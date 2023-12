Rusia casi desplegó un cañón autopropulsado de doble cañón

Al anunciar Moscú planes para desplegar su cañón autopropulsado 2S35 Koalitsiya-SV en Ucrania, vale la pena recordar la configuración doble bastante más extraña de esa misma arma, que finalmente fue rechazada por el Ministerio de Defensa ruso.

El nombre utilizado por el último cañón autopropulsado de Rusia remonta a la versión original de doble cañón, también el 2S35 Koalitsiya-SV, que significa ‘coalición’ en ruso, una referencia a los cañones principales emparejados.

Los prototipos iniciales 2S35 Koalitsiya-SV se desarrollaron a partir del cañón autopropulsado 2S19 Msta-S, que se basaba en el chasis del tanque T-80 y fue introducido en el servicio soviético en 1989. El nuevo cañón tomó el chasis y los componentes automotrices del Msta-S y los combinó con una torreta completamente nueva. Se completaron al menos dos de los prototipos de doble cañón, uno de ellos con una torreta trasera distintamente facetada y una disposición de cañón principal ligeramente diferente, como se ve en el video a continuación:

Conductores de cañones gemelos de diferentes tipos parecen haber sido de particular interés para los diseñadores de armas soviéticas y, posteriormente, rusas, con una variedad de instalaciones de artillería naval de doble cañón, así como diferentes tipos de artillería antiaérea e incluso cañones de aeronaves.

En lugar del solo obús de 152 mm que armaba el Msta-S, el Koalitsiya-SV original presentaba un par de cañones del mismo calibre, dispuestos como los cañones de un fusil superpuesto. Esto agregó mucho peso y complejidad, incluidos alimentadores automáticos separados para suministrar municiones a cada cañón. Esto, a su vez, hizo que el Koalitsiya-SV de doble cañón fuera notablemente caro.

