.1 (con un subwoofer Q Acoustics de tamaño adecuado, dependiendo de los altavoces que elijas), con los precios aún por confirmar.

Cuando consideras que Q Acoustics está compartiendo el escenario aquí con opciones que cuestan cientos de miles de dólares (de marcas como Magico, Sonus faber, Wilson Audio y compañía), hay mucho que gustar por poco dinero, y si tenemos la oportunidad de probarlos completamente, podrían encontrar su camino en nuestra guía de compra de los mejores altavoces estéreo.

